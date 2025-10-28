Ciencia

El sorprendente caso de los “lagartos piratas” que sobreviven con solo tres patas

Una reciente investigación revela que algunas especies de pueden vivir, correr y reproducirse exitosamente aun tras perder una extremidad, desafiando creencias sobre la supervivencia animal y la selección natural

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
La observación de lagartos que
La observación de lagartos que sobreviven y prosperan con tres patas impulsa una revisión de los conceptos clásicos sobre éxito evolutivo y selección natural en reptiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional reciente cuestionó uno de los principios más sólidos de la biología evolutiva: la idea de que la pérdida de una extremidad condena a los lagartos a una vida breve y limitada.

Según los hallazgos publicados en octubre de 2025 y recogidos por Smithsonian Magazine, numerosos lagartos con tres patas logran correr, sobrevivir durante años y reproducirse, lo que desafía las expectativas tradicionales sobre la selección natural y la resiliencia animal.

La investigación, liderada por Jonathan Losos, biólogo de la Universidad de Washington, y James Stroud, del Instituto de Tecnología de Georgia, se inició tras décadas de observaciones dispersas sobre lagartos que, a pesar de la pérdida de una extremidad, mostraban notoria agilidad.

Losos señaló a Smithsonian Magazine que durante una expedición en las Bahamas capturó un anolis que se desplazaba velozmente, y solo tras examinarlo de cerca advirtió que le faltaba una pata trasera por completo. Este tipo de casos, hasta hace poco considerados rarezas anecdóticas, motivaron al equipo a iniciar una investigación sistemática en 2018.

Investigadores recopilaron una amplia base
Investigadores recopilaron una amplia base de datos internacional para analizar cómo los reptiles afrontan y superan la pérdida de una extremidad (Losos et al., American Naturalist 2025)

Diversidad y adaptación: resultados inesperados

Para dimensionar el fenómeno, los investigadores contactaron a especialistas en lagartos de diferentes regiones. Stroud explicó a Smithsonian Magazine que muchos colegas nunca habían reflexionado sobre el tema y, en la mayoría de los casos, solo guardaban alguna fotografía llamativa en sus teléfonos, sin prestarle mayor atención.

El trabajo resultó en la recopilación de 122 casos de lagartos con extremidades ausentes, correspondientes a 58 especies distintas distribuidas en seis continentes. Aunque estos ejemplares representan menos del 1% de la población total de lagartos, la cifra pone en cuestión la idea de que tales lesiones son excepcionales o necesariamente mortales.

El equipo empleó cámaras de alta velocidad y software especializado para analizar la locomoción de estos animales en lo que denominaron las “Olimpiadas de los Lagartos”. Los resultados reflejaron una diversidad notable: algunos lagartos con tres patas mostraban limitaciones, pero otros igualaban o incluso superaban en velocidad a sus congéneres de cuatro extremidades. En un caso destacado, un anolis pardo perdió una pata y aumentó la ondulación de su cuerpo, lo que le permitió extender sus zancadas y correr más rápido que los ejemplares intactos de su especie.

Mark Scherz, herpetólogo y biólogo evolutivo del Museo de Historia Natural de Dinamarca, valoró en Smithsonian Magazine la capacidad de estos reptiles para ajustarse a la adversidad: “No solo superan la lesión, sino que modifican su comportamiento para compensarla”, afirmó Scherz. Estas adaptaciones, según el estudio, sugieren que la flexibilidad biológica puede ser mucho mayor de lo que se pensaba.

Algunas especies no solo compensan
Algunas especies no solo compensan la ausencia de una pata, sino que desarrollan estrategias motoras alternativas que mejoran su desempeño físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas perspectivas sobre la selección natural

El impacto de estos hallazgos es profundo. Tradicionalmente, la teoría de la selección natural sostenía que los animales con deformidades graves, como la pérdida de una pata, tendrían mínimas probabilidades de sobrevivir y reproducirse, lo que llevaría a la desaparición de sus genes.

Sin embargo, el estudio recogido por Smithsonian Magazine plantea que la selección natural podría ser más compleja y flexible. Los autores sugieren varias hipótesis: la selección podría ser probabilística, si depende de la presencia de depredadores; multifacética, cuando otros rasgos compensan la discapacidad; episódica, si ciertas características cobran importancia solo en momentos específicos; o puede que los propios lagartos modifiquen sus hábitos para evitar situaciones de desventaja.

El equipo concluye que estos “lagartos piratas” merecen atención especial, ya que su capacidad de adaptación redefine los límites de la biología evolutiva clásica. Como señala Losos en declaraciones a Smithsonian Magazine, la existencia de lagartos que prosperan tras perder una extremidad evidencia la extraordinaria resiliencia de la vida animal.

Temas Relacionados

LagartosBiología EvolutivaBiologíaSelección NaturalResiliencia AnimalAdaptaciónExtremidadesSupervivencia AnimalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los superpoderes biológicos que permiten a las aves volar durante 11 días sin comer

Científicos observan que estas especies se recomponen en pocas jornadas tras viajes extenuantes. Science Focus señaló que esto podría aportar claves para tratar afecciones humanas que provocan pérdida muscular, como el cáncer o el VIH

Los superpoderes biológicos que permiten

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

Detectaron que el anfibio genera una respuesta sistémica que prepara tejidos distantes para regenerarse rápidamente. Cómo ese fenómeno podría utilizarse para mejorar tratamientos médicos

Científicos de Harvard descifraron cómo

¿Cómo pueden ocurrir terremotos en zonas inesperadas? La respuesta de un estudio científico

Un reciente trabajo realizado por especialistas en geociencias de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, aporta respuestas novedosas sobre la posibilidad de que se registren movimientos sísmicos en regiones tradicionalmente consideradas como libres de riesgo, a partir del análisis del comportamiento de fallas superficiales y su impacto en la seguridad de la infraestructura

¿Cómo pueden ocurrir terremotos en

Descubrieron en Japón manantiales que recrean la vida de hace más de 2.300 millones de años

Un equipo internacional liderado por expertos del Earth-Life Science Institute (ELSI) de Tokio estudió fuentes termales en Asia y logró observar ecosistemas microbianos que operan bajo condiciones muy parecidas a las del planeta incluso antes de la presencia del oxígeno

Descubrieron en Japón manantiales que

El origen de la biodiversidad única de Madagascar: descubren por qué cambiaron sus ríos y montañas

Un equipo de investigadores reconstruyó la historia geológica de la isla y determinó cómo varió su topografía. Qué proceso fue clave para los ecosistemas

El origen de la biodiversidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balearon a un joven por

Balearon a un joven por tercera vez en seis años en Mendoza

Las personas que no se lavan los dientes por la noche tienen más riesgo de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Miguel Torres y Juanjo Bona rompen las reglas en la recta final de ‘MasterChef Celebrity’ y el jurado toma medidas extremas

Delincuentes atacaron a golpes para robarle la moto en La Plata

El PSOE elige a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la carrera electoral en Extremadura

INFOBAE AMÉRICA
Los superpoderes biológicos que permiten

Los superpoderes biológicos que permiten a las aves volar durante 11 días sin comer

Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

El BOE publica el calendario laboral de 2026, con 9 festivos comunes para toda España

Un total de 7 provincias tienen activados avisos por lluvia, que serán fuertes en el oeste de Extremadura y Andalucía

Fabiola Martínez reacciona a las declaraciones de Eugenia Osborne sobre su relación: "Somos familia"

ENTRETENIMIENTO

El método de Kristen Bell

El método de Kristen Bell para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins

El inesperado “casi” veto a Will Smith que sacudió a Hollywood y redefinió Día de la Independencia