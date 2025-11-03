España

Una empresa francesa experta en marketing destruye todo el tabaco ilegal decomisado en España: debe eliminar 25,6 millones de cajetillas y 565.000 kilos de picadura

El Comisionado Nacional del Tabaco, dependiente de Hacienda, adjudicó este trabajo a Mediapost Spain, filial del grupo galo La Poste. En 2024 y lo que llevamos de 2025, se han descubierto 25 fábricas ilegales en España

Una de las máquinas ilegales
Una de las máquinas ilegales decomisadas y que sirven para liar cigarrillos

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera informaron el viernes de una gran operación contra el contrabando de tabaco. Siete detenidos que formaban parte de una organización que, desde España, transportaban el tabaco a otros países europeos. Los agentes decomisaron 2,5 millones de cajetillas en la provincia de Alicante, en el interior de un camión. Una mercancía con un valor en el mercado de 753.466 euros y que supone para las arcas públicas un fraude fiscal de más de 575.000 euros.

Este tabaco ilegal será ahora destruido por la filial española de una empresa francesa especializada en marketing. Desde finales de mayo, Mediapost Spain se encarga de recoger, almacenar y eliminar todos los productos de tabaco (incluidas hojas de tabaco crudo) y la maquinaria vinculada a su fabricación que hayan sido decomisados en operaciones policiales relacionadas con el contrabando. Mediapost forma parte del grupo francés La Poste y su negocio principal es ayudar a otras empresas a vender mejor sus productos y a promocionar sus marcas a través de campañas de publicidad.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos, el organismo público (adscrito al ministerio de Hacienda) que controla y supervisa la actividad de los más de 150.000 operadores del mercado de tabacos (fabricantes, importadores, mayoristas y estancos), ha decidido confiar para esta delicada tarea en esta firma, que cuenta con un Área de Logística con importantes almacenes en Madrid y Barcelona. Hacienda, a través del Comisionado, paga 2,6 millones de euros los próximos dos años para que Mediapost centralice todo el tabaco ilegal aprehendido en España y lo transporte a centros de destrucción. Estamos hablando de 565.000 kilos de picadura; 25,6 millones de cajetillas y 289.000 cigarros.

Picadura de tabaco decomisada en
Picadura de tabaco decomisada en una operación contra el contrabando

También toda la maquinaria aprehendida: unas 1.338 unidades. Se trata de “máquinas completas que se encargan de entubar el tabaco para elaborar cigarrillos o de picarla para elaborar picadura para liar”, reza el pliego de condiciones del contrato. También hay 66.800 unidades de material auxiliar que hay que destruir: papel para entubar, filtros, cartonaje, plástico de embalaje y adhesivo industrial. Estos son las cifras que el Comisionado tenía en octubre de 2024. Infobae España se ha puesto en contacto con Mediapost para intentar conocer algunos detalles del trabajo de destrucción. Sin respuesta. Mediapost tiene firmada una cláusula de confidencialidad.

Orden de destrucción

Lo único que exige el Comisionado es que Mediapost “disponga de las instalaciones y de los medios técnicos, materiales y personales adecuados” para destruir los bienes objeto del presente contrato cuando le sea requerido, “debiendo hacerlos inservibles para su uso, aprovechamiento, utilización o consumo posterior”. Cada orden de destrucción tiene que ser dictada por el Comisionado. Hay que tener en cuenta que el tabaco ilegal suele ser prueba de procedimientos judiciales, por lo que mientras dure este (y un juez no lo autorice) el material incautado debe ser almacenado.

El mercado ilegal del tabaco suele sufrir periodos de fluctuación, en función de la subida de precios del tabaco legal, pero siempre está presente. Por ejemplo, 2022 y 2023 fueron buenos años en decomisos —13 y 9,4 millones de cajetillas respectivamente, y 174.000 y 380.500 kilos de picadura—, pero las cifras bajaron en 2024: 5,9 millones de cajetillas y 160.000 kilos de picadura. En cambio, 2024 fue un buen ejercicio para destruir lo aprehendido: 14,6 millones de cajetillas, cuando en 2023 solo fueron eliminadas 2,5 millones.

Uno de los almacenes de
Uno de los almacenes de Mediapost España

En los últimos años, los delincuentes vinculados a este contrabando ya no solo importan productos ilegales y los transportan a otras zonas, “sino que basan su actividad en fábricas clandestinas dentro de nuestras propias fronteras”, explican fuentes de la Guardia Civil. Durante 2024, por ejemplo, se desmantelaron 14 instalaciones ilegales en nuestro país, situadas en Andalucía (11), Extremadura (1), Madrid (1) y Comunidad Valenciana (1). Hasta octubre de 2025 se habían cerrado nueve fábricas. Una de ellas, en Málaga, era capaz de producir 8 millones de cigarrillos cada día. La táctica consiste en vender tabaco picado a través de anuncios en internet para luego distribuirlo mediante empresas de paquetería. Entre 2021 y 2024, en España se ha decomisado 978.000 kilos de picadura. De ellos, han sido destruidos 581.000 kilos.

Los datos del tabaco en España: más de un 60% de los fumadores se plantea dejarlo.

Por zonas, Mediapost Spain va a tener especial trabajo en la provincia de Málaga, donde hay almacenadas 2.745 kilos de picadura y 123.000 cajetillas. Le siguen Ciudad Real, con 1.456 kilos de picadura y 134.000 cajetillas; y Cáceres, con 1.473 kilos de picadura (aunque solo 1.361 cajetillas). La filial española del grupo francés lleva haciendo este trabajo de almacenamiento, transporte y distribución de tabaco desde octubre de 2019, cuando recibió su primer contrato.

