España

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

El jefe del Consell hace ligera autocrítica y reconoce que “hubo cosas que debieron hacerse mejor”, pero afirma que “no es el día de la confrontación”. Compromís valora que la única declaración que esperan los valencianos es “el anuncio de su dimisión”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El president de la Generalitat,
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat, a 23 de octubre de 2025, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

En una comparecencia inminente convocada horas antes del funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, el jefe del Consell ha anunciado que el 29 de octubre será declarado día de luto oficial en la Comunidad Valenciana.

Cercado por la Justicia, presionado en las calles y distanciado de la Dirección Nacional de su partido, Mazón ha querido despejar cualquier rumor sobre un posible reemplazo en la Generalitat, dejando claro que está dispuesto a seguir hacia delante, al menos, mientras dure la reconstrucción.

La única autocrítica a la que ha hecho mención el president valenciano es que “hubo cosas que debieron hacerse mejor”, pero ha afirmado a continuación que “no es el día de la confrontación”: “Pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente”, ha expresado Mazón.

El dirigente valenciano ha querido anotarse un logro más de su gestión, afirmando que esta declaración ayudará a que este día “nunca caiga en el olvido”. Ha reconocido la “solidaridad” de aquellos que trabajaron en primer línea hace un año, “cuando las riadas provocaron consecuencias devastadoras”. En este sentido, ha adelantado que el Consell continuará impulsando “las actuaciones necesarias” para reforzar la seguridad y mejorar la prevención".

La oposición califica de “infame” la declaración de Mazón

La primera reacción de la oposición ha llegado de parte de Compromís. El síndic de la formación nacionalista en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha calificado de “infame” la declaración institucional del president de la Generalitat Valenciana y ha asegurado que la única declaración institucional de Mazón que esperan los valencianos es “el anuncio de su dimisión”.

“Infame, absolutamente infame. La única declaración de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata”, ha asegurado Baldoví. El portavoz de Compromís también ha asegurado que su declaración ha sido “un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso” y ha sostenido que “los aplausos de su gobierno -al final del discurso de Mazón- solo son una burla y demuestran su absoluta falta de humanidad”.

En la ceremonia que se celebrará esta tarde y cuyo protagonismo debería ser atribuido únicamente a las víctimas, la presencia de Mazón copará gran parte de la atención mediática. Acudirá en calidad de presidente de la Generalitat y, por su posición, la asistencia está justificada. No obstante, cabe recordar que el dirigente popular decidió desatender las peticiones de los familiares de las víctimas, quienes le pidieron no asistir “por respeto”. De hecho, una de las asociaciones aseguró a Infobae España la inquietud que genera la presencia de Mazón. “No saben como van a reaccionar si Mazón se intenta acercar”, relató Christian Lasaec, presidente a Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud.

Temas Relacionados

Carlos MazonDANAPPValenciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Paz saca a un hombre con cáncer de la lista de espera porque ya estaba pendiente de otra operación diferente: “Es la normativa autonómica”

El hospital espera para realizar a Rafael una operación oftalmológica, pero el paciente necesita también extirparse dos lesiones por un carcinoma

La Paz saca a un

Quién es Lara Siscar, la periodista que conducirá el funeral de Estado por la DANA en Valencia: rostro histórico de RTVE y víctima de acoso en redes

La periodista valenciana estará al frente de esta ceremonia que acogerá a más de 800 personas en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

Quién es Lara Siscar, la

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Emilio Duró, experto en desarrollo personal, indica las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente al final de la vida: “Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos”

El experto explica la importancia de las emociones y los afectos en la vida cotidiana

Emilio Duró, experto en desarrollo

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Pese a la tensión tras su cambio en el Clásico, desde la directiva ven con buenos ojos que el brasileño firme hasta 2030

Sorpresa con la reacción del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”