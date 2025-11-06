España

Comprobar Bonoloto: resultados del sorteo del 6 de noviembre de 2025

Con este juego no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Bonoloto dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 6 de noviembre de 2025.

Esta popular lotería entrega millones de euros cada juego. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Bonoloto

  • Fecha: jueves 6 de noviembre de 2025.
  • Combinación ganadora: 05, 12, 22, 40, 42 y 43.
  • Complementario: 28.
  • Íntegro: 2.

Horario del Bonoloto

El sorteo millonario de BonoLoto se juega todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio del Bonoloto

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder apostaren el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La sorteo de BonoLoto tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Comprobar La Primitiva: resultados del 6 de noviembre de 2025

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar La Primitiva: resultados del

Comprobar Lotería Nacional: resultados 6 de noviembre de 2025

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Lotería Nacional: resultados 6

Policía irlandesa resuelve el misterioso avistamiento de un ‘león’ en boque de Clare

La aparición de un video viral llevó a las autoridades a investigar la presencia de un presunto felino salvaje

Policía irlandesa resuelve el misterioso

Japón moviliza a su ejército para combatir los ataques de osos que ya han causado la muerte de 13 personas desde abril

“Los osos se están acercando cada vez más a los seres humanos”, advierten desde una asociación de cazadores

Japón moviliza a su ejército

Resultados de EuroDreams del 6 de noviembre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams del 6
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pareja belga quería donar

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

Una acusación de la DANA pide que declaren dos alcaldes para que aclaren qué hablaron con Mazón: ven “contradicciones” tras la declaración de Maribel Vilaplana

El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, paga 4.668 euros a un relojero para que los 18 relojes que hay en su sede funcionen correctamente

La Justicia ordena reabrir la causa de Marta del Castillo por un posible intrusismo laboral en la elaboración del informe sobre el teléfono de Carcaño

Zelenski visitará España en los próximos días para ver con Pedro Sánchez ‘Guernica’, de Picasso

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Cómo ahorrar hasta un 40% en calefacción este invierno: claves para no pasar frío ni gastar de más

Esto es lo que cuesta mantener Disneyland París abierto durante un día: “Tan solo en salarios son más de 2 millones de euros”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

David Canales, empresario: “Anoche puse una oferta de empleo y el 100% de las personas ha rechazado la entrevista porque ofrecíamos contrato”

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas