David Bustamante 'trolea' a Broncano en su visita a 'La Revuelta'. De su guiño a Pablo Motos a cuánto tiene en el banco

En plena batalla de audiencias contra 'El Hormiguero', David Broncano ha tenido este martes un invitado muy especial, David Bustamante, que ha visitado 'La Revuelta' para presentar su nuevo disco -el 11º de su carrera- 'Inédito', y ha protagonizado una entrevista tan surrealista como divertida.

Con la energía que le caracteriza, sin parar de bailar, de moverse y de hablar -algo que provocó que sudase a mares, aunque todo un 'gentleman' no se quitó la americana ni la bufanda de tela que llevaba- el de San Vicente de la Barquera se metió al público del Teatro Gran Vía en el bolsillo y desató que el presentador del programa de TVE no pudiese contener las carcajadas en varios momentos de la noche.

En primer lugar, entraba al escenario rociando el perfume que lleva su nombre -el más vendido de nuestro país, como ha asegurado en más de una ocasión- mientras hacía sus inconfundibles pasos de baile. Espídico, y derrochando su habitual simpatía y su orgullo cántabro, presumía de su tierra natal e invitaba a Broncano a visitar la localidad en la que nació para nombrarle 'sorropotunero mayor', un reconocimiento que hasta el momento solo tiene él y que hace referencia a un plato típico de San Vicente elaborado con patatas, bonito y pan duro.

Una invitación que el de Orcera (Jaén) aceptaba gustoso, retando a Bustamante a acudir a su vez a su pueblo para convertirse en embajador del aceite de oliva de la Sierra de Segura, apuntando que tendría que desnudarse en la plaza principal y que lo cubrirían del 'oro líquido' antes de salir corriendo. Entre risas, el artista ha prometido que lo haría.

Triunfando con su nuevo disco, del que está más orgulloso al haber compuesto todas sus canciones por primera vez, el triunfito ha aprovechado para promocionar la gira de conciertos que hará por nuestro país en 2025, y no ha dudado en regalar varias entradas para el show que ofrecerá en un teatro de Madrid el próximo febrero. Tenía solo 4, por lo que ante las bromas de Broncano y los gritos del plató -pidiéndole entradas para todos- se ha venido arriba y ha prometido que si finalmente canta en el Wizink Center como está entre sus planes, regalará entradas a todos los que ese día han ido a ver su entrevista en 'La Revuelta', ganándose los vítores de un público entregado.

Tampoco han faltado los regalos. Bustamante ha entregado al presentador su nuevo disco dedicado, y un cuadro de un paisaje de San Vicente de la Barquera. Un momento en el que ha troleado al de Jaén al enseñarle su lujoso reloj y decirle que eso no se lo podía dar porque era un regalo de Pablo Motos -ya que hace varias semanas visitó 'El Hormiguero'- y estaba "feo" regalar cosas que le han regalado a uno.

Una 'pulla' a la que Broncano ha reaccionado con mucho sentido del humor, entregando al final del programa al cantante un tensiómetro de muñeca que el ex de Paula Echevarría se ha puesto encantado sin dejar de reírse.

Pitingo se ha convertido en inesperado protagonista de la visita de Bustamante cuando el presentador ha revelado que un día le quiso pegar. Entre el público había un amigo del artista de soul, y el de San Vicente no ha dudado en videollamarle y conseguir que hiciesen las paces, ante la sorpresa de un Pitingo que no sabía donde meterse y que solo acertó a decir que su amago de pegar a Broncano "fue algo cariñoso" mientras este confesaba que tras su encontronazo le envió un mensaje por Instagram para decirle que no tenía ningún problema con él, y que éste no le había contestado.

BUSTAMANTE RESPONDE A LAS CLÁSICAS PREGUNTAS DE 'LA REVUELTA'

Y como no podía ser de otra manera, David ha respondido a las clásicas preguntas de 'La Revuelta'; es decir, cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

Lo ha hecho con nueva 'pulla' a Broncano, al pedirle que se atreviese él a dar una cifra asegurando que "cuando estabas en Movistar Plus -Bustamante visitó en su día 'La Resistencia- tenía más que tú. Ahora tienes más tú. Te toca a ti hacer la horquilla". "Entre 3 y 7 millones" ha respondido el presentador y, con cara de satisfacción el cantante ha confirmado dicha cifra: "Ok, es una aproximación. Te la compro".

Mucho más explítico se ha mostrado al hablar de su vida sexual mientras Yana Olina, presente en el plató y ruborizada, era enfocada por las cámaras del programa. "Eres un cotilla, tío. Yo soy un fenómeno. Lo llevo al día. Un punto por día, todos los días, aunque quizás, por hablar de esto hoy termine durmiendo en el sofá" ha desvelado entre risas.