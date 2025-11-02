España

Así fue el secuestro del ‘Niño Juan’ en plena noche de Halloween en Madrid: coches robados, tiroteos y varios testigos

De momento, el paradero de la víctima es una incógnita. Sin embargo, no faltan vídeos de testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad

El coche de la víctima
El coche de la víctima quedó en la escena con daños visibles. (EFE/Santiago Castro)

Un coche abandonado y algunos casquillos de bala.

Esa es toda la evidencia del secuestro de El Niño Juan, un evento escalofriante que tuvo lugar en la noche de Halloween, este viernes en Madrid. En tan solo cinco minutos, tres vehículos chocaron contra un coche, lo tirotearon, secuestraron a su conductor y se dieron a la fuga. Dejaron atrás a vecinos aterrados, que se tuvieron que esconder en bares o echarse al suelo para protegerse de las balas, según informan desde 20 minutos. Ante la incertidumbre de lo ocurrido, la Policía Nacional ha anunciado a El País que, de momento, no ha recibido ninguna denuncia de desaparición.

Ha sido confirmado que la víctima del secuestro es Juan María Gordillo Plaza, alias El Niño Juan, de 38 años, uno de los aluniceros más célebres de España, según lo revelado por fuentes policiales a EFE. El asalto ha dado lugar a varias preguntas sobre los motivos, que podrían ir desde venganza hasta un ajuste de cuentas, informan dichas fuentes.

El secuestro del ‘Niño Juan’

A las nueve menos cuarto de la noche del viernes, en la calle en Carabanchel se estaba celebrando Halloween: niños y adultos pedían dulces, disfrazados de superhéroes, esqueletos y personajes de películas. Las festividades, sin embargo, se vieron interrumpidas por un ruido metálico que sobresalto a los vecinos. Poco después, se supo que se trataba de un choque de coches y de varios tiros al aire.

Los atacantes iban en tres vehículos: uno, que se llevó al secuestrado; otro, que habría huido en dirección contraria; y un tercero, que se quedó atrás para limpiar algunos restos y recoger las matrículas, según ha informado una vecina a EFE.

Y de acuerdo con el diario ABC, se trataría de una organización criminal que, pasadas las ocho y media de la noche de este viernes, llegó a la calle Antonio López, número 65, a bordo de dos Audi negros robados y un Maserati. Dos de los vehículos le cerraron el paso por delante al Niño Juan, que circulaba en su vehículo, mientras el tercero lo bloqueó por detrás. La escena tuvo lugar justo frente al conocido Hotel Praga.

Realizaron al menos 15 disparos, según han explicado testigos del caso, y obligaron a su víctima a salir del Volkswagen Golf en el que iba al volante el Niño Juan. El coche del secuestrado quedó abandonado en la calle perpendicular, Marqués de Jura Real, con un lateral destrozado e impactos de bala.

De momento, el paradero de la víctima es una incógnita. Sin embargo, no faltan vídeos de testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad. El Niño Juan, conocido sobre todo por sus planes de asaltar el Palacio de Fontainebleau, en Francia, tiene numerosos enemigos en el mundo criminal, según han publicado este fin de semana varios medios de comunicación, citando fuentes que lo conocen.

‘El Niño Juan’, en el centro de los hechos

Juan María Gordillo Plaza, alias El Niño Juan, de 38 años, es uno de los aluniceros más célebres y reincidentes de España, según fuentes policiales. Le llaman así por su corta estatura y porque empezó a delinquir muy pronto.

Su nombre se repite una y otra vez en informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso de la Interpol. A lo largo de dos décadas ha estado implicado en robos con fuerza, asaltos a naves industriales, hurtos de camiones y alunizajes con vehículos de alta gama. Su carrera en el mundo criminal comenzó cuando era menor de edad y, desde entonces, ha sido protagonista de una trayectoria marcada por fugas, detenciones y breves regresos a prisión. Según fuentes cercanas al caso, el coche en el que viajaba estaba a nombre de un familiar suyo.

