Juan Miguel Martínez, exmarido de Karina, responde a las acusaciones de pertenecer a una secta: “Allí vivía mucha gente, pero nadie los obligó”

Juan Miguel Martínez en 'Sálvame' (MEDIASET ESPAÑA).

Durante los años en que su salón de Castellón estaba siempre lleno, Juan Miguel Martínez era mucho más que un peluquero: era un referente de estilo y un personaje admirado en la alta sociedad local. En aquellos días, su nombre se asociaba con glamour, televisión y con una historia sentimental que marcó a toda una generación, la que compartió con la cantante Karina. Pero hoy, sin embargo, su nombre vuelve a los titulares por un motivo bien distinto: aparece mencionado en el juicio que investiga las actividades de la llamada secta de Vistabella, un caso que ha sacudido a la provincia valenciana.

En el proceso que se sigue en la Audiencia Provincial de Castellón, una de las testigos declaró que conoció al gurú Antonio D., alias el Tío Toni, gracias a “un peluquero llamado Juan Miguel”. El líder, que falleció en prisión preventiva en 2022, está acusado de crear una comunidad que bajo la apariencia de un grupo espiritual practicaba supuestos abusos sexuales y manipulación psicológica.

Una de las víctimas explicó que acudió a la finca del Tío Toni tras una etapa difícil de su vida, y que fue el estilista quien la puso en contacto con aquel entorno. El testimonio provocó una inesperada conexión con el pasado mediático del exmarido de Karina.

Ante la repercusión del caso, Juan Miguel ha negado de manera tajante cualquier implicación o vínculo con la secta. El programa Y ahora Sonsoles ha podido contactar con él, quien ha ofrecido su propia versión de los hechos. Aunque admite haber conocido al ‘tío Toni’, niega cualquier participación en la organización o relación directa con los hechos investigados. “Yo conozco a ese señor porque vivía en Castellón”, explica.

“Pero esa señora que me menciona en el juicio lo hace porque quiere recuperar el dinero que invirtió en esa finca. Allí vivía mucha gente, pero porque quisieron hacerlo, nadie los obligó”, añade. El estilista insiste en que no mantiene ningún vínculo con la secta y que su única conexión con el grupo se limita a haber tenido contacto con personas que residían en la propiedad donde se desarrollaban las supuestas actividades.

Juan Miguel Martínez en 'Gran Hermano Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

De la peluquería al plató

Décadas atrás, Juan Miguel Martínez fue una figura habitual en los medios. Su relación con Karina, la cantante que triunfó en los años 60 y 70 con temas como El baúl de los recuerdos o Las flechas del amor, lo convirtió en un rostro conocido. Ambos se conocieron cuando ella acudió a su salón en Castellón y pronto surgió una historia de amor que los llevó a celebrar una boda simbólica por el rito tahitiano y a tener una hija, Rocío, nacida en 1989. Y, aunque la relación terminó, la popularidad del estilista no decayó. Telecinco lo incorporó a su universo de realities a comienzos de los 2000, donde su carácter alegre y espontáneo conquistó al público.

Su primera incursión fue en Hotel Glam, donde coincidió con Yola Berrocal y Yurena —con quien mantuvo un breve idilio—. Años más tarde regresó con fuerza en El Reencuentro, programa que ganó junto a Berrocal, consolidando su imagen de personaje carismático y entrañable.

Juan Miguel Martínez en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).

El valenciano volvió a probar suerte en Supervivientes 2017, donde compartió isla con Gloria Camila Ortega y Alba Carrillo. Aunque fue el séptimo eliminado, su paso por el concurso fue recordado por su sentido del humor y por la impresionante pérdida de peso —38 kilos— que lo dejó visiblemente afectado tras haber superado tiempo atrás una delicada operación por un tumor intestinal. Su último gran proyecto televisivo fue Gran Hermano Dúo en 2019, donde coincidió con María Jesús Ruiz. Su naturalidad y espontaneidad lo mantuvieron entre los concursantes más queridos de la edición, aunque no logró llegar a la final.

Tras años de intensa exposición mediática, Juan Miguel decidió dar un paso atrás. En los últimos tiempos se ha mostrado más reservado, utilizando sus redes sociales para compartir viajes, reuniones con amigos y escenas cotidianas. Su perfil de Instagram sigue reflejando su carácter vitalista y el mismo humor que lo hizo popular. Sin embargo, el reciente eco judicial lo ha devuelto a la conversación pública. Según ha insistido, su papel en el caso de la secta es inexistente y su nombre apareció “por pura casualidad”. Mientras el proceso judicial sigue su curso con otros seis acusados, él se refugia en la discreción que no siempre lo acompañó en el pasado.