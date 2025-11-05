Un nutricionista y entrenador revela los 5 productos de Mercadona que come a diario: “Si la metes en el congelador sabe a Kinder Bueno”

Un divulgador de contenido sobre nutrición y entrenamiento recomienda alimentos sencillos y saludables (Montaje Canva Infobae)

Un creador de contenido especializado en alimentación y entrenamiento compartió en TikTok una lista con cinco productos accesibles y fáciles de usar que, según su criterio, no deberían faltar en la despensa de quienes buscan organizar una dieta práctica y equilibrada. El video, publicado recientemente, destaca alimentos que pueden encontrarse en supermercados y que ayudan a preparar comidas rápidas sin descuidar el aporte nutricional.

El divulgador Adrián Muria (@Adrianmuriacoach), expuso esta selección como una guía para personas que buscan alternativas sencillas para mejorar su alimentación diaria. Muria genera contenido orientado a hábitos saludables y rutinas accesibles, con recomendaciones dirigidas especialmente a quienes combinan trabajo, obligaciones y poco tiempo para cocinar.

Entre los cinco productos sugeridos, Muria menciona en primer lugar las claras de huevo, a las que valora por su aporte de proteínas, su facilidad de preparación y su coste reducido. Este alimento permite elevar el contenido proteico de desayunos o comidas sin necesidad de recurrir a productos procesados y se integra fácilmente en recetas básicas como tortillas, revueltos o combinaciones con verduras.

El segundo producto recomendado son las bolsitas de arroz congelado. Estas raciones, listas para calentar en el microondas en pocos minutos, se presentan como una solución práctica para quienes necesitan una base de carbohidratos rápida y sin ingredientes añadidos más allá de arroz y agua.

El queso batido también forma parte de la lista. Este lácteo se ha vuelto popular en los últimos años entre consumidores que buscan opciones saciantes y con alto contenido proteico. Su ventaja radica en su versatilidad y en el hecho de que puede combinarse tanto con fruta como con cereales, lo que lo convierte en una opción útil para desayunos y meriendas, especialmente para quienes intentan mantener controlado el consumo calórico sin sentirse con hambre.

La cuarta sugerencia del creador es incorporar bebidas vegetales. Este tipo de productos, elaborados a base de ingredientes como avena, almendras o soja, se han afianzado como una alternativa para quienes buscan reducir su ingesta de azúcares o evitar productos lácteos. Muria señaló que pueden ayudar a calmar la ansiedad por alimentos dulces y servir como acompañamiento en cafés, licuados o preparaciones frías sin sumar ingredientes no deseados. Además, recomienda entre todas las opciones la leche de avellana que, según él, “si la metes en el congelador sabe a kínder bueno”.

El hummus: el mejor snack para saciar el hambre

El listado se completa con el hummus, un puré de garbanzo cada vez más presente en planes de alimentación balanceada. Para Muria, este producto representa una opción de snack saludable y práctico, ideal para acompañar vegetales frescos o panes integrales. Además, su contenido de fibra y proteínas vegetales lo convierte en una alternativa interesante para quienes priorizan productos de origen vegetal en su dieta.

Romina Pereiro explica cómo preparar hummus de remolacha y cuáles son sus beneficios.

Aunque estas recomendaciones no pretenden reemplazar el asesoramiento personalizado de una consulta de nutrición especializada, la propuesta de Muria apunta a facilitar recursos simples para quienes buscan organizar su alimentación de manera más equilibrada. Asimismo, constituye una manera de encontrar soluciones accesibles y realistas para quienes no tienen mucho tiempo para cocinar e informarse sobre el tema y desean mejorar su alimentación.