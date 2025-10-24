“En España te puedes jubilar con 15 años trabajados si cumples tres requisitos”: un abogado lo explica

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Aunque el retiro de la vida laboral es un momento ansiado por muchos trabajadores, las dudas sobre la sostenibilidad del actual sistema de pensiones ha intensificado el miedo en torno a el retraso de la edad de jubilación en España, que parte de la población ve ya como una meta cada vez más alejada. Con el aumento de la esperanza de vida y los ajustes en los sistemas de prestaciones sociales, muchos países ya han revisado los límites de retiro, afectando a millones de trabajadores que se han visto obligados a replantear sus planes financieros y laborales. Además, las decisiones sobre cuándo jubilarse no dependen solo de la edad legal, sino también de la vida laboral del trabajdor, pero la mayoría sigue deseando adelantar lo máximo posible ese momento.

Actualmente, el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación contributiva en España es de tan solo 15 años, siempre que se cumplan una serie de condiciones establecidas por la legislación vigente. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Miguel Benito Barrionuevo, experto en derecho laboral, los trabajadores deben cumplir con tres requisitos principales para solicitar la prestación.

Cuándo me puedo jubilar con 15 años cotizados

El primero de estos requisitos consiste en haber alcanzado la edad legal de jubilación, la cual experimenta incrementos graduales en función del año y la normativa en vigor. Como puntualizó el abogado en un video publicado en su perfil de TikTok (@empleado_informado), “la edad mínima va subiendo cada año un poco más”. En segundo lugar, es imprescindible haber cotizado, al menos, 15 años a la Seguridad Social española. Esta cifra representa el periodo mínimo indispensable para poder optar a la pensión en régimen contributivo.

Miguel Benito, abogado, sobre la edad de jubilación en España. (Montaje Infobae España con imágenes de TiKTok / @empleado_informado)

El tercer requerimiento, a menudo menos conocido, establece la obligación de haber cotizado al menos dos años dentro de los últimos 15 años anteriores a la edad de jubilación. Sobre este aspecto, Barrionuevo ilustró: “Si te jubilas a los 66 años, tendrías que haber cotizado dos años como mínimo entre los 51 y los 66”. Así, la ley contempla esa posibilidad para quienes, por diversas circunstancias profesionales o vitales, podrían contar con escasos periodos de cotización, siempre que reúnan las condiciones detalladas.

Qué dice la ley sobre la edad de jubilación

La edad de jubilación en España evoluciona en función de las reformas impulsadas para garantizar la sostenibilidad del sistema frente al aumento de la esperanza de vida. A partir del 1 de enero de 2026, la edad legal de retiro se ajustará según los años de cotización: quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años, mientras que los trabajadores con menos años de aportación deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Este ajuste forma parte de un calendario progresivo que prevé alcanzar los 67 años para quienes no cumplan con el requisito de cotización, previsto para 2027.

El sistema mantiene además la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria, aunque con reducciones en la pensión. Quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán retirarse a los 64 años y 10 meses, mientras que los que superen ese período mínimo podrán hacerlo a los 63 años, aplicándose coeficientes reductores según el adelanto y los años cotizados.