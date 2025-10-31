España

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo

El juez Leopoldo Puente centra su investigación en las conclusiones del último informe de la UCO, que señaló pagos que no constarían, “ni por sus fechas ni por sus importes”, en la información facilitada por el partido en la causa

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El exministro de Transportes, José
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. (Europa Press)

El juez instructor del Tribunal Supremo ha exigido a la Audiencia Nacional que investigue sobre los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García. Así lo ha expresado en un auto emitido este viernes el juez encargado de la investigación, Leopoldo Puente, quien ha remitido al juez Ismael Moreno el informe de la UCO del pasado 8 de octubre, así como la información facilitada por el PSOE al alto tribunal acerca de los pagos en metálico realizados al entonces secretario de organización socialista y su exasesor.

El instructor pone énfasis en las cantidades “que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa” y pide a la Audiencia nacional que, “si considera que existe para ello méritos suficientes”, proceda a realizar una investigación”. Asimismo, indica que ni Ábalos ni García “ofrecieron al respecto ninguna clase de información” en sus comparecencias en el Supremo de este mes, en las que ambos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

El magistrado recuerda que esa fue la razón por las que se citó al exdirector gerente y a una empleada del PSOE, al efecto -señala el auto- de que pudieran ofrecer una explicación que ni el exministro ni su exasesor quisieron dar.

El juez sospecha que una persona podría encargarse de gestionar la liquidación de gastos realizados por terceros, lo que implicaría la posibilidad de compensar esos desembolsos con recursos de origen ilícito o incluso delictivo. Según el texto judicial, no se determinó si los pagos a Ábalos fueron entregados en efectivo o mediante transacciones bancarias, lo que permitiría que, tras el adelanto de dinero para cubrir esos gastos, se blanqueara el origen del capital al reembolsar a quienes hubieran adelantado los fondos.

No ve justificado el papel de Koldo para proteger compensaciones a personas del partido

El magistrado añade que, tras las testificales de los citados responsables del PSOE, tampoco quedaron suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que se efectuasen los pagos en metálico, ni en qué momento se inició este procedimiento, “si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó”.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

El juez pone en duda el papel que jugaría Koldo García en la gestión, ya que entiende que, “si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto compensar los gastos anticipados por personas del partido [...], no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, ha señalado el juez.

Sánchez admitió pagos en metálico, siempre justificados y “nunca superiores a 1.000 euros”

Los pagos en metálico fueron unas de las principales cuestiones en las que se centraron las preguntas de los senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo este jueves. El líder socialista admitió haber recibido alguna vez pagos en metálico en Ferraz, pero insistió en que “eran anecdóticos”, estaban siempre justificados y “nunca fueron por encima de los 1.000 euros”.

“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso, indicó a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero.

Temas Relacionados

España-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Ha dado clase a varios jugadores de primer nivel que han mostrado un gran aprendizaje

Sara Duque, la abogada e

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

Un tercer hermano ha quedado en libertad al ser menor de edad

Dos hermanos que publicaban propaganda

Pedro Sánchez matricula a su hija pequeña en una universidad privada y católica que cuesta 12.900 euros al año

Carlota, la hija pequeña del presidente, cursa un doble grado en ESIC University, un centro católico que podría no cumplir los nuevos requisitos que su padre ha impulsado para las universidades privadas

Pedro Sánchez matricula a su

La manzanilla, el remedio natural que mejora el sueño: “Es una herramienta poderosa que la ciencia respalda”

El doctor William Arias, especialista en medicina funcional, explica cómo esta planta ayuda a reducir el estrés, favorecer la relajación y mejorar la calidad del descanso nocturno

La manzanilla, el remedio natural
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hermanos que publicaban propaganda

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

DEPORTES

Sara Duque, la abogada e

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”