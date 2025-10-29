España

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

El líder de la oposición insiste en la comparecencia del presidente del Gobierno y ha pronosticado que “volverá a mentir mañana en el Senado” porque, si dice la verdad, “acabará con él”

Daniel Malagón

Daniel Malagón

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid. (Eduardo Parra/ Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su intervención en la sesión de control en el Congreso en los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno. Feijóo ha comenzado su intervención con el recuerdo a las víctimas de la DANA, y ha asegurado que “ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción”. En parte, porque el líder de la oposición no quiere oír hablar de responsabilidades, que un año después apuntan como máximo responsable a su ‘barón lastre‘, Carlos Mazón.

En su lugar, el popular ha tratado de centrar la sesión en el interrogatorio que los populares harán al presidente del Gobierno en en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, tan sólo un día después. “¿Piensa decir la verdad mañana o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez? Es una pregunta retórica", ha ironizado.

“El Gobierno tiene que rendir cuentas, pero es el día de las víctimas”

Pero sus esfuerzos han sido en vano, porque Sánchez ha considerado que, en el aniversario de las inundaciones que provocaron 237 muertes y miles de afectados el pasado 29 de octubre, “hoy no es el día” para entrar en el cuerpo a cuerpo rutinario.

“En una democracia parlamentaria el Gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, soy el Presidente del Gobierno que más ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo que hoy no es el día. Hoy es el día de las victimas de la DANA, en Valencia y en los territorios del Castilla la Mancha”, ha contestado el líder socialista, quien ha agradecido la labor de laos voluntarios y autoridades que colaboraron para ayudar durante la tragedia.

Feijóo recuerda a Sánchez la polémica por el pleno sobre RTVE el día de la tragedia

En su réplica, Feijóo ha reprochado las palabras del líder socialista recordando la polémica en el Congreso por tratar de mantener el pleno sobre RTVE, a pesar de las críticas de la oposición y de suspender previamente la sesión de control de ese día —aunque finalmente se suspendió—. “Yo voy a seguir haciendo mi deber, que es distinguir la verdad de la mentira”, ha afirmado.

El líder de la oposición ha criticado a Sánchez por “mentir más que su CIS y su RTVE”. El líder de la oposición ha pronosticado que el presidente del gobierno “volverá a mentir mañana en el Senado, como ha hecho siempre desde que Gobierna” y ha afirmado que no dirá la verdad porque, si dice la verdad, ”acabará con él”, ha sentenciado.

