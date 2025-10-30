Acepta un trabajo temporal como aprendiz con 15 años y se jubila con 102: “Cuando haces lo que amas, no ves pasar el tiempo”

Walter Orthmann tiene el Récord Guinness a la carrera más larga en una misma empresa. (Diego Vara/Reuters)

La historia de Walter Orthmann rompe cualquier molde sobre lo que significa trabajar, retirarse o permanecer fiel a un proyecto de vida. Este brasileño dedicó 86 años de trabajo ininterrumpido a la empresa textil RenauxView (antes industrias Renaux SA) en Santa Catarina, alcanzando el Récord Guinness a la carrera profesional más larga en una misma compañía.

“Cuando haces lo que amas, no ves pasar el tiempo”, dijo en numerosas ocasiones para resumir su filosofía en la vida. Su trayectoria laboral comienza en 1938, cuando con apenas 15 años ingresó como ayudante de envíos.

La difícil situación económica que atravesaba su familia lo empujó a buscar trabajo antes de tiempo. “En 1938, se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a mantener a la familia. Como el hijo mayor de cinco, mi madre me llevó a buscar trabajo a los 14 años”, recordó en la CNN.

Su dominio del alemán, (idioma muy presente en la región) y su picaresca propiciaron un ascenso meteórico. Pasó del área administrativa al departamento de ventas, donde encontró su lugar natural.

“Me dieron la oportunidad de trabajar como vendedor. Viaje a São Paulo y en menos de una semana llené la producción con pedidos equivalentes a tres meses de trabajo”, relató en el acto de la entrega del premio Guinness.

Walter Orthmann. (Guinness World Records)

“Un mentor que lidera en silencio”

Pero la constancia de Orthmann no se explica solo con la pasión, sino también por su capacidad para adaptarse a ocho décadas de cambios en la industria textil. Sus compañeros lo describían como “un mentor” que guiaba con el ejemplo y liderada “en silencio”.

Fue testigo y protagonista de la transformación del sector: desde los libros de contabilidad manuales hasta las cadenas de suministro globales y el software empresarial. “Mantener la curiosidad, seguir aprendiendo y hacer realmente lo que te gusta”, contó que era su secreto.

Walter Orthmann ganó el premio Guinness en 2022. (Diego Vara/Reuters)

Vivir el presente: una filosofía convertida en rutina

Del mismo modo, Orthmann defendía un enfoque vital que también explica su extraordinaria longevidad laboral: vivir el día a día con propósito y sin anticipar demasiado el futuro. “No hago muchos planes ni me importa mucho el mañana”, confesó.

“Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar; hay que ocuparse del presente, no del pasado ni del futuro. El aquí y el ahora es lo que cuenta. Así que, ¡a trabajar!”, declaró a Guinness.

Su disciplina incluía ejercicio diario, dieta equilibrada y mantener la mente activa. Con más de 100 años, acudía cada mañana a la oficina conduciendo su propio coche.

Orthmann conduciendo su coche. (Diego Vara /Reuters)

Lealtad: ni la jubilación pudo separarlo de ReanuxView

El sistema de pensiones brasileño, que permite seguir trabajando tras empezar a cobrar la pensión, facilitó su prolongada vida laboral. La empresa nunca contempló prescindir de él. “A mi edad no encontraría trabajo en otro lugar, y aquí me cuidan muy bien”, reconoció.

Su vínculo con RenauxView era tan fuerte que, tras una jubilación forzosa en 1978, volvió a su puesto al día siguiente.

Walter Orthmann en la fábrica de textiles. (Diego Vara/Reuters)

Una carrera irrepetible

A lo largo de su vida, Orthmann recibió numerosos homenajes. En 2018 fue recibido por el presidente de Brasil y reconocido por el Tribunal Superior del Trabajo. En 2022, el Tribunal Regional del Trabajo de Santa Catarina volvió a rendirle tributo.

“Mirando hacia atrás, a pesar de nunca haber contemplado batir un récord, creo que mi logro más orgulloso fue haber sido certificado como el titular de la carrera más larga en la misma empresa”, admitió.

Orthmann fue reconocido por la carrera más larga en la misma empresa. (Diego Vara/Reuters)

Finalmente, Orthmann se retiró finalmente a los 102 años y falleció poco después, dejando un legado difícil de repetir. No obstante, su historia también ha abierto el debate sobre los límites del trabajo y la edad de jubilación.