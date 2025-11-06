España

Inspección del Gobierno a Amazon, Uber y Cabify: Trabajo vigilará el uso de algoritmos en las grandes empresas tecnológicas

Yolanda Díaz ha anunciado que lanzará una campaña para supervisar el control algorítmico que estas compañías tienen sobre sus empleados

Foto de archivo del centro
Foto de archivo del centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat (Europa Press)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para supervisar el uso de algoritmos en grandes empresas tecnológicas que operan en España. La medida llega una semana después de que Amazon comunicara un despido colectivo que afectará a un máximo de 1.200 empleados de sus oficinas corporativas en Madrid y Barcelona.

Durante su intervención en la Comisión de Trabajo en el Congreso, Díaz ha declarado: “Les anuncio que ya hay en marcha una campaña de Inspección para vigilar el uso de algoritmos en grandes tecnológicas que operan en nuestro país”. La ministra citó expresamente a algunas compañías: “Se llamen Uber, Cabify o Amazon, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores”.

“Empresas muy modernas, pero con condiciones del siglo XIX”

La titular de Trabajo ha insistido en que estas compañías, pese a su imagen innovadora, mantienen prácticas laborales obsoletas y abusivas. “Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones del siglo XIX”, ha denunciado contundentemente.

En este sentido, Díaz ha afirmado que “el modelo Amazon que permite que trabajen sus empleados 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir”, y ha advertido que no se trata solo de la compañía fundada por Jeff Bezos que “tiene pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño”, sino que son también “muchas otras”.

“Eso se acabó en España”, ha subrayado, asegurando que la Inspección de Trabajo actuará con contundencia ante posibles abusos laborales derivados del control algorítmico.

La ministra también ha lanzado un mensaje directo a las multinacionales del sector: “Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen”.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

(Noticia en ampliación)

