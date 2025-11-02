España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Guardar
La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 3 de noviembre.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 3 de noviembre

Precio medio: 82.73 euros por megavatio hora

Precio más alto: 151.79 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 13.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 3 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.96 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 83.82 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.56 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.82 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 86.01 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.21 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.78 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 17.03 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 13.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.81 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 40.15 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.09 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.46 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.79 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 149.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 120.62 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.84 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.21 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

El futuro de Beatriz y Eugenia de York: la ley que las ampara frente a la exclusión de su padre, el príncipe Andrés, de la Casa Real británica

Pese a la decisión de Carlos III, el futuro de ellas sigue intacto

El futuro de Beatriz y

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas una cirugía, la anestesia no desaparece, la metabolizas como cualquier otro fármaco”

La especialista explica en sus redes sociales cómo actúa el cuerpo tras la anestesia

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas

De agentes a compañeros: los perros que no pasaron el entrenamiento K9 y ahora buscan un hogar

Entre las razas más comunes en estos programas, destacan el labrador, el pastor alemán y el belga malinois: todos reconocidos por su inteligencia y disposición para aprender

De agentes a compañeros: los

“Para tu perro, un abrazo no siempre es una muestra de afecto”: un adiestrador canino explica los motivos

Entender el lenguaje no verbal de tu mascota es fundamental para interpretar sus señales

“Para tu perro, un abrazo

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera que elegir tres alimentos para verme sano, serían estos, y te explico por qué”

Los tres ingredientes son ricos, fáciles de incluir en cada plato, e imprescindibles para una dieta sana y equilibrada

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

20.000 puestos de trabajo que

20.000 puestos de trabajo que no encuentran candidatos: esta industria de Francia sufre “un déficit en todos los ámbitos”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0