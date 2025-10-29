España

El nuevo sistema de armas láser que tendrá el Ejército alemán: neutraliza drones, misiles o lanchas

La Armada lo ha puesto en práctica durante un año y lo tendrá operativo en 2029

Miguel Moreno Mena

Miguel Moreno Mena

Sistema de armas láser (Rheinmetall)
Alemania tendrá un nuevo sistema defensivo que puede transformar sus capacidades de neutralización. Los ataques aéreos se han convertido en la gran amenaza de la guerra actual. Los drones y misiles son las armas más empleadas en los principales conflictos abiertos. De hecho, esto explica que el proyecto de defensa de la Unión Europea (UE) esté protagonizado por el escudo aéreo o el muro antidrones.

Dentro de este contexto, un nuevo defensor se sumará a las fuerzas armadas alemanas, y quien sabe si podría ser un importante componente del proyecto europeo. Se trata de un sistema de armas láser que tendrá capacidad para anular drones, lanchas y hasta misiles. Aunque todavía está en desarrollo, las compañías que están impulsando el proyecto, Rheinmetall y MBDA, aseguran que está cerca de su diseño final.

Tras un año de pruebas en alta mar, han entregado un demostrador láser a la Armada alemana para continuar los ensayos en el Centro de Competencia Láser del Centro Técnico de Armas y Municiones (WTD 91) en Meppen. Consideran este avance un hito en el desarrollo de sistemas de armas láser de alta energía con aplicación marítima. Se espera que pueda estar disponible para su uso habitual en 2029.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Así será el nuevo arma láser

Este sistema de armas láser desarrollado abre nuevas posibilidades en las operaciones de defensa contra distintos objetivos. Estas armas ofrecen capacidad para neutralizar de forma precisa y eficaz drones, así como otros objetivos pequeños y rápidos, lo que responde a uno de los retos más actuales en materia de seguridad.

El láser opera como complemento de cañones y misiles guiados, especialmente útil frente a enjambres de drones, lanchas rápidas y, en distancias cortas, misiles guiados. Su tecnología garantiza una detección y seguimiento precisos gracias a avances en óptica y sensores. Su año de puesta en práctica ha demostrado sus capacidades.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

El proyecto de cooperación alemana

Desde 2019, ambas empresas comparten el desarrollo del sistema. MBDA asume la detección de objetivos y el enlace con el sistema de mando, mientras que Rheinmetall se ocupa del puntería, guía del haz y la integración del láser en la fragata SACHSEN, junto a la fuente de energía de alta potencia.

El demostrador de armas láser fue incorporado al Centro de Competencia Láser de Meppen tras el proceso de aceptación con el respaldo del WTD 91. El equipo, instalado en un contenedor, completó pruebas exitosas durante un año en el mar a bordo de la fragata SACHSEN, donde mostró su robustez y capacidad bajo condiciones reales.

Con apoyo del WTD 91, el sistema se utiliza ahora para nuevas pruebas de defensa contra drones en tierra. Las evaluaciones en la fragata supusieron la primera demostración, en Europa, del seguimiento y precisión del láser en escenarios operativos reales, incluso en situaciones de visibilidad máxima sin fondo terrestre. El programa incluyó más de 100 pruebas con fuego real y numerosos seguimientos, confirmando la rápida respuesta y la precisión que mejora la eficacia en la defensa contra drones. Ahora, continuará su formación para llegar a 2029 listo para proteger.

