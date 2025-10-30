Juana Rivas insiste en denunciar los malos tratos de Arcuri en su declaración por presunta sustracción de su hijo menor: “No me voy a rendir”

Juana Rivas declara este jueves por la presunta sustracción de su hijo menor ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, a 30 de octubre de 2025, en Granada (Andalucía, España). (Álex Cámara/Europa Press)

Juana Rivas ha declarado este jueves en los juzgados de La Caleta de Granada por un presunto delito de sustracción de su hijo, Daniel. A su salida, sin dar demasiados detalles debido a que la jueza ha pedido que no se cuente lo declarado “para preservar la intimidad del menor”, Rivas ha insistido en que todas sus acciones han estado motivadas por el deseo de proteger al menor.

“No me voy a rendir”, expresaba la madre de Macarena, tras pedir ayuda para terminar “con este circo” que dura ya dieciséis años (tras una denuncia por malos tratos presentada en 2009 por la que Francesco Arcuri, su expareja, fue condenado a tres meses de prisión y una orden de alejamiento).

A su llegada a los juzgados de La Caleta, en Granada, donde ha declarado como investigada por presunta sustracción de menores, Juana Rivas se ha mostrado “tranquila”: “Estoy aquí para acabar con esto”, ha respondido escuetamente a los medios de comunicación que se congregaban en el exterior del edificio judicial.

La investigación, que recae sobre el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, se realiza tras la denuncia presentada por Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas. La Justicia italiana dio la custodia exclusiva del hijo de ambos, Daniel (de 11 años), a Arcuri, por lo que, tras un permiso especial concedido a Rivas para que el menor pudiese pasar las Navidades en Macarena, Daniel debía regresar a Carloforte (Italia).

Sin embargo, el plazo fijado (el 2 de enero) no se cumplió: Juana Rivas consiguió que el mismo juzgado en el que hoy ha prestado declaración paralizase provisionalmente la vuelta del menor a Italia ante el temor que este aseguró que sentía hacia su padre.

(Noticia en ampliación)