En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Un año después de que 229 personas perdieran la vida en la DANA de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión. Se ha hecho de rogar, y es que su intención no era dejar el cargo, no al menos hasta 2027. Fue tras el funeral de Estado cuando tomó la decisión, tras recibir insultos que fueron desde “cobarde” a “asesino” por parte de las familias de las víctimas. Hasta entonces, “no había verbalizado la posibilidad de dimitir”, aseguran fuentes del PP nacional.
Mazón ha reconocido fallos en la gestión, entre ellos no cancelar su agenda institucional durante el día del desastre, el 29 de octubre de 2024. Mientras comenzaba a morir gente, el líder del PP valenciano comía en el restaurante El Ventorro y charlaba de fútbol, sin mencionar el tiempo, junto a la periodista Maribel Vilaplana, quien este lunes declaraba ante la jueza entre lágrimas.
Vilaplana relató que, durante la comida, él atendió llamadas y mensajes en su teléfono móvil, lo que indica que no permaneció incomunicado, pero añadió no recordar haber escuchado sonar su propio teléfono ni que Mazón le mencionara la emergencia que se estaba produciendo. La periodista describió la comida con Mazón como distendida y señaló que no detectó que Mazón tuviera prisa o nerviosismo.
En su declaración a primera hora de este lunes, Mazón expresó no poder continuar en el cargo, aunque mantendrá su escaño como diputado en Les Corts Valencianes y deja en manos del PP y Vox la elección de su sucesor, pero descarta el adelanto electoral. Continuará como diputado en Les Corts, la forma que tiene de estar protegido bajo el aforamiento.
El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes ante los medios de comunicación. El dirigente ‘popular’ se aparta de su cargo más de un año después de que la DANA arrasase Valencia, dejando 229 muertos. Lo hace tras hablar con el rey Felipe VI, a quien ha agradecido su apoyo, lealtad y compromiso con la Comunidad Valenciana, especialmente en el último año tras el desastre meteorológico.
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que con la dimisión de Carlos Mazón, “la que se libra y la que gana” es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; quien además ha sido “la que menos ha hablado”, añade. Rufián también ha señalado que el expresident de la Generalitat Valenciana debería ir “a prisión”, que es “el grito que cualquier persona decente” haría después de conocer su gestión de la DANA. El líder de Esquerra ha añadido que Mazón es un “inútil”, un “mentiroso” y un “incapaz”. También considera que podría ser un “homicida” porque “hay responsabilidades penales” detrás de las 229 muertes de la DANA.
Durante un acto en el Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha destacado que “la calidad de los perfiles técnicos no sirve o no suplirá la complejidad de tomar decisiones” y que la gestión política necesita asumir responsabilidades en momentos difíciles.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha valorado la dimisión de Mazón señalando que, “a veces, cuando no se está a la altura, lo mejor es reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos”. Además, ha subrayado que “hay decisiones que no son ni obvias ni sencillas, y que deben tomar los que han sido elegidos por los ciudadanos” y remarca que no hay elementos técnicos que compensen la “incapacidad de tomar decisiones” ni subsanen los errores cometidos.
El anuncio de dimisión de Carlos Mazón ha sido denominado por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, de haber sido “en diferido” y apunta que se trata de un jefe del Consell ”indigno hasta el último día“. Por este motivo, Baldoví exige elecciones anticipadas para “dar la voz al pueblo valenciano”, al tiempo que lamenta que se vaya “un año después sin haber recibido a las víctimas”.
Además, ha querido recalcar que “el futuro presidente o presidenta de la Generalitat lo elegirá Vox”, lo cual tacha de “una auténtica vergüenza para los valencianos y valencianas”, aunque ya asegura que desde su partido no votarán “nunca a un candidato del PP”. Sin ir más lejos, Baldoví afirma que “a lo que estamos asistiendo realmente es a un juego de despachos, a un juego de política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla hoy, que es el pueblo valenciano”.
El Partido Popular descarta que exista interés a nivel nacional en que la alcaldesa de València, María José Catalá, sea la sucesora de Carlos Mazón. Fuentes del partido señalan que su elección complicaría la situación, ya que obligaría a buscar no solo un relevo en la Generalitat, sino también en la alcaldía de València. Además, aclaran que no se han iniciado conversaciones con Vox, partido cuyo apoyo es necesario por la ausencia de mayoría absoluta, y que los contactos empezarán tras la formalización de la renuncia de Mazón.
Sobre la posibilidad de que Vicente Mompó asuma la presidencia, las fuentes aseguran que no han recibido ninguna propuesta formal y que esa opción solo cobraría sentido si se convocan nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana.
Fuentes del Partido Popular han afirmado que Alberto Núñez Feijóo no intervino en la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, aunque ya había decidido que Mazón no sería candidato en futuras elecciones. La decisión de renunciar fue personal y Mazón la compartió con Feijóo en una llamada telefónica el jueves pasado, tras el funeral por las víctimas de la DANA, donde fue increpado por familiares.
En las conversaciones posteriores, Mazón le explicó que tanto él como su familia no podían soportar más la situación. El domingo comunicó a Feijóo que formalizaría su renuncia el lunes. La dirección nacional del partido respeta la decisión de Mazón de mantener su acta, al no estar imputado por ningún delito.
En Génova reconocen el desgaste político y social del PP en la Comunitat Valenciana, y señalan que hasta ahora su objetivo era alejar el foco de la política y centrarse en las tareas de reconstrucción tras la catástrofe.
Desde Cáceres, Santiago Abascal ha criticado que el Partido Popular haya entregado “en bandeja de plata” a Carlos Mazón. El líder de ultraderecha cree que la formación liderada por Feijóo no ha sabido “defender a los españoles justo cuando Sánchez está más acorralado”. Esto, según él, ha otorgado un “balón de oxígeno” al PSOE, que está en el foco mediático por los casos de corrupción y el inicio del juicio al fiscal general del Estado.
Vox canceló este lunes su habitual rueda de prensa en la sede nacional del partido y mantuvo durante horas un silencio total en redes sociales tras conocerse la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La formación evitó pronunciarse sobre un asunto que le sitúa en el centro de la escena política valenciana, ya que sus trece diputados son decisivos para una nueva investidura en las Corts.
Las víctimas de la DANA han comunicado que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana es solo “un primer paso” y recalcan que no van a parar hasta llevar a los responsables “a la cárcel”. Salva Mocgoli, de la Asociación de Damificados de l’Horta Sud, afirmó: “Es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso”. El portavoz de los damnificados ha subrayado en declaraciones recogidas por EFE: “No vamos a parar hasta llevar a esta gente a la cárcel y hasta cambiar la cultura de la prevención y de las emergencias en este país”.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, considera que Mazón “no ha dimitido”, sino que “ha hecho unas declaraciones infames, dolorosas, indignas. Acorde con su personalidad”. La portavoz ha criticado igualmente las quejas del expresidente por las protestas: “Nuestros familiares son los que están recibiendo presiones para volver a trabajar”. También ha lamentado la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en el funeral de Estado, declarando que las víctimas “no van a perdonar nunca” su ausencia.
Marilo Gradoli, representante de las víctimas del 29 de octubre de 2024, ha declarado que, aunque Mazón “ha evitado la palabra dimisión”, este paso es “un éxito de la dignidad” y ha señalado: “Hemos logrado que una persona irresponsable, con una gestión criminal, haya tenido que asumir responsabilidades. No pararemos hasta que caiga el Consell y se acabe con las políticas negacionistas del cambio climático”.
Carlos Mazón ha formalizado su renuncia como presidente de la Generalitat Valenciana mediante un escrito dirigido a las Corts. En el documento señala: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de president de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts”.
La periodista Maribel Vilaplana ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo mantenida ese día con Carlos Mazón, este no mostraba “prisa” ni preocupación y que “de hecho, nos despedimos a las 18:45 horas hablando de fútbol”. Añadió que Mazón “hablaba y escribía por el móvil”, que “atendía su teléfono móvil, hablaba y también escribía” y que “él se apartaba cuando le sonaba el móvil”.
Sobre el contexto de la comida, Vilaplana ha señalado: “Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias”. Asimismo ha relatado que el encuentro se desarrolló en un ambiente “distendido” y que Mazón “pudo seguir con normalidad” la cita, señalando que continuaba “como si no pasara nada”. La periodista ha añadido también: “Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando”.
Al final del encuentro, el entonces presidente recibió llamadas “sobre todo hacia el final del encuentro”. Tras recibir un video en su móvil sobre las 17:30 horas -donde se veía Utiel (Valencia) inundado-, ha confesado: “Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... ‘ostras’”.