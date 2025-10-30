Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

Sistema móvil de reparación del Ejército de Tierra (Glaucus)

El Ejército de Tierra contará con un nuevo sistema portátil para arreglar equipos. El Sistema de Reparación Avanzada de la OTAN (FRSN), desarrollado por la compañía danesa Glaucus ApS, ofrece una solución tecnológica para el mantenimiento y la reparación de vehículos y equipos militares en zonas de operación.

El Ministerio de Defensa ha comprado seis unidades, elevándose el precio hasta los 4,5 millones de euros. Los dos primeros sistemas llegarán en 2025 y 2026, y continuarán recibiéndose hasta 2028. La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico ha optado por una opción de Dinamarca por su superioridad técnica.

El sistema móvil FRSN (Glaucus)

Así son los talleres móviles del Ejército

Los modelos FRSN M/18 y M/22 cumplen funciones de taller móvil y están pensados para operar en entornos exigentes. Cada unidad se despliega sobre una plataforma logística autosuficiente, equipada con un generador de 70 kVA, una grúa con capacidad para levantar hasta siete toneladas, un compresor de aire, equipos de soldadura y un surtido completo de herramientas manuales y de diagnóstico.

Este equipamiento avanzado permite a los equipos técnicos del Ejército realizar reparaciones en cualquier ubicación, sin depender de infraestructuras fijas. La estructura y funcionalidad del FRSN facilitan la intervención rápida, lo que reduce los tiempos de inactividad de vehículos y maquinaria esencial para las operaciones.

El sistema cumple con las normativas de seguridad y calidad europeas. Según datos de la propia OTAN, su uso ha supuesto una mejora en la capacidad operativa sobre el terreno. Este producto está diseñado para cumplir con las necesidades de la Alianza, de manera que el objetivo es que muchas de sus Fuerzas Armadas decidan adquirirlo.

Inversiones nuevas de Defensa

El Consejo de Ministros autorizó este martes la firma de varios contratos estratégicos para reforzar las capacidades de defensa en España, entre los que destaca el encargo de un nuevo sistema de entrenamiento especializado para pilotos de caza y ataque, o la inversión en nuevo sistema de comunicaciones por radio.

Otro de los proyectos en los que se ha decidido elevar el gasto es la modernización de los 121 vehículos de combate Pizarro. El Gobierno ha adjudicado un contrato valorado en 261,8 millones de euros para actualizar los modelos más veteranos usados por infantería y caballería. Esta actuación permitirá extender la vida útil de la flota y mejorar sus sistemas electrónicos, estructura interna, comunicaciones y protección.

La empresa GDELS–Santa Bárbara Sistemas gestionará el proyecto, que estará vigente hasta noviembre de 2031. El objetivo central es mejorar la fiabilidad, reducir el tiempo de parada y facilitar el mantenimiento de estos blindados, considerados clave en las brigadas mecanizadas y en los operativos militares del Ejército de Tierra español.

Estos vehículos podrían ser algunos de los beneficiados de la nueva compra del Ejército. Los modelos FRSN permitirán realizar maniobras de reparación de diversos tipos de medios del Ejército de Tierra, como es el caso de los Pizarro. Al ser unos vehículos de los más veteranos pueden recibir un impacto directo muy positivo con la llegada de unos sistemas de reparación móvil.