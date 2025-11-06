El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Operación militar contra Marruecos en 1975 (Montaje Infobae España / Gobierno Marruecos y España)

El Ejército español pudo intervenir en la Marcha Verde. Hace 50 años, más de 350.000 personas salieron desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental. De forma pacífica pero orquestada por el Estado marroquí, una oleada de ciudadanos entró en una zona que entonces era controlada por España. Ante esta llegada masiva, las Fuerzas Armadas se prepararon con el diseño de la ‘Operación Marabunta’.

Artillería, minas o miles de soldados esperan su explosión en caso necesario o la orden de entrar en combate. La capital, El Aaiun, se cercó como lugar a proteger. La amenaza de cientos de miles de personas entraban en un territorio de autonomía española provocó la preparación ante cualquier escenario, pero los militares desconocían los acuerdos que se discutían en las sombras.

Este plan militar nunca llegó a aplicarse. El 6 de noviembre de 1975 comenzó la Marcha Verde y el 9 concluía con la retirada pacífica de los marroquíes, por orden del rey Hassan II, padre del actual monarca, Mohamed VI. La decisión no fue un arrepentimiento. Era fruto de un pacto alcanzado que unos días después se daría a conocer. Con Franco viviendo sus últimos días y el fin de la Dictadura cerca, España entregó el control del Sáhara Occidental.

'Operación Marabunda' en el Sáhara Occidental (Ministerio de Defensa)

La ‘Operación Marabunda’ contra la Marcha Verde

Desde el 4 de octubre, un mes antes de la Marcha Verde, el Ejército, al sospechar posibles maniobras marroquíes, comenzó a preparar el terreno. Como explican Ignacio Fuente Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez en El Conflicto del Sáhara Occidental, publicado por el Ministerio de Defensa, se activó una defensa en torno a la capital.

A 10 kilómetros de El Aaiun, se inició un cuidado sistema defensivo con una alambrada. En el entorno de la ciudad se desplegaron varios operativos. Dos agrupaciones tácticas, denominadas “Lince” y “Gacela”, cerraban la penetración enemiga desde el norte y este. Una tercera, situada en retaguardia, actuaba como último bastión defensivo.

Cada agrupación integraba una bandera de La Legión para frenar el ataque principal y un grupo móvil de caballería enfocado en contraataques locales. En El Aaiun, un grupo de artillería autopropulsada y un batallón de carros medios reforzaban la defensa. Desde la Península, paracaidistas esperaban para cruzar el Estrecho si fuese necesario. En total, 20.000 soldados españoles estaban preparados para enfrentarse a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

De la defensa militar al proceso de retirada

El movimiento de ficha de la monarquía del norte de África dejó fuera de juego a este plan. Al movilizar a una enorme cantidad de ciudadanos de forma pacífica, el Ejército español no intervendría al tratarse de hombres no armados. La verdadera intención de Hassan II no era lograr así una ocupación, sino presionar al régimen de Franco en un enorme momento de debilidad.

España no podía intervenir de forma militar y no había una forma efectiva y correcta de frenar la oleada. De esta manera, con el estado de salud del dictador como principal preocupación, se optó por eliminar un problema. Se entregó el control del Sáhara Occidental, que se repartió entre Mauritania y Marruecos. Más adelante, España apoyaría la libre determinación de los saharauis hasta el año 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cambió de parecer y reconoció el plan marroquí.

El operativo militar quedó cancelado. La ‘Operación Marabunta’ nunca vería la luz. En su lugar, surgió la ‘Operación Golondrina’. El objetivo era la evacuación del territorio de de civiles y tropas españolas, allanando la entrega del control. Los militares abandonaron sus puestos de forma progresiva, decenas de miles de españoles fueron saliendo del país y las fortificaciones españolas se retiraron.