En directo | Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y las elecciones en la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hace este lunes una importante declaración en relación con su futuro, un año y cinco días después de ignorar en el reservado de un restaurante la mayor tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana, la histórica DANA del 29 de octubre de 2024, ahora se sabe que voluntariamente. La duda es si anunciará que no se presenta a las próximas elecciones, previstas en 2027, o directamente que dimite.

Últimas informaciones señalan que Mazón canceló llamadas de Salomé Pradas, responsable de Emergencias, o que su compañera en El Ventorro, la periodista Maribel Vilaplana, le enseñó vídeos de riadas que no hicieron ni que se levantara de la mesa. Ambas han tirado de la manta y dejado expuesto al president, así como a Alberto Núñez Feijóo, que durante un año ha sostenido al barón, llegando incluso recientemente -fue en septiembre- a aplaudirle en público.

Este domingo, el líder nacional del PP se reunió con él para abordar los próximos pasos, que se conocen hoy. En paralelo, Vilaplana está convocada para declarar ante la jueza de Catarroja, instructora de la DANA, pero se desconoce si lo hará. Este sábado, la responsable de Comunicación del Levante sufrió una indisposición que la obligó a necesitar de atención médica. Sea ahora o en próximas fechas, deberá dar la cara tras guardar largos meses un silencio que ha favorecido la estrategia de Mazón y ahondado en el dolor de los afectados.

Portavoces de asociaciones de afectados por la dana han dicho este domingo a las puertas del Palau de la Generalitat que, aunque llegaría “doce meses tarde”, esperan la dimisión del president Carlos Mazón con “ilusión” y “sin condiciones” para poder cerrar este capítulo de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en Valencia.