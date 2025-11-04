España

La razón por la que tenemos más pelo en la cabeza que en otras zonas del cuerpo, según un biólogo

De una forma progresiva y con el paso de los millones de años, los homínidos perdieron la espesa capa de vello corporal que les servía de abrigo

Guardar
A diferencia de otras especies
A diferencia de otras especies del orden de los primates, el ser humano no mantiene el espeso vello corporal. (Freepik)

Si retrocedemos millones de años en el tiempo, los primeros homínidos estaban cubiertos de una espesa capa de pelo que les servía como abrigo natural frente al frío, la lluvia o el sol. Sin embargo, con el paso de los años y de una forma muy progresiva, el ser humano se convirtió en la especie más “desnuda” del linaje de los primates.

Se estima que la pérdida masiva de pelo corporal ocurrió entre hace 2 y 3 millones de años, aproximadamente en la época en la que surgió el Homo erectus, aunque el proceso ya había comenzado antes, en especies como el Australopithecus. Esto ocurrió probablemente por una combinación de factores climáticos, fisiológicos y sociales.

Sin embargo, la cabeza resistió a ese proceso. Mario, biólogo y divulgador a través de las redes sociales (@mariodewonder), ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que explica por qué el ser humano conserva la melena, mientras que el resto del cuerpo no cuenta con tanto vello.

Un sistema de climatización natural

“La primera función del pelo es mostrar buena salud, pero para eso serviría tener pelo en cualquier lugar, ¿o no?”, señala Mario. Así, el pelo comenzó siendo un indicador biológico, una forma de mostrar fortaleza y buena genética. Sin embargo, eso no basta para justificar su permanencia exclusiva en la cabeza. La clave se encuentra en la postura erguida que caracteriza a nuestra especie.

Pese a la pérdida masiva
Pese a la pérdida masiva del vello corporal del ser humano, en algunas partes del cuerpo todavía se mantiene. (Freepik)

“Se cree que el pelo largo en la cabeza fue una adaptación al bipedismo. Al andar erguidos, el sol nos daba sobre todo en la parte alta de la cabeza y se concentraba mucho calor. Vamos, que la evolución lo que hizo es diseñar la primera gorra”. Al caminar sobre dos piernas, el cuero cabelludo se convirtió en la parte más expuesta al sol, por lo que se necesitaba una protección natural que evitara el sobrecalentamiento del cerebro, pero que no impidiera la ventilación.

El resultado fue, entonces, la conservación del pelo abundante en la cabeza. “El pelo en realidad no deja de ser una cobertura que no deja pasar los rayos del sol, pero que tiene el suficiente espacio para que pueda correr el aire y no se concentre tanto calor”, explica el biólogo. Así, nuestro cabello actúa como un sistema de climatización natural: protege del sol, deja pasar el aire y mantiene estable la temperatura de la cabeza.

Esto explica también el pelo afro. “Es una especialización aún mayor del pelo para cumplir con esa función: más cobertura y más circulación del aire”. Esa estructura rizada y voluminosa, característica de muchas poblaciones africanas, se adapta de forma óptima a climas cálidos y soleados: bloquea los rayos solares y permite que el aire circule entre los rizos, reduciendo la temperatura corporal.

¿Por qué muchos hombres se quedan calvos?

El cuerpo humano, en su complejidad, ha sabido equilibrar protección, regulación térmica y comunicación biológica. Sin embargo, “la mayoría de los hombres nos quedamos calvos”, señala Mario. La calvicie masculina o alopecia androgénica (que también puede afectar a algunas mujeres) tiene su origen en la acción de una hormona llamada dihidrotestosterona (DHT), una versión más potente de la testosterona que provoca que los folículos pilosos del cuero cabelludo se vayan debilitando hasta dejar de producir pelo.

Sin embargo, no a todos los hombres les ocurre: la clave está en la sensibilidad genética de cada folículo a esta hormona. Mientras en la cabeza la DHT provoca caída, en otras partes del cuerpo (como el pecho o la barba) la estimula, como destacan los expertos de Hospital Capilar, lo que explica esa aparente contradicción entre el pelo que desaparece y el que crece.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaBiologíaCienciaCiencia EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

Las autoridades portuguesas han frenado la embarcación con la ayuda de otros organismos internacionales

Interceptan un narcosubmarino con 1,7

El hábito de alimentación de Japón que es útil para mantener un peso saludable y una relación sana con la comida

Este principio sigue la doctrina confuciana y ayuda a consumir menos calorías diarias

El hábito de alimentación de

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en

Capacidad de los embalses en España este martes 4 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en

La tabla de goleadores de LaLiga de España al cierre de la jornada 11

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos encabezan el ranking de anotadores

La tabla de goleadores de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interceptan un narcosubmarino con 1,7

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Mazón le estalla a Feijóo: la dimisión dinamita los planes de Génova y abre una crisis en el PP de la Comunidad Valenciana

Juicio contra el fiscal general: las claves del primer día y los testigos que deberán aclarar la filtración de los correos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 4 de noviembre

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez