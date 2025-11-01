España

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

La posible víctima, de 38 años, intentó robar en 2019 obras de arte oriental en el Palacio de Fontainbleau, Francia, y fue capturado por los agentes del país vecino

Guardar
Coche Patrulla de la Policía
Coche Patrulla de la Policía Nacional en Granada (CNP)

Juan María Gordillo Plaza, más conocido en el mundo de la delincuencia nacional e internacional como ‘El niño Juan’, ha sido identificado por la Policía como el hombre secuestrado durante la tarde del viernes en el barrio madrileño de Carabanchel. Tras ser embestido su vehículo por otros tres coches, los secuestradores abrieron fuego contra el famoso alunicero y se lo llevaron en uno de sus vehículos en cuestión de minutos.

Esta sería la principal hipótesis de la Policía, que previamente barajaba la posibilidad de otra persona secuestrada, una mujer que viajaba con Gordillo en el vehículo y que fue llevada a la fuerza pro los secuestradores, pero más tarde se conoció que había sido liberada. La posible víctima, de 38 años, tiene un extenso historial policial, con centenares de detenciones y numerosos informes de la Policía nacional, la Guardia Civil y la Interpol.

Además, la investigación policial gira en torno a una posible venganza o ajuste de cuentas contra ‘El Niño Juan’, convertido en símbolo del alunizaje profesional y conocido internacionalmente desde 2019, cuando intentó robar obras de arte oriental en el Palacio de Fontainbleau, Francia, y fue capturado por los agentes del país vecino. Según trascendió, se trataba de un encargo de la mafia china y, junto a él, fueron detenidos otros cuatro españoles y un ciudadano chino.

Una profesional con años de experiencia

Implicado en decenas de robos con fuerza, asaltos, hurtos de camiones y alunizajes de vehículos de alta gama, el historial de ‘El Niño Juan’ parece sacado de una serie de ciencia ficción. La Policía pensó que podía poner fina a su carrera delictiva cuando, en 2022, cometió un robo de más de 1,3 millones de euros en teléfonos móviles. Conocida como “Operación Camión”, la causa terminó con el criminal entre rejas, pero volvió a quedar en libertad provisional.

Las autoridades peruanas le atribuyen al detenido su participación en 30 acciones delictivas

Con más de 120 detenciones, su vida corrió serio peligro cuando, en 2017 protagonizó una persecución policial durante más de 30 kilómetros por la M-50, la A-4 y la M-301, que terminó con ‘El Niño Juan’ chocando contra varios turismos y estrellándose contra la mediana. Terminó siendo detenido (terminó siendo arrestado).

Tiempo antes, en 2013, fue arrestado en un chalet de El Berrueco, por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, lo que daba cuenta de su alta peligrosidad y características de este conocido delincuente. En ese entonces, se le imputaron varios delitos cometidos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes, como la integración a una red organizada dedicada a robos con fuerza e intimidación, secuestros, extorsiones y tenencia ilícita de armas.

Los vecinos grabaron el secuestro

A las 20:45 horas, en la calle Antonio López, a la altura del número 65, en el madrileño barrio de Carabanchel, un fuerte estruendo sorprendió a los vecinos, que escucharon también detonaciones, según indicaron fuentes policiales, que se encuentran investigando el secuestro. Según la investigación iniciada por los agentes, los tres coches que envistieron al vehículo del hombre desaparecido eran de alta gama.

Como pudieron comprobar los agentes a la llegada a la escena del suceso, el vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con un impacto de bala. la brigada policial de la Policía Científica acudió de inmediato a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está a cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Temas Relacionados

PolicíaSecuestrosSucesos EspañaInterpolMadridEspaña NoticiasEspaña-nacional

Últimas Noticias

La ruta de senderismo más bonita de Cantabria: entre calas salvajes y enclaves costeros

Este espectacular litoral de 20 kilómetros entre Santander y Miengo combina playas de ensueño, acantilados únicos y riqueza geológica

La ruta de senderismo más

De la carta de López Obrador al “primer paso” de Albares: cronología de la tensión entre México y España

Este viernes, el ministro de Exteriores reconoció “el dolor y la injusticia” de lo ocurrido hace cinco siglos durante la Conquista. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, celebró el gesto como “un primer paso”

De la carta de López

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

El fenómeno combina factores económicos y culturales como el encarecimiento de los servicios, las listas de espera en residencias y la transformación del modelo familiar, donde el cuidado ya no se asume automáticamente

Cuidar de los padres a

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Cómo eliminar las etiquetas de plástico de los frascos de cristal de manera fácil y rápida

Reutilizar los tarros de cristal es una forma sostenible y práctica de conservar alimentos o guardar objetos en el hogar

Cómo eliminar las etiquetas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Vicente Mompó, el

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Los seis hornos crematorios que dependen del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevos ladrillos: incineran cada día una media de 25 fallecidos

ECONOMÍA

Cuidar de los padres a

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”