La jueza de la DANA llama a declarar al dueño del Ventorro por ser la “única persona que entraba y salía” en la comida de Mazón con Vilaplana

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

La instructora del juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido un auto en el que, entre otros, llama a declarar al dueño del restaurante El Ventorro, establecimiento en el que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana compartieron una comida el día de la DANA.

“Atendiendo a la testifical de Maribel Vilaplana, quien manifestó que el dueño del restaurante El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el sr. Mazón, y que incluso durante un periodo en el que el sr. Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, éste estuvo a la espera de que se los devolviera, dada la posibilidad de que dicha persona pudiera haber escuchado alguna conversación del sr. Mazón con la sra. Salomé Pradas, procede averiguar los datos de identidad del dueño del restaurante El Ventorro y citarlo como testigo”, escribe la jueza.

Citados miembros del equipo de Mazón

En el mismo auto, Ruiz Tobarra acuerda incluir en la causa el documental de elDiario.es, “¿Dónde estaba Mazón?" y citar a declarar a varias figuras cercanas al presidente de la Comunidad Valenciana.

En concreto, son el síndic del grupo parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Juan Francisco Pérez Llorca, el Secretario Autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca Ais, el Secretario Autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, y el Director General de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco Daniel González Pérez.

Todos ellos han sido citados por las llamadas telefónicas que mantuvieron el pasado 29 de octubre con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

“En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el CECOPI del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, como se expresó en un auto previo, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron efectuar la investigada Salomé Pradas, al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del CECOPI de la tarde del 29 de octubre de 2024″, explica la jueza.

Añade que “también son las destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran. También lo son las destinadas a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados”.

La declaración de Maribel Vilaplana

En su declaración de este lunes ante la jueza, Vilaplana aseguró que Mazón escribía mucho por el móvil durante su encuentro y que hizo muchas llamadas. Según EFE, la comunicadora afirmó que el president no estuvo incomunicado y que, si ella hubiese oído sonar el teléfono le hubiese dicho que lo cogiese, de modo que, si sonó y no lo cogió, pudo ser que lo colgase.

La periodista Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar por su comida con Mazón.

De hecho, llegó a proponer a Mazón salir del reservado para que pudiese hablar tranquilamente, pero este le dijo que no era necesario. El president sí se levantó de la mesa al menos una vez, para hablar con Pradas a las 17:37 horas.

Vilaplana admitió también que recibió un enlace de un vídeo de las inundaciones que sufría Utiel desde primera hora de aquella jornada. El mensaje llegó a las 17:39 horas, momento en que Mazón estaba hablando con Pradas, pero ha insistido en que no abrió el vídeo y que, por tanto, no pudo compartir esa información con el president. El hecho de no haber abierto ese tuit es algo que le “atormenta”, declaró.