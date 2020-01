La caída del Niño Juan, el ladrón y “alunicero” español contratado por la mafia china para un robo de película en un castillo de Francia

“No me suena nada de todo eso. No sé nada de coches ni de clonar llaves. No conozco a toda esa gente y nunca he estado en esos lugares”, dijo entonces ante las autoridades, a las que el ‘Niño Juan’ dio la versión de que era un trabajador autónomo humilde que ganaba 1.600 euros al mes trabajando a destajo como electricista en la periferia de Madrid.