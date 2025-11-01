La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Coche Patrulla de la Policía Nacional en Granada (CNP)

Juan María Gordillo Plaza, más conocido en el mundo de la delincuencia nacional e internacional como ‘El niño Juan’, ha sido identificado por la Policía como el hombre secuestrado durante la tarde del viernes en el barrio madrileño de Carabanchel. Tras ser embestido su vehículo por otros tres coches, los secuestradores abrieron fuego contra el famoso alunicero y se lo llevaron en uno de sus vehículos en cuestión de minutos.

Esta sería la principal hipótesis de la Policía, que previamente barajaba la posibilidad de otra persona secuestrada, una mujer que viajaba con Gordillo en el vehículo y que fue llevada a la fuerza pro los secuestradores, pero más tarde se conoció que había sido liberada. La posible víctima, de 38 años, tiene un extenso historial policial, con centenares de detenciones y numerosos informes de la Policía nacional, la Guardia Civil y la Interpol.

Además, la investigación policial gira en torno a una posible venganza o ajuste de cuentas contra ‘El Niño Juan’, convertido en símbolo del alunizaje profesional y conocido internacionalmente desde 2019, cuando intentó robar obras de arte oriental en el Palacio de Fontainbleau, Francia, y fue capturado por los agentes del país vecino. Según trascendió, se trataba de un encargo de la mafia china y, junto a él, fueron detenidos otros cuatro españoles y un ciudadano chino.

Una profesional con años de experiencia

Implicado en decenas de robos con fuerza, asaltos, hurtos de camiones y alunizajes de vehículos de alta gama, el historial de ‘El Niño Juan’ parece sacado de una serie de ciencia ficción. La Policía pensó que podía poner fina a su carrera delictiva cuando, en 2022, cometió un robo de más de 1,3 millones de euros en teléfonos móviles. Conocida como “Operación Camión”, la causa terminó con el criminal entre rejas, pero volvió a quedar en libertad provisional.

Las autoridades peruanas le atribuyen al detenido su participación en 30 acciones delictivas

Con más de 120 detenciones, su vida corrió serio peligro cuando, en 2017 protagonizó una persecución policial durante más de 30 kilómetros por la M-50, la A-4 y la M-301, que terminó con ‘El Niño Juan’ chocando contra varios turismos y estrellándose contra la mediana. Terminó siendo detenido (terminó siendo arrestado).

Tiempo antes, en 2013, fue arrestado en un chalet de El Berrueco, por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, lo que daba cuenta de su alta peligrosidad y características de este conocido delincuente. En ese entonces, se le imputaron varios delitos cometidos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes, como la integración a una red organizada dedicada a robos con fuerza e intimidación, secuestros, extorsiones y tenencia ilícita de armas.

Los vecinos grabaron el secuestro

A las 20:45 horas, en la calle Antonio López, a la altura del número 65, en el madrileño barrio de Carabanchel, un fuerte estruendo sorprendió a los vecinos, que escucharon también detonaciones, según indicaron fuentes policiales, que se encuentran investigando el secuestro. Según la investigación iniciada por los agentes, los tres coches que envistieron al vehículo del hombre desaparecido eran de alta gama.

Como pudieron comprobar los agentes a la llegada a la escena del suceso, el vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con un impacto de bala. la brigada policial de la Policía Científica acudió de inmediato a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está a cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.