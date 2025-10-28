España

Pitingo confirma su divorcio de Verónica Fernández y presenta a su nueva pareja: "La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura"

El cantante ha confirmado los rumores que surgieron a comienzos de verano sobre su vida sentimental

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

PITINGO. (EUROPA PRESS).
Después de meses de especulaciones y titulares, Pitingo ha decidido hablar con franqueza sobre el momento personal que atraviesa. El artista onubense, de 44 años, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que confirma su separación definitiva de Verónica Fernández, su esposa durante tres décadas y madre de su hijo, Manuel. Además, el cantante ha aprovechado la ocasión para compartir una noticia que pocos esperaban: su corazón vuelve a estar ocupado, esta vez por Laura, la mujer que fue su primer amor hace más de treinta años.

“Familia, necesito contaros algo. Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más”, comienza el texto, escrito con tono sincero y cercano. El intérprete de A puro dolor explica que no se trata de una ruptura reciente: “Hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados”.

Aunque es poco habitual que Pitingo hable de su vida privada, reconoce que las llamadas de varios medios y los rumores crecientes le han llevado a hacerlo público. “Sé que la prensa siempre me ha tratado con respeto, pero he recibido varias llamadas y siento que debo ser yo quien lo cuente, con calma y con verdad”, señala, dejando claro que su intención es aclarar la situación y evitar malentendidos.

El artista dedica palabras llenas de respeto hacia su exmujer, a quien define como “la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud", mientras subraya que su prioridad común es el bienestar de su hijo. “Manuel la quiere con toda su alma y la lleva siempre en su corazón. Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper, y eso me alegra cada día”, añade, mostrando una imagen de familia unida más allá del divorcio.

“No ha habido terceras personas”

Verónica Fernández y Pintingo en
Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

La confesión más inesperada llega cuando el cantante habla de Laura, la mujer que ha devuelto la calma a su vida. “La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años y el destino ha vuelto a poner en mi camino”, escribe con emoción. La describe como “una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme alegría, paz y mucha verdad”.

Consciente de las posibles especulaciones, Pitingo ha querido dejar claro que su nueva relación comenzó tiempo después del fin de su matrimonio: “No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos”. Con esta frase, el cantante zanja los rumores y defiende la honestidad con la que ha afrontado este nuevo capítulo.

Actualmente, Pitingo convive con Laura y sus respectivos hijos, una experiencia que, según relata, ha sido enriquecedora para todos. “Se adoran, se cuidan y se acompañan como hermanos. Y eso es lo que más me emociona: verlos crecer rodeados de amor, respeto y unión”, confiesa, mostrando una faceta más íntima y familiar que contrasta con la imagen pública del artista.

El cantante, que siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos, ha querido terminar su comunicado con un mensaje de gratitud. “Hoy solo pido comprensión, cariño y respeto, porque lo importante es que mi hijo crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes”, escribe antes de cerrar con una frase que refleja su espíritu optimista: “Seguiré trabajando y soñando cada amanecer, con el alma llena y la mirada al cielo”.

Verónica Fernández y su hijo
Verónica Fernández y su hijo con Pitingo, Manuel, en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

