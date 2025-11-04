España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

El ya expresidente continuará como diputado en Les Corts, la única forma que tiene de estar protegido bajo el aforamiento

El líder regional de Valencia,
El líder regional de Valencia, Carlos Mazón, hace una declaración oficial en el Palau de la Generalitat Valenciana, en Valencia, España. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Eva Manez

Un año después de que 229 personas perdieran la vida en la DANA de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión. Se ha hecho de rogar, y es que su intención no era dejar el cargo, no al menos hasta 2027. Fue tras el funeral de Estado cuando tomó la decisión, tras recibir insultos que fueron desde “cobarde” a “asesino” por parte de las familias de las víctimas. Hasta entonces, “no había verbalizado la posibilidad de dimitir”, aseguran fuentes del PP nacional.

Mazón ha reconocido fallos en la gestión, entre ellos no cancelar su agenda institucional durante el día del desastre, el 29 de octubre de 2024. Mientras comenzaba a morir gente, el líder del PP valenciano comía en el restaurante El Ventorro y charlaba de fútbol, sin mencionar el tiempo, junto a la periodista Maribel Vilaplana, quien este lunes declaraba ante la jueza entre lágrimas.

Vilaplana relató que, durante la comida, él atendió llamadas y mensajes en su teléfono móvil, lo que indica que no permaneció incomunicado, pero añadió no recordar haber escuchado sonar su propio teléfono ni que Mazón le mencionara la emergencia que se estaba produciendo. La periodista describió la comida con Mazón como distendida y señaló que no detectó que Mazón tuviera prisa o nerviosismo.

En su declaración a primera hora de este lunes, Mazón expresó no poder continuar en el cargo, aunque mantendrá su escaño como diputado en Les Corts Valencianes y deja en manos del PP y Vox la elección de su sucesor, pero descarta el adelanto electoral. Continuará como diputado en Les Corts, la forma que tiene de estar protegido bajo el aforamiento.

02:38 hsHoy

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

El dirigente del PP mantiene su cargo como diputado y encarga a “la mayoría parlamentaria” encontrar un nuevo president

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes ante los medios de comunicación. El dirigente ‘popular’ se aparta de su cargo más de un año después de que la DANA arrasase Valencia, dejando 229 muertos. Lo hace tras hablar con el rey Felipe VI, a quien ha agradecido su apoyo, lealtad y compromiso con la Comunidad Valenciana, especialmente en el último año tras el desastre meteorológico.

02:20 hsHoy

“La que se libra y la que gana” con la dimisión de Mazón, según Rufián, es Ayuso

28/10/2025 El portavoz de ERC
28/10/2025 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, atiende a los medios a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que con la dimisión de Carlos Mazón, “la que se libra y la que gana” es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; quien además ha sido “la que menos ha hablado”, añade. Rufián también ha señalado que el expresident de la Generalitat Valenciana debería ir “a prisión”, que es “el grito que cualquier persona decente” haría después de conocer su gestión de la DANA. El líder de Esquerra ha añadido que Mazón es un “inútil”, un “mentiroso” y un “incapaz”. También considera que podría ser un “homicida” porque “hay responsabilidades penales” detrás de las 229 muertes de la DANA.

02:19 hsHoy

Illa: “Cuando no está a la altura hay que reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos”

Durante un acto en el Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha destacado que “la calidad de los perfiles técnicos no sirve o no suplirá la complejidad de tomar decisiones” y que la gestión política necesita asumir responsabilidades en momentos difíciles.

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha valorado la dimisión de Mazón señalando que, “a veces, cuando no se está a la altura, lo mejor es reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos”. Además, ha subrayado que “hay decisiones que no son ni obvias ni sencillas, y que deben tomar los que han sido elegidos por los ciudadanos” y remarca que no hay elementos técnicos que compensen la “incapacidad de tomar decisiones” ni subsanen los errores cometidos.

02:19 hsHoy

Compromís tilda el anuncio de Mazón de una dimisión “en diferido”

El anuncio de dimisión de Carlos Mazón ha sido denominado por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, de haber sido “en diferido” y apunta que se trata de un jefe del Consell ”indigno hasta el último día“. Por este motivo, Baldoví exige elecciones anticipadas para “dar la voz al pueblo valenciano”, al tiempo que lamenta que se vaya “un año después sin haber recibido a las víctimas”.

Además, ha querido recalcar que “el futuro presidente o presidenta de la Generalitat lo elegirá Vox”, lo cual tacha de “una auténtica vergüenza para los valencianos y valencianas”, aunque ya asegura que desde su partido no votarán “nunca a un candidato del PP”. Sin ir más lejos, Baldoví afirma que “a lo que estamos asistiendo realmente es a un juego de despachos, a un juego de política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla hoy, que es el pueblo valenciano”.

02:19 hsHoy

Génova desmiente su interés en que Catalá sea la sucesora de Mazón

02/06/2025 La alcaldesa de València,
02/06/2025 La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen reciente. COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA POLÍTICA ECONOMIA MAO

El Partido Popular descarta que exista interés a nivel nacional en que la alcaldesa de València, María José Catalá, sea la sucesora de Carlos Mazón. Fuentes del partido señalan que su elección complicaría la situación, ya que obligaría a buscar no solo un relevo en la Generalitat, sino también en la alcaldía de València. Además, aclaran que no se han iniciado conversaciones con Vox, partido cuyo apoyo es necesario por la ausencia de mayoría absoluta, y que los contactos empezarán tras la formalización de la renuncia de Mazón.

Sobre la posibilidad de que Vicente Mompó asuma la presidencia, las fuentes aseguran que no han recibido ninguna propuesta formal y que esa opción solo cobraría sentido si se convocan nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana.

02:19 hsHoy

Feijóo tenía claro que Mazón no sería candidato para las futuras elecciones

31/10/2024 El presidente de la
31/10/2024 El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, junto al , a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta mañana se han reanudado las labores de búsqueda de los desaparecidos en la zona afectada por la dana en la Comunidad Valenciana, que se ha cobrado la vida de al menos 92 personas. Otras tres han muerto en Castilla-La Mancha y una, en la zona de Málaga, todas como consecuencia de la DANA. La Generalitat movilizará 250 millones en ayudas por la catástrofe, con 6.000 euros para cada afectado. POLITICA Jorge Gil - Europa Press

Fuentes del Partido Popular han afirmado que Alberto Núñez Feijóo no intervino en la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, aunque ya había decidido que Mazón no sería candidato en futuras elecciones. La decisión de renunciar fue personal y Mazón la compartió con Feijóo en una llamada telefónica el jueves pasado, tras el funeral por las víctimas de la DANA, donde fue increpado por familiares.

En las conversaciones posteriores, Mazón le explicó que tanto él como su familia no podían soportar más la situación. El domingo comunicó a Feijóo que formalizaría su renuncia el lunes. La dirección nacional del partido respeta la decisión de Mazón de mantener su acta, al no estar imputado por ningún delito.

En Génova reconocen el desgaste político y social del PP en la Comunitat Valenciana, y señalan que hasta ahora su objetivo era alejar el foco de la política y centrarse en las tareas de reconstrucción tras la catástrofe.

02:19 hsHoy

Desde Vox critican que el PP haya entregado “en bandeja de plata” a Mazón

Desde Cáceres, Santiago Abascal ha criticado que el Partido Popular haya entregado “en bandeja de plata” a Carlos Mazón. El líder de ultraderecha cree que la formación liderada por Feijóo no ha sabido “defender a los españoles justo cuando Sánchez está más acorralado”. Esto, según él, ha otorgado un “balón de oxígeno” al PSOE, que está en el foco mediático por los casos de corrupción y el inicio del juicio al fiscal general del Estado.

Abascal acusa al PP de “entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez”: critica que coincida la dimisión de Mazón con la declaración del fiscal general

El líder de Vox mantiene el silencio de su partido sobre el reemplazo de Mazón y exige al PP resolver primero sus disputas internas

El presidente de Vox, Santiago
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios en Plasencia (Europa Press)

Vox canceló este lunes su habitual rueda de prensa en la sede nacional del partido y mantuvo durante horas un silencio total en redes sociales tras conocerse la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La formación evitó pronunciarse sobre un asunto que le sitúa en el centro de la escena política valenciana, ya que sus trece diputados son decisivos para una nueva investidura en las Corts.

02:19 hsHoy

Las víctimas de la DANA afirman que no pararán “hasta llevar a esta gente a la cárcel”

Las víctimas de la DANA han comunicado que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana es solo “un primer paso” y recalcan que no van a parar hasta llevar a los responsables “a la cárcel”. Salva Mocgoli, de la Asociación de Damificados de l’Horta Sud, afirmó: “Es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso”. El portavoz de los damnificados ha subrayado en declaraciones recogidas por EFE: “No vamos a parar hasta llevar a esta gente a la cárcel y hasta cambiar la cultura de la prevención y de las emergencias en este país”.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, considera que Mazón “no ha dimitido”, sino que “ha hecho unas declaraciones infames, dolorosas, indignas. Acorde con su personalidad”. La portavoz ha criticado igualmente las quejas del expresidente por las protestas: “Nuestros familiares son los que están recibiendo presiones para volver a trabajar”. También ha lamentado la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en el funeral de Estado, declarando que las víctimas “no van a perdonar nunca” su ausencia.

Marilo Gradoli, representante de las víctimas del 29 de octubre de 2024, ha declarado que, aunque Mazón “ha evitado la palabra dimisión”, este paso es “un éxito de la dignidad” y ha señalado: “Hemos logrado que una persona irresponsable, con una gestión criminal, haya tenido que asumir responsabilidades. No pararemos hasta que caiga el Consell y se acabe con las políticas negacionistas del cambio climático”.

02:19 hsHoy

Mazón presenta el escrito de renuncia en el registro

Carlos Mazón ha formalizado su renuncia como presidente de la Generalitat Valenciana mediante un escrito dirigido a las Corts. En el documento señala: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de president de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts”.

02:18 hsHoy

Vilaplana confiesa que Mazón era consciente de lo que ocurría pero no mostraba “prisa”, ni preocupación

Maribel Vilaplana, la periodista que
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja. (EFE/Manuel Bruque)

La periodista Maribel Vilaplana ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo mantenida ese día con Carlos Mazón, este no mostraba “prisa” ni preocupación y que “de hecho, nos despedimos a las 18:45 horas hablando de fútbol”. Añadió que Mazón “hablaba y escribía por el móvil”, que “atendía su teléfono móvil, hablaba y también escribía” y que “él se apartaba cuando le sonaba el móvil”.

Sobre el contexto de la comida, Vilaplana ha señalado: “Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias”. Asimismo ha relatado que el encuentro se desarrolló en un ambiente “distendido” y que Mazón “pudo seguir con normalidad” la cita, señalando que continuaba “como si no pasara nada”. La periodista ha añadido también: “Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando”.

Al final del encuentro, el entonces presidente recibió llamadas “sobre todo hacia el final del encuentro”. Tras recibir un video en su móvil sobre las 17:30 horas -donde se veía Utiel (Valencia) inundado-, ha confesado: “Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... ‘ostras’”.

