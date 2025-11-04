España

Movistar Plus+ retransmitirá los Premios Iris 2025, que revelarán sus nominados con un gran evento en el centro de Madrid

Bajo la premisa de ‘nueva imagen, nuevo relato’, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión busca impulsar sus galardones, que se entregarán en el Teatro Real el próximo 16 de febrero

Ana Brito y Xuso Jones
Ana Brito y Xuso Jones revelarán los nominados de los Premios Iris 2025 en la Plaza de Callao. (Academia TV)

Los Premios Iris volverán a la televisión en 2025. Movistar Plus+ retransmitirá en exclusiva la gala de los galardones, programada para el 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid. Esta edición incorpora cambios en su formato y en la comunicación de sus nominados para impulsar este reconocimiento a la excelencia de los formatos, profesionales y compañías del ámbito televisivo. La ceremonia, organizada por Producciones Komodo en colaboración con la Academia de Televisión, convoca a figuras destacadas de las principales cadenas y plataformas.

La lista de nominados en las categorías de entretenimiento, ficción e informativos será dada a conocer este jueves 6 de noviembre en un evento público en la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid. Allí, los creadores de contenido Ana Brito y Xuso Jones llevarán a cabo la lectura oficial, acompañados de invitados del sector audiovisual y medios acreditados. El acto podrá seguirse de manera simultánea en el canal oficial de YouTube de la Academia, lo que amplía el acceso a profesionales y público general que sigue la actualidad televisiva.

El acto en Callao comenzará con el desfile de los invitados VIP por la alfombra roja, mientras que a mediodía comenzará la lectura de los nominados de esta edición.

David Broncano en los Premios
David Broncano en los Premios Iris. (X)

De esta manera, los Iris se instalan en el centro de la capital para acercar la gala y los nominados al gran público. Además, los galardones han renovado su identidad visual para una edición que tendrá por lema ‘Los haces tú’, sintetizando la relación entre la televisión y el espectador, reflejada en un nuevo logotipo que adopta la silueta del ojo y un diseño circular, evocando el iris y el objetivo de una cámara. Según la Academia, esta metáfora busca recalcar “el ciclo constante de la televisión en nuestras vidas y su capacidad para generar recuerdos y emocionar”.

‘Nueva imagen, nuevo relato’

Como novedad principal, la edición 2025 destina un reconocimiento específico a la audiencia: el Premio Especial del Público, que será votado a través de la página web de la Academia de Televisión. Esta iniciativa añade un componente participativo y refuerza la presencia del espectador en el proceso de selección, de acuerdo con declaraciones recogidas por El Diario. El resto de los galardones, veinte en total, se definirán mediante votación secreta de los académicos y se anunciarán durante la ceremonia de febrero, acompañada por notario. La selección abarca los grandes apartados de entretenimiento, ficción e informativos, tanto de cadenas generalistas como de plataformas.

Más de un centenar de profesionales, ejecutivos y creativos del sector audiovisual asistirán el próximo 16 de febrero a un evento que reconoce la excelencia y la evolución constante de la industria. Por primera vez, el Teatro Real acogerá la entrega de los premios, escogiendo así un escenario de referencia para la cultura y el espectáculo en España.

