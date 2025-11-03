España

En directo | Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y las elecciones en la Comunidad Valenciana

Un año y cinco días después de la DANA, el presidente autonómico, cercado ya por la Justicia, ha decidido echarse a un lado tras el enorme daño causado a los valencianos y a su propio partido

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.
Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hace este lunes una importante declaración en relación con su futuro, un año y cinco días después de ignorar en el reservado de un restaurante la mayor tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana, la histórica DANA del 29 de octubre de 2024, ahora se sabe que voluntariamente. La duda es si anunciará que no se presenta a las próximas elecciones, previstas en 2027, o directamente que dimite.

Últimas informaciones señalan que Mazón canceló llamadas de Salomé Pradas, responsable de Emergencias, o que su compañera en El Ventorro, la periodista Maribel Vilaplana, le enseñó vídeos de riadas que no hicieron ni que se levantara de la mesa. Ambas han tirado de la manta y dejado expuesto al president, así como a Alberto Núñez Feijóo, que durante un año ha sostenido al barón, llegando incluso recientemente -fue en septiembre- a aplaudirle en público.

Este domingo, el líder nacional del PP se reunió con él para abordar los próximos pasos, que se conocen hoy. En paralelo, Vilaplana está convocada para declarar ante la jueza de Catarroja, instructora de la DANA, pero se desconoce si lo hará. Este sábado, la responsable de Comunicación del Levante sufrió una indisposición que la obligó a necesitar de atención médica. Sea ahora o en próximas fechas, deberá dar la cara tras guardar largos meses un silencio que ha favorecido la estrategia de Mazón y ahondado en el dolor de los afectados.

Portavoces de asociaciones de afectados por la dana han dicho este domingo a las puertas del Palau de la Generalitat que, aunque llegaría “doce meses tarde”, esperan la dimisión del president Carlos Mazón con “ilusión” y “sin condiciones” para poder cerrar este capítulo de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en Valencia.

06:38 hsHoy

Las víctimas: “La dimisión llega 365 días tarde”

Protesta de asociaciones de víctimas
Protesta de asociaciones de víctimas de la DANA frente al Palau de la Generalitat, este domingo. (Rober Solsona/Europa Press)

Asociaciones de víctimas de la DANA se manifestaron este domingo frente al Palau de la Generalitat en Valencia. Lamentan que la posible dimisión de Mazón llegaría “365 días tarde”. Además del president, quieren que se marchen la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, así como que Mazón no siga aforado ni “mantenga esos 15 años de paga” por el cargo que ha ocupado.

06:12 hsHoy

Maribel Vilaplana, la inesperada protagonista de la causa de la DANA que podría consolidar la imputación de Carlos Mazón

Este lunes tendrá que declarar como testigo y responder supuestamente con la verdad a las preguntas de la jueza y de las partes sobre lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024

Maribel Vilaplana, en una fotografía
Maribel Vilaplana, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram)

¿Qué hizo Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 entre las 18:30 y las 19:43? Esa es la pregunta del millón que la jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, lleva casi un año intentando responder. Aunque la instructora siempre ha preferido tratar el tema del president de forma tangencial, todo podría cambiar este lunes con la declaración de una testigo clave: la periodista Maribel Vilaplana.

06:06 hsHoy

Crónica de una dimisión (casi) anunciada: Carlos Mazón anuncia este lunes el resultado de sus cinco días de “reflexión profunda” desde los abucheos en el funeral de Estado por la DANA

Durante el domingo, el president valenciano mantuvo “varias conversaciones” con Feijóo para decidir cuál va a ser su futuro político. Lo revelará este lunes

El president de la Generalitat
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para anunciar cuál va a ser su futuro político. (Europa Press)

Tras un fin de semana de “reflexión profunda”, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para anunciar cuál va a ser su futuro político. A última hora del domingo, Mazón mantuvo “varias conversaciones” por teléfono con el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que habrían decidido sus próximos pasos. Las opciones: dimitir, convocar elecciones anticipadas, dar un paso a un lado o continuar en el cargo. Con casi toda probabilidad, la decisión será la dimisión.

05:50 hsHoy

Una fecha poco casual

Alberto Núñez Feijóo ha apostado por Mazón todo este tiempo para no dar la razón al Gobierno o bien no admitir un grave fallo de gestión en el seno del PP. Su caída, inevitablemente sonada, debía producirse sin embargo, cálculo político, en un día propicio. Este lunes comienza el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Este lunes da comienzo uno de los juicios más esperados: por primera vez un representante del Ministerio Público se va a sentar en el banquillo de los acusados

El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Esta semana comienza uno de los juicios más mediáticos y esperados en los últimos años por un hecho inédito: por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado en activo se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, por la que le piden entre cuatro y seis años de cárcel.

05:35 hsHoy

Morant: “Mazón tiene que dimitir ya”

Diana Morant en el funeral
Diana Morant en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. (Europa Press)

La líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha valorado en su cuenta en la red social X que Carlos Mazón tiene que dimitir “ya” y convocar elecciones porque “todo lo que no sea eso es faltar al respeto de los valencianos y las valencianas”.

05:12 hsHoy

Declara Vilaplana

Maribel Vilaplana, en una fotografía
Maribel Vilaplana, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram)

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, declara hoy como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA. Su papel era secundario hasta un comunicado el 5 de septiembre en el que calificó lo ocurrido como “un horrible golpe de mala suerte”. En este, dijo que salió del restaurante una hora antes de lo que dice ahora y que lo hizo sola, mientras que ahora sostiene que el president la acompañó al garaje. En vista del largo silencio, favorecedor para Mazón, y de las medias verdades de sus primeras palabras, la expectación sobre sus palabras ha aumentado sobremanera, así como el foco. El sábado sufrió una crisis de ansiedad, pero en principio no condiciona su asistencia al tribunal.

05:12 hsHoy

“Rata”, “cobarde”, “asesino”

Carlos Mazón fue recibido en el funeral de Estado al grito de "rata" o "asesino" por familiares de víctimas de la DANA.

Se desconoce el peso de las últimas revelaciones judiciales -Salomé Pradas y Maribel Vilaplana han decidido dejar caer a Mazón- y el del funeral de Estado en el final político del presidente de la Comunidad Valenciana, pero sin duda el escarnio al que fue sometido el pasado jueves y ante el resto de altas autoridades removió conciencias, incluso la suya. También la de Núñez Feijóo, a quien se empezó a señalar por mantenerlo en el cargo. Aún en septiembre aplaudía a su barón en actos públicos. Se ha terminado.

05:06 hsHoy

Feijóo toma cartas más de un año después

Carlos Mazón se emplaza a una "reflexión profunda".

Carlos Mazón anunció el viernes que iba a “reflexionar” tras lo vivido en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, en el que fue recibido al grito de “rata”, “cobarde” y “asesino”. Este lunes, dará a conocer el resultado de esa reflexión, en la que este domingo intervino Alberto Núñez Feijóo. Ambos se reunieron, se desconoce si para acordar una dimisión o una renuncia a presentarse a las próximas elecciones a la Comunidad Valenciana.

