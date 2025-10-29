España

Las víctimas de la DANA lamentan la presencia de Mazón en el funeral: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"

Las asociaciones de víctimas habían pedido que Mazón no acudiera al homenaje en Valencia, al que asistieron los reyes y todas las instituciones del Estado

Clara Arias

Por Clara Arias

El president de la Generalitat
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, junto a otros políticos durante el homenaje a las víctimas de la DANA

Bajo una lluvia persistente, la misma que hace justo un año se convirtió en tragedia, la ciudad de Valencia ha acogido este miércoles el funeral de Estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre, una catástrofe que se cobró la vida de 237 personas, 229 de ellas en la provincia. La ceremonia, solemne y cargada de simbolismo, ha reunido a todos los poderes del Estado y ha servido como acto de recuerdo colectivo a las víctimas de uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de la Comunidad Valenciana.

El acto ha contado con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Precisamente la asistencia de este último ha generado un ambiente de notable tensión, tras las reiteradas peticiones de las asociaciones de víctimas para que no acudiera al funeral.

Tensión por la presencia de Mazón

“Ha sido tenso, ha sido una cosa complicada, éramos muchas personas con muchos sentimientos ahogados”, ha expresado a la Cadena SER Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, en declaraciones posteriores al acto. “Verle la cara o saber que está ahí la presencia del responsable de la muerte de tu suegra, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hijo o de tu marido es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte”, ha añadido, visiblemente emocionada.

Las palabras de Gil resumen el sentir de buena parte de las familias, que consideran a Mazón responsable político de lo ocurrido aquel 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales desbordaron el sistema de emergencias y provocaron la tragedia. Durante la jornada, algunos familiares han expresado su malestar en silencio, otros con lágrimas, y algunos incluso han llamado “cobarde”, “rata” o “asesino” al president valenciano.

Familiares de las víctimas durante
Familiares de las víctimas durante el homenaje a las víctimas de la DANA (Rober Solsona / Europa Press)

“Necesitábamos llorarles juntas”

Durante una entrevista en ‘Hora 25′, de la Cadena SER, coincidiendo con un nuevo episodio de intensas precipitaciones en Valencia, Carmina Gil ha explicado que el funeral “era algo necesario” y que “ha servido para lo que tenía que servir”. “Hemos pedido homenajearles sin tener presente la lucha que cada día tenemos que tener preparada”, ha señalado. “Fueron muertes colectivas, necesitábamos llorarles juntas. Nadie te entiende más que otra persona que comparte tu misma experiencia. Somos una gran familia, desgraciadamente unida por el dolor”.

Gil ha relatado que el último año ha sido una sucesión de momentos difíciles para los familiares, que se enfrentan a un proceso judicial aún abierto. “Nos despertamos todos los días con noticias infames que nos hacen sacar la rabia. Muy pocas veces tenemos una buena noticia que nos puede alegrar algo, solo algún auto de la jueza que pide más pruebas. Muchas veces son insultos que nos dedica el nada honorable todavía presidente”, ha afirmado, en referencia directa a Mazón.

El gesto de la Casa Real y el malestar institucional

A pesar de la polémica, el acto ha estado marcado también por los gestos de respeto y cercanía de las autoridades. Gil ha destacado el papel de la Casa Real en la organización del funeral: “Le he dado las gracias al rey, un funeral de Estado sin el beneplácito de la Casa Real no hubiera sido posible. Ellos han cedido a la fecha y lugar que hemos solicitado. Han tenido mucho tacto”. Según ha explicado, Felipe VI le habría respondido que “de gracias nada”, y que lo mínimo era “estar para lo que quisieran”.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

La vicepresidenta de la asociación ha asegurado que “todos los poderes del Estado estaban muy conmovidos” durante la ceremonia, y que el ambiente de recogimiento fue absoluto pese a las tensiones previas. Sin embargo, no ha dejado pasar la oportunidad de volver a reprochar la presencia del president de la Generalitat: “Durante un año nos ha sometido a una tortura psicológica diaria. Esta mañana ha tenido la poca vergüenza de salir a decretar un duelo y dar las condolencias a unas víctimas que ha estado torturando durante un año”.

