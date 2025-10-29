Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat, a 23 de octubre de 2025, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

En una comparecencia inminente convocada horas antes del funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, el jefe del Consell ha anunciado que el 29 de octubre será declarado día de luto oficial en la Comunidad Valenciana.

Cercado por la Justicia, presionado en las calles y distanciado de la Dirección Nacional de su partido, Mazón ha querido despejar cualquier rumor sobre un posible reemplazo en la Generalitat, dejando claro que está dispuesto a seguir hacia delante, al menos, mientras dure la reconstrucción.

La única autocrítica a la que ha hecho mención el president valenciano es que “hubo cosas que debieron hacerse mejor”, pero ha afirmado a continuación que “no es el día de la confrontación”: “Pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente”, ha expresado Mazón.

El dirigente valenciano ha querido anotarse un logro más de su gestión, afirmando que esta declaración ayudará a que este día “nunca caiga en el olvido”. Ha reconocido la “solidaridad” de aquellos que trabajaron en primer línea hace un año, “cuando las riadas provocaron consecuencias devastadoras”. En este sentido, ha adelantado que el Consell continuará impulsando “las actuaciones necesarias” para reforzar la seguridad y mejorar la prevención".

La oposición califica de “infame” la declaración de Mazón

La primera reacción de la oposición ha llegado de parte de Compromís. El síndic de la formación nacionalista en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha calificado de “infame” la declaración institucional del president de la Generalitat Valenciana y ha asegurado que la única declaración institucional de Mazón que esperan los valencianos es “el anuncio de su dimisión”.

“Infame, absolutamente infame. La única declaración de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata”, ha asegurado Baldoví. El portavoz de Compromís también ha asegurado que su declaración ha sido “un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso” y ha sostenido que “los aplausos de su gobierno -al final del discurso de Mazón- solo son una burla y demuestran su absoluta falta de humanidad”.

En la ceremonia que se celebrará esta tarde y cuyo protagonismo debería ser atribuido únicamente a las víctimas, la presencia de Mazón copará gran parte de la atención mediática. Acudirá en calidad de presidente de la Generalitat y, por su posición, la asistencia está justificada. No obstante, cabe recordar que el dirigente popular decidió desatender las peticiones de los familiares de las víctimas, quienes le pidieron no asistir “por respeto”. De hecho, una de las asociaciones aseguró a Infobae España la inquietud que genera la presencia de Mazón. “No saben como van a reaccionar si Mazón se intenta acercar”, relató Christian Lasaec, presidente a Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud.