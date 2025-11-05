España

Un nutricionista y entrenador revela los 5 productos de Mercadona que come a diario: “Si la metes en el congelador sabe a Kinder Bueno”

Estos alimentos son imprescindibles para garantizar una dieta saludable y equilibrada

Guardar
Un divulgador de contenido sobre
Un divulgador de contenido sobre nutrición y entrenamiento recomienda alimentos sencillos y saludables (Montaje Canva Infobae)

Un creador de contenido especializado en alimentación y entrenamiento compartió en TikTok una lista con cinco productos accesibles y fáciles de usar que, según su criterio, no deberían faltar en la despensa de quienes buscan organizar una dieta práctica y equilibrada. El video, publicado recientemente, destaca alimentos que pueden encontrarse en supermercados y que ayudan a preparar comidas rápidas sin descuidar el aporte nutricional.

El divulgador Adrián Muria (@Adrianmuriacoach), expuso esta selección como una guía para personas que buscan alternativas sencillas para mejorar su alimentación diaria. Muria genera contenido orientado a hábitos saludables y rutinas accesibles, con recomendaciones dirigidas especialmente a quienes combinan trabajo, obligaciones y poco tiempo para cocinar.

Entre los cinco productos sugeridos, Muria menciona en primer lugar las claras de huevo, a las que valora por su aporte de proteínas, su facilidad de preparación y su coste reducido. Este alimento permite elevar el contenido proteico de desayunos o comidas sin necesidad de recurrir a productos procesados y se integra fácilmente en recetas básicas como tortillas, revueltos o combinaciones con verduras.

El segundo producto recomendado son las bolsitas de arroz congelado. Estas raciones, listas para calentar en el microondas en pocos minutos, se presentan como una solución práctica para quienes necesitan una base de carbohidratos rápida y sin ingredientes añadidos más allá de arroz y agua.

El queso batido también forma parte de la lista. Este lácteo se ha vuelto popular en los últimos años entre consumidores que buscan opciones saciantes y con alto contenido proteico. Su ventaja radica en su versatilidad y en el hecho de que puede combinarse tanto con fruta como con cereales, lo que lo convierte en una opción útil para desayunos y meriendas, especialmente para quienes intentan mantener controlado el consumo calórico sin sentirse con hambre.

Snack saludable (Shutterstock)
Snack saludable (Shutterstock)

La cuarta sugerencia del creador es incorporar bebidas vegetales. Este tipo de productos, elaborados a base de ingredientes como avena, almendras o soja, se han afianzado como una alternativa para quienes buscan reducir su ingesta de azúcares o evitar productos lácteos. Muria señaló que pueden ayudar a calmar la ansiedad por alimentos dulces y servir como acompañamiento en cafés, licuados o preparaciones frías sin sumar ingredientes no deseados. Además, recomienda entre todas las opciones la leche de avellana que, según él, “si la metes en el congelador sabe a kínder bueno”.

El hummus: el mejor snack para saciar el hambre

El listado se completa con el hummus, un puré de garbanzo cada vez más presente en planes de alimentación balanceada. Para Muria, este producto representa una opción de snack saludable y práctico, ideal para acompañar vegetales frescos o panes integrales. Además, su contenido de fibra y proteínas vegetales lo convierte en una alternativa interesante para quienes priorizan productos de origen vegetal en su dieta.

Romina Pereiro explica cómo preparar hummus de remolacha y cuáles son sus beneficios.

Aunque estas recomendaciones no pretenden reemplazar el asesoramiento personalizado de una consulta de nutrición especializada, la propuesta de Muria apunta a facilitar recursos simples para quienes buscan organizar su alimentación de manera más equilibrada. Asimismo, constituye una manera de encontrar soluciones accesibles y realistas para quienes no tienen mucho tiempo para cocinar e informarse sobre el tema y desean mejorar su alimentación.

Temas Relacionados

AlimentaciónSaludHummusEspaña-NoticiasEspaña-SaludEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Turrón de mejillones y atún: el aperitivo marino que conquistará las mesas esta Navidad

Una receta original y elegante que reinventa el concepto del turrón en versión salada, fusionando el sabor del mar con la tradición gastronómica española

Turrón de mejillones y atún:

La técnica más rápida y sencilla para disimular una grieta en la pared o en el techo sin tener que hacer obra

Es importante identificar las particularidades de la fisura para comprobar si es necesario consultar con un profesional

La técnica más rápida y

Las revistas del corazón esta semana: los secretos de las memorias de Juan Carlos I y la nueva vida de David Bustamante

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Lucas, de Andy y Lucas, quien se encuentra haciendo frente a una gran deuda, y la infanta Sofía, quien ha disfrutado de un plan con sus amigos en Madrid

Las revistas del corazón esta

Un influencer español visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y su reacción desconcertó en las redes

Un viaje inesperado, una mesa con fama global y una experiencia que sacudió las expectativas. ¿Cuánto pesa la reputación cuando la realidad desafía al mito?

Un influencer español visitó un

Mario Alonso Puig, médico: “Hay muchas personas que consideran que sus genes determinan su destino. Estoy aquí para decirte que no”

El médico y divulgador explica que la epigenética demuestra que el estilo de vida puede activar o desactivar genes, cambiando nuestra salud y bienestar

Mario Alonso Puig, médico: “Hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada despliega el patrullero

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Una limpiadora busca ser despedida

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

“Pactar la separación de bienes no es una falta de amor, es una forma inteligente de protegeros a los dos”: un notario explica los motivos

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”