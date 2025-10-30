España

Daniel Hadad, fundador de 'Infobae': "El periodismo saldrá beneficiado con la IA. Si nos permite aprovechar el tiempo, podremos estar en el sitio de la noticia"

El empresario y periodista analiza las oportunidades y retos que ofrece esta tecnología disruptiva

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

El fundador de Infobae, Daniel
El fundador de Infobae, Daniel Hadad, en el Congreso Futuro Iberoamericano celebrado en Madrid.

El periodismo, garante de las democracias modernas, está obligado a repensar su estrategia si quiere sobrevivir a la irrupción de la inteligencia artificial, en un contexto en el que el algoritmo de las redes sociales y de los buscadores de internet, y no el consumidor, decide qué noticias llegan a todo el mundo y cuáles no. Sobre este asunto ha conversado el fundador de Infobae, Daniel Hadad, con el analista político José María Lassalle y la periodista Clara Jiménez en el Congreso Futuro Iberoamericano, organizado por la Fundación Encuentros del Futuro y celebrado este miércoles en Madrid.

Los expertos han debatido sobre la situación que atraviesa el mundo de la información, que por la inteligencia artificial ya no se ofrece al lector en forma de enlaces que le trasladan a los sitios web de los medios, sino que se sintetiza en un programa que la presenta como un texto cerrado. Resultado: los internautas pierden el interés por clicar en las fuentes que han servido para generarlas. En otras palabras, los medios de comunicación pierden su papel como referentes de la información veraz y sufren una caída de la audiencia que ya está ocurriendo.

Según el análisis de Daniel Hadad, lo que está en juego no es solo la supervivencia de las redacciones periodísticas, sino “la democracia tal y como la conocemos”. “X o Instagram nunca van a mostrar a un usuario algo que le disguste. Solo lo que le gusta. Nunca un usuario de X va a recibir la sugerencia de quien piensa diferente. Y esto es un problema”, ha expuesto.

ChatGPT compite hoy con otros programas como Gemini, Clove o Copilot. Y otros que seguirán apareciendo, en un ‘boom’ que parece imparable. “La inteligencia artificial es algo todavía más disruptivo que la imprenta o internet. Quizás solamente se puede llegar a parecer a Edison cableando con cables de energía eléctrica la ciudad de Nueva York”, ha afirmado Hadad. Esto ha creado numerosos retos para los medios de comunicación, pero también oportunidades.

“La IA debe ser una compañera del humano”

El fenómeno de la inteligencia artificial afecta a los ingenieros, a los arquitectos, a los programadores, a los jueces. Ante semejante revolución, Hadad ha asegurado que la clave no es huir o ignorarla, sino abrazar esta tecnología revolucionaria. “Estamos todos muy preocupados porque nos toca a nosotros, los que trabajamos con nuestro cerebro y no con nuestra fuerza física, y esto es lo interesante. Me parece que lo último que nos queda es adaptarnos, prepararnos, y hacer que la inteligencia artificial sea una compañera del humano”.

Para el fundador de Infobae, esta tecnología que algunos anuncian como el apocalipsis del periodismo puede ser aprovechada como una herramienta para incrementar las capacidades del periodista en el ejercicio de su profesión.

De hecho, asegura Hadad, ya es el presente en todas las redacciones de Infobae, desde Buenos Aires hasta Madrid: “Hoy, con inteligencia artificial, se escribe a una velocidad que no podría escribir ningún humano. Se lee a una velocidad que no podría leer. [...] El periodismo al final va a salir favorecido con la inteligencia artificial. Déjenme tener una cuota de optimismo en algo en este mundo tan dramático que nos toca vivir. Si uno puede aprovechar el tiempo, quitarse las tareas pesadas, administrativas y burocráticas, nos permitirá estar en el sitio de la noticia”, ha sentenciado.

