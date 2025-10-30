España

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

Se trata de Edificio Principal de Ciencias de la Información y la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Es consciente de este problema desde hace tres años. La reforma costará 1,5 millones de euros en un problema de grave crisis económica de la universidad

David Fernández

Por David Fernández

El jardín interior de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense

La Complutense de Madrid, la universidad presencial más grande de España, reconoce en un documento interno que algunos de sus edificios no tienen sistemas de detección y alarmas contra incendios. Se trata del Edificio Principal de la Facultad de Ciencias de la Información y el Edificio Biblioteca de la Facultad de Derecho, dos de las zonas más transitadas por el alto número de alumnos. Para intentar solucionar el problema, la Complutense, que pasa por graves apuros económicos, ha licitado un contrato valorado en 1,5 millones de euros para realizar las obras.

La memoria justificativa de este contrato asegura que estos inmuebles cuentan con una instalación de protección contra incendios (PCI) que, “dada su antigüedad, se ha quedado obsoleta”. Además, “no cubre ciertas zonas de estos edificios, por lo que se encuentran sin protección”. También “tienen elementos que no son los adecuados para el riesgo a proteger”. Por todo ello, “se requiere realizar una actuación integral para la modernización y adecuación a la normativa vigente con el fin de garantizar la seguridad de los mismos y de sus ocupantes”.

La universidad ya lleva tres años con este proyecto, conociendo los riesgos que conllevaba no contar con esta protección en estas zonas. Finalmente, las obras en la Facultad de Ciencias de la Información costarán 725.646 euros y las de la Facultad de Derecho, otros 766.092 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de 17 semanas. De hecho, la semana pasada la Mesa de Contratación recibió ya las ofertas de seis empresas. Ahora solo falta adjudicar el contrato y comenzar los trabajos. “La adjudicataria se comprometerá a formar al personal de la universidad acerca del uso y mantenimiento de la instalación ejecutada”, señalan los pliegos.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache (Eduardo Parra - Europa Press)

Las seis universidades públicas madrileñas tienen problemas económicos. Por eso, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido aumentar su financiación en 75,3 millones, lo que supone una subida del 6,5%. Los presupuestos madrileños para 2026, presentados este miércoles, reflejan que las universidades recibirá 1.239,7 millones, cifra récord. Cantidad que, sin embargo, no colma las exigencias de los rectores. La Complutense, en concreto, ultima ahora un préstamo de 34,5 millones de euros que les va a obligar a tener unos “presupuestos de guerra” los próximos tres años. Y es que la Complutense necesita dinero para pagar las nóminas de sus 11.400 trabajadores.

Menos dinero para obras

Pero hay gastos que son inexcusables, como estas obras para instalar correctamente un sistema contra incendios. Y eso que la Comunidad de Madrid dedica ahora a “obra nueva y reformas” once veces menos que en 2007. Este 2025, la Complutense ha recibido seis millones con este destino. Gran parte de este montante se va para este proyecto.

Hay que destacar que la Facultad de Ciencias de la Información ocupa 29.200 metros cuadrados distribuidos en siete plantas. Hay cuatro centrales de incendio. El edificio completo dispone de pulsadores de alarma, sin embargo, se encuentran distanciados unos de otros, “no cumpliendo los requisitos normativos de disponer de un pulsador a una distancia máxima de 25 metros desde cualquier origen de evacuación, además, se encuentran sin señalizar, siendo necesaria su señalización”, reconoce el ingeniero que ha realizado el proyecto de revisión de las instalaciones.

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Complutense

En el caso de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, la superficie afectada es de 26.352 metros cuadrados distribuidos en diez plantas. Los pulsadores de alarma se encuentran limitados a la entreplanta donde se sitúan las salas de lectura y los despachos situados al final del pasillo de la entreplanta que comunica con los salones de actos. Solo las salas de lectura cuentan con sirenas óptico-acústicas de alarma, aunque aquí no hay sistemas de detección en los lucernarios, “quedando estos sin cubrir por el sistema de detección, así como en la cafetería”, explican los informes técnicos.

