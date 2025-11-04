España

Una vaca organiza el plan de fuga perfecto: “La llamamos Minerva, por su inteligencia”

Tras huir del matadero en Italia, Minerva aún no ha sido localizada; se espera que sea trasladada a un santuario de fauna silvestre

Guardar
Imagen recurso de una vaca
Imagen recurso de una vaca (Freepik)

Un hecho insólito ocurrió en la provincia de Monza y Lecco, en Italia: una vaca logró escapar de un matadero en las colinas de Brianza, al norte de Milán. A pesar de la búsqueda con drones y equipos especializados, Minerva, como fue bautizada, aún no ha sido localizada, según informó el diario Blic.

La organización protectora de animales Leidaa, liderada por la diputada y exministra italiana Michele Victoria Brambilla, anunció que adoptará a la vaca para garantizar su seguridad y bienestar. “Esto significa que nadie podrá hacerle daño. Una vez encontrada, será trasladada a su santuario de fauna silvestre ‘Stella del Nord’”, declaró Brambilla.

El nombre de la vaca no fue elegido al azar: “La llamamos Minerva en honor a la inteligencia que demostró durante su fuga, saltando cercas y apoyándose en otra vaca para salvarse”, explicó Brambilla. La diputada también informó a las autoridades locales y a la policía, solicitando medidas para proteger a Minerva mientras permanece en libertad. “Se convertirá en un símbolo de la lucha contra la ganadería intensiva y pasará el resto de su vida en el campo, en libertad”, añadió.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a Minerva si la ven, para no asustarla. Existe también cierta preocupación por la presencia de lobos en la zona, aunque experiencias anteriores, como una manada de vacas que logró escapar y vivir en libertad en Liguria, demuestran que la supervivencia es posible.

Declaraciones del secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Padilla, quien ha mostrado la "preocupación" de su organización por el tema de los aranceles. "No solo por las exportaciones que hacemos de algunos productos, como es el vino o el aceite, sino por las importaciones que necesitamos de algunos productos en los que somos totalmente deficitarios", ha señalado.

La industria cárnica: un debate social y científico

La fuga de Minerva puso en evidencia un tema que sigue generando debate: cómo se crían y sacrifican los animales destinados a la alimentación. La industria cárnica es clave para la economía global y para la alimentación de millones de personas, pero también plantea preguntas sobre sostenibilidad, ética y bienestar animal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se sacrifican millones de animales de granja en todo el mundo.

Los mataderos modernos cuentan con normas estrictas de higiene y protocolos diseñados para reducir el sufrimiento de los animales. La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) establece pautas que buscan garantizar procedimientos más humanos y seguros durante el sacrificio. Sin embargo, diversos estudios señalan que, pese a estas regulaciones, muchos animales todavía enfrentan altos niveles de estrés, especialmente durante el transporte y la manipulación en los mataderos.

Además, investigaciones sobre cognición y comportamiento animal muestran que especies como vacas y cerdos poseen capacidades de aprendizaje, memoria y vínculos sociales complejos. Por lo que surge una pregunta: ¿cómo se puede equilibrar la producción de alimentos con el cuidado y la protección de los animales?

Una de las opción viables a este tema es el aumento del interés por alternativas al consumo tradicional de carne. Dietas basadas en plantas, producción de carne cultivada en laboratorio y otras opciones buscan combinar nutrición, sostenibilidad y bienestar animal, ofreciendo nuevas vías para quienes quieren reducir el impacto sobre los animales sin dejar de alimentarse.

La historia sirve como un recordatorio: detrás de cada producto hay un ser vivo y las decisiones sobre alimentación, economía y ética están cada vez más conectadas. La polémica sobre la industria cárnica sigue abierta, y casos como este permiten reflexionar sobre cómo la sociedad concibe su relación con los animales.

Temas Relacionados

GanaderíaAnimalFugaMataderoItaliaProtección animalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lavado de pelo al estilo japonés: una técnica que estimula el crecimiento sano del cabello

Una experta explica los mejores secretos que adoptar a la rutina capital, tras haberse formado como esteticista en Japón

Lavado de pelo al estilo

Antonio Banderas se sincera sobre su relación con Melanie Griffith: “La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres”

El matrimonio, que se divorció en 2015 tras más de 18 años de relación, celebró el pasado octubre la boda de su única hija en común

Antonio Banderas se sincera sobre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Sandra Barneda, sobre sus memes en ‘La isla de las tentaciones’: “Hay momentos que intento poner cara de póquer, pero se me nota”

La presentadora comparte con ‘Infobae España’ su experiencia en ‘Supervivientes All Stars’ y sus sensaciones ante la nueva edición de ‘Tentaciones’

Sandra Barneda, sobre sus memes

Un sargento de la Guardia Civil oculta una denuncia interpuesta contra compañeros suyos por robar ganado: la Justicia le condena por omisión del deber de perseguir delitos

El TSJA confirma la condena de seis meses de inhabilitación al agente, que guardó la denuncia en su despacho y en su casa sin comunicarla a sus superiores ni a la autoridad judicial

Un sargento de la Guardia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un sargento de la Guardia

Un sargento de la Guardia Civil oculta una denuncia interpuesta contra compañeros suyos por robar ganado: la Justicia le condena por omisión del deber de perseguir delitos

Un político fuma en el Senado justo después de que la ministra de Sanidad impulsase la ley antitabaco: “¿Está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas?”

Flamenco, cócteles, bodegas de vino y visitas a Aranjuez y el barrio de Salamanca: así fue el tour del Gobierno de Ayuso para los ‘influencers’ israelíes

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, se rompe en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La pareja de joyeros que conquista a la generación Z: “Las marcas de lujo siempre han sido inaccesibles y la proximidad cada vez importa más”

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: Anfiel acoge el duelo de Champions de dos grandes clubes europeos

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos