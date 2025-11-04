En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

El líder regional de Valencia, Carlos Mazón, hace una declaración oficial en el Palau de la Generalitat Valenciana, en Valencia, España. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Eva Manez

Un año después de que 229 personas perdieran la vida en la DANA de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión. Se ha hecho de rogar, y es que su intención no era dejar el cargo, no al menos hasta 2027. Fue tras el funeral de Estado cuando tomó la decisión, tras recibir insultos que fueron desde “cobarde” a “asesino” por parte de las familias de las víctimas. Hasta entonces, “no había verbalizado la posibilidad de dimitir”, aseguran fuentes del PP nacional.

Mazón ha reconocido fallos en la gestión, entre ellos no cancelar su agenda institucional durante el día del desastre, el 29 de octubre de 2024. Mientras comenzaba a morir gente, el líder del PP valenciano comía en el restaurante El Ventorro y charlaba de fútbol, sin mencionar el tiempo, junto a la periodista Maribel Vilaplana, quien este lunes declaraba ante la jueza entre lágrimas.

Vilaplana relató que, durante la comida, él atendió llamadas y mensajes en su teléfono móvil, lo que indica que no permaneció incomunicado, pero añadió no recordar haber escuchado sonar su propio teléfono ni que Mazón le mencionara la emergencia que se estaba produciendo. La periodista describió la comida con Mazón como distendida y señaló que no detectó que Mazón tuviera prisa o nerviosismo.

En su declaración a primera hora de este lunes, Mazón expresó no poder continuar en el cargo, aunque mantendrá su escaño como diputado en Les Corts Valencianes y deja en manos del PP y Vox la elección de su sucesor, pero descarta el adelanto electoral. Continuará como diputado en Les Corts, la forma que tiene de estar protegido bajo el aforamiento.