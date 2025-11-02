El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 3 de noviembre.
Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.
Precio del servicio eléctrico
Día: 3 de noviembre
Precio medio: 82.73 euros por megavatio hora
Precio más alto: 151.79 euros por megavatio hora
Precio mínimo: 13.5 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este lunes 3 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.96 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 83.82 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.0 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.56 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.82 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 86.01 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.13 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.21 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.56 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.76 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.78 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 17.03 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.08 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 13.5 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.81 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 40.15 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.09 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.7 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.46 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.79 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 149.64 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 120.62 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.84 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.21 euros por megavatio hora.