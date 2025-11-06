España

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Las Fuerzas Armadas se prepararon para un posible ataque y las tropas se retiraron con la entrega del control del Sáhara Occidental

Guardar
Operación militar contra Marruecos en
Operación militar contra Marruecos en 1975 (Montaje Infobae España / Gobierno Marruecos y España)

El Ejército español pudo intervenir en la Marcha Verde. Hace 50 años, más de 350.000 personas salieron desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental. De forma pacífica pero orquestada por el Estado marroquí, una oleada de ciudadanos entró en una zona que entonces era controlada por España. Ante esta llegada masiva, las Fuerzas Armadas se prepararon con el diseño de la ‘Operación Marabunta’.

Artillería, minas o miles de soldados esperan su explosión en caso necesario o la orden de entrar en combate. La capital, El Aaiun, se cercó como lugar a proteger. La amenaza de cientos de miles de personas entraban en un territorio de autonomía española provocó la preparación ante cualquier escenario, pero los militares desconocían los acuerdos que se discutían en las sombras.

Este plan militar nunca llegó a aplicarse. El 6 de noviembre de 1975 comenzó la Marcha Verde y el 9 concluía con la retirada pacífica de los marroquíes, por orden del rey Hassan II, padre del actual monarca, Mohamed VI. La decisión no fue un arrepentimiento. Era fruto de un pacto alcanzado que unos días después se daría a conocer. Con Franco viviendo sus últimos días y el fin de la Dictadura cerca, España entregó el control del Sáhara Occidental.

'Operación Marabunda' en el Sáhara
'Operación Marabunda' en el Sáhara Occidental (Ministerio de Defensa)

La ‘Operación Marabunda’ contra la Marcha Verde

Desde el 4 de octubre, un mes antes de la Marcha Verde, el Ejército, al sospechar posibles maniobras marroquíes, comenzó a preparar el terreno. Como explican Ignacio Fuente Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez en El Conflicto del Sáhara Occidental, publicado por el Ministerio de Defensa, se activó una defensa en torno a la capital.

A 10 kilómetros de El Aaiun, se inició un cuidado sistema defensivo con una alambrada. En el entorno de la ciudad se desplegaron varios operativos. Dos agrupaciones tácticas, denominadas “Lince” y “Gacela”, cerraban la penetración enemiga desde el norte y este. Una tercera, situada en retaguardia, actuaba como último bastión defensivo.

Cada agrupación integraba una bandera de La Legión para frenar el ataque principal y un grupo móvil de caballería enfocado en contraataques locales. En El Aaiun, un grupo de artillería autopropulsada y un batallón de carros medios reforzaban la defensa. Desde la Península, paracaidistas esperaban para cruzar el Estrecho si fuese necesario. En total, 20.000 soldados españoles estaban preparados para enfrentarse a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

Albares niega "teorías extrañas" de nuevas cesiones a Marruecos sobre el Sáhara.

De la defensa militar al proceso de retirada

El movimiento de ficha de la monarquía del norte de África dejó fuera de juego a este plan. Al movilizar a una enorme cantidad de ciudadanos de forma pacífica, el Ejército español no intervendría al tratarse de hombres no armados. La verdadera intención de Hassan II no era lograr así una ocupación, sino presionar al régimen de Franco en un enorme momento de debilidad.

España no podía intervenir de forma militar y no había una forma efectiva y correcta de frenar la oleada. De esta manera, con el estado de salud del dictador como principal preocupación, se optó por eliminar un problema. Se entregó el control del Sáhara Occidental, que se repartió entre Mauritania y Marruecos. Más adelante, España apoyaría la libre determinación de los saharauis hasta el año 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cambió de parecer y reconoció el plan marroquí.

El operativo militar quedó cancelado. La ‘Operación Marabunta’ nunca vería la luz. En su lugar, surgió la ‘Operación Golondrina’. El objetivo era la evacuación del territorio de de civiles y tropas españolas, allanando la entrega del control. Los militares abandonaron sus puestos de forma progresiva, decenas de miles de españoles fueron saliendo del país y las fortificaciones españolas se retiraron.

Temas Relacionados

MarruecosSáhara OccidentalFuerzas ArmadasEjércitoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un remoto volcán despierta 700.000 años después: ha crecido 9 centímetros en solo diez meses

Se encuentra en el sureste de Irán y está experimentando un aumento de la presión en la cima

Un remoto volcán despierta 700.000

Perra perdida se reencuentra con su dueño de 93 años gracias a un rastro de calcetines sucios

La canina fue atendida por heridas leves y recibió cuidados veterinarios antes de regresar con su propietario, quien agradeció el apoyo de rescatistas y vecinos

Perra perdida se reencuentra con

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro que has escuchado que los abuelos solo están para mimar y consentir a sus nietos, pero es falso”

El experto reivindica el papel fundamental que tienen en la educación y en la transmisión de valores

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro

Uno de cada diez estudiantes en España sufre acoso escolar: ¿qué hacer si tu hijo es uno de ellos?

Los cambios de actitud, las excusas para no ir a clase o la disminución del rendimiento académico son señales de que un niño o adolescente sufre bullying en su centro escolar

Uno de cada diez estudiantes

El Gobierno prohíbe criar aves de corral al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar

El incremento del número de casos en la mayoría de los países de la Unión Europea indica una tendencia a que la situación empeore también en España

El Gobierno prohíbe criar aves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a PSOE y

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

Al menos un herido y un detenido en una noche de disturbios en Vallecas por una reyerta entre ultras del Rayo y del equipo polaco Lech Poznan

Junts rehúye de una censura a Sánchez, pero trata de asfixiar su legislatura: registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno

Ortega Smith discrepa de Abascal tras apartarle de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso: “Me parece una decisión equivocada e injusta”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

Un hostelero desvela cuánto genera con su restaurante especializado en poke: “El año pasado facturó 760.000 euros ese local solo”

Un propietario asegura que instalar placas solares es innecesario: “Yo no las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y la instalación cuesta más de 6.000 euros”

Esta joven de 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”