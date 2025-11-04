Una vaca organiza el plan de fuga perfecto: “La llamamos Minerva, por su inteligencia”

Imagen recurso de una vaca (Freepik)

Un hecho insólito ocurrió en la provincia de Monza y Lecco, en Italia: una vaca logró escapar de un matadero en las colinas de Brianza, al norte de Milán. A pesar de la búsqueda con drones y equipos especializados, Minerva, como fue bautizada, aún no ha sido localizada, según informó el diario Blic.

La organización protectora de animales Leidaa, liderada por la diputada y exministra italiana Michele Victoria Brambilla, anunció que adoptará a la vaca para garantizar su seguridad y bienestar. “Esto significa que nadie podrá hacerle daño. Una vez encontrada, será trasladada a su santuario de fauna silvestre ‘Stella del Nord’”, declaró Brambilla.

El nombre de la vaca no fue elegido al azar: “La llamamos Minerva en honor a la inteligencia que demostró durante su fuga, saltando cercas y apoyándose en otra vaca para salvarse”, explicó Brambilla. La diputada también informó a las autoridades locales y a la policía, solicitando medidas para proteger a Minerva mientras permanece en libertad. “Se convertirá en un símbolo de la lucha contra la ganadería intensiva y pasará el resto de su vida en el campo, en libertad”, añadió.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a Minerva si la ven, para no asustarla. Existe también cierta preocupación por la presencia de lobos en la zona, aunque experiencias anteriores, como una manada de vacas que logró escapar y vivir en libertad en Liguria, demuestran que la supervivencia es posible.

La industria cárnica: un debate social y científico

La fuga de Minerva puso en evidencia un tema que sigue generando debate: cómo se crían y sacrifican los animales destinados a la alimentación. La industria cárnica es clave para la economía global y para la alimentación de millones de personas, pero también plantea preguntas sobre sostenibilidad, ética y bienestar animal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se sacrifican millones de animales de granja en todo el mundo.

Los mataderos modernos cuentan con normas estrictas de higiene y protocolos diseñados para reducir el sufrimiento de los animales. La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) establece pautas que buscan garantizar procedimientos más humanos y seguros durante el sacrificio. Sin embargo, diversos estudios señalan que, pese a estas regulaciones, muchos animales todavía enfrentan altos niveles de estrés, especialmente durante el transporte y la manipulación en los mataderos.

Además, investigaciones sobre cognición y comportamiento animal muestran que especies como vacas y cerdos poseen capacidades de aprendizaje, memoria y vínculos sociales complejos. Por lo que surge una pregunta: ¿cómo se puede equilibrar la producción de alimentos con el cuidado y la protección de los animales?

Una de las opción viables a este tema es el aumento del interés por alternativas al consumo tradicional de carne. Dietas basadas en plantas, producción de carne cultivada en laboratorio y otras opciones buscan combinar nutrición, sostenibilidad y bienestar animal, ofreciendo nuevas vías para quienes quieren reducir el impacto sobre los animales sin dejar de alimentarse.

La historia sirve como un recordatorio: detrás de cada producto hay un ser vivo y las decisiones sobre alimentación, economía y ética están cada vez más conectadas. La polémica sobre la industria cárnica sigue abierta, y casos como este permiten reflexionar sobre cómo la sociedad concibe su relación con los animales.