Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Mercadona ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar nuevos mecánicos a su plantilla. El objetivo es cubrir puestos en el mantenimiento de la flota de vehículos destinados al reparto a domicilio, una actividad en pleno crecimiento impulsada por el canal de comercio electrónico de la compañía. Las vacantes ya se encuentran publicadas en el Portal de Empleo de la web oficial de la compañía.

Contrato indefinido para mecánicos en Mercadona

La empresa presidida por Juan Roig adapta su estructura a la demanda creciente de pedidos a través de internet en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Murcia. Para gestionar estas entregas, Mercadona cuenta con centros logísticos específicos desde los que se preparan los pedidos y una flota de furgonetas que requiere mantenimiento constante. En este contexto, la compañía busca personal para asegurar el buen funcionamiento de estos vehículos sin tener que externalizar el servicio.

Los puestos ofertados incluyen contrato indefinido y sueldos competitivos. El salario de entrada parte de 1.685 euros mensuales, con una progresión que puede alcanzar los 2.280 euros al mes, a lo que se añaden complementos de nocturnidad para quienes ocupen turnos fijos de noche. Esta retribución se establece para una jornada completa de cuarenta horas semanales, según figura en el Portal de Empleo de Mercadona.

Entre los requisitos mínimos para acceder a estas plazas figura la posesión del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o de Maquinaria. Además, la compañía solicita disponibilidad para viajar durante el periodo de formación, que es remunerado y corre a cargo de Mercadona. La empresa no exige experiencia previa, con el objetivo de fomentar la incorporación al mercado laboral de personas recién tituladas o en proceso de reciclaje profesional.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

Los seleccionados desempeñarán tareas centradas en el adecuado estado de los vehículos de reparto. La misión del puesto, tal como detalla la compañía, se basa en mantener y garantizar el correcto funcionamiento de la flota para asegurar la eficiencia y la continuidad del servicio a los clientes.

Mercadona también mantiene abierta la búsqueda de personal para el reparto a domicilio. Para estos puestos se requiere titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria y carné de conducir con al menos un año de antigüedad, en vigor. Todas las solicitudes se tramitan de manera online a través del Portal de Empleo, tanto para España como para Portugal.

El interés en esta convocatoria se explica, en buena medida, por las condiciones económicas y la estabilidad ofertada. Mercadona da acceso a plan de carrera, formación continua desde el primer día y diferentes complementos salariales vinculados a turnos, antigüedad, productividad y objetivos. La posibilidad de acceder al contrato indefinido desde el primer momento y percibir una retribución mensual que puede acercarse a los 2.300 euros sitúa a estas plazas como una de las propuestas más atractivas dentro del sector de la distribución y la logística.

La compañía explica que la consulta de estas ofertas es libre para cualquier usuario, aunque para inscribirse a una vacante es necesario registrarse y crear un perfil en la web. Toda la información sobre requisitos, características del puesto y proceso selectivo se encuentra al alcance de los interesados, que pueden consultar el detalle de cada oferta de forma actualizada.