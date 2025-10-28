España

El Zoo de Barcelona impulsa su transformación con tres nuevos espacios hasta 2030, incluido el Bioscope, “la joya de la corona”

El alcalde de Barcelona espera mantener la actividad habitual del recinto pese a las obras

Lydia Hernández Téllez

Zoo de Barcelona. (Ayuntamiento de
La transformación del Zoo de Barcelona avanza hacia una nueva etapa con la creación de tres espacios innovadores que estarán listos antes de 2030. Entre ellos destaca el Bioscope, un proyecto que, según el alcalde Jaume Collboni, se convertirá en “la joya de la corona” del recinto. Este espacio funcionará como un observatorio interactivo dedicado al origen y la evolución de las especies, y su construcción marcará un hito en la apuesta del zoo por la divulgación científica y la defensa de la biodiversidad, tal como explicó Collboni durante la presentación realizada en las instalaciones del zoológico.

El Bioscope será el único de los tres nuevos espacios que requerirá la edificación de una nueva estructura. El edificio ocupará 3.000 metros cuadrados y contará con una zona exterior de más de 4.000 metros cuadrados, situándose en la parte norte del zoo, en la confluencia de las calles Wellington y Pujades. Se prevé que la obra esté finalizada entre 2029 y 2030. La iniciativa se desarrollará a través de un concurso internacional de arquitectura que convocará en los próximos días la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), en colaboración con el Ayuntamiento. El diseño buscará dotar al edificio de una arquitectura singular y contará con una inversión de 18 millones de euros aportados por BSM.

El objetivo del Bioscope es consolidar al Zoo de Barcelona como un centro educativo de primer nivel, ofreciendo una experiencia única y accesible para todas las edades. El recorrido incluirá elementos multimedia que permitirán a los visitantes descubrir y observar ecosistemas de peces, reptiles y anfibios. Según describió Collboni, el espacio relatará el proceso de “conquista de la vida saliendo del agua hacia la tierra”.

Dos nuevas áreas inmersivas descubrirán el ecosistema de las islas y el paisaje mediterráneo

El alcalde presenta el nuevo
Junto al Bioscope, el plan de renovación contempla la creación de otros dos espacios: Aïllats y Descobrim la Mediterrània. El primero será una propuesta inmersiva e interactiva centrada en la singularidad de los ecosistemas insulares y las especies que habitan en islas. Este espacio también dará visibilidad a los proyectos de conservación y reintroducción que lleva a cabo el Zoo de Barcelona, como el de la sargantana de las Pitiusas. Entre las especies que podrían formar parte de Aïllats se encuentran lémures, tortugas, reptiles y anfibios, procedentes de entornos insulares como las Galápagos o Madagascar.

Por su parte, Descobrim la Mediterrània permitirá a los visitantes conocer los problemas ambientales y la pérdida de biodiversidad en los deltas mediterráneos, así como observar especies emblemáticas de la fauna local que actualmente se encuentran amenazadas. Este espacio pondrá de relieve la importancia de preservar humedales y deltas, aspectos fundamentales para la conservación de la biodiversidad en la región.

Durante el periodo de obras, la intención es que el Zoo de Barcelona mantenga su funcionamiento con la mayor normalidad posible. Collboni subrayó que “no debe ser un obstáculo” para la actividad habitual del recinto. Desde la dirección del zoo se ha asegurado que se velará por las “máximas condiciones de bienestar animal” durante los trabajos y los cambios asociados. Para ello, se está construyendo una reserva en la zona sur destinada a albergar a los animales que deban ser trasladados temporalmente.

Además de los nuevos espacios, se prevé que en 2027 se habilite un nuevo acceso al Parc de la Ciutadella por la calle Wellington, lo que facilitará la integración del zoo en la Ciutadella del Coneixement. Este proyecto busca convertir el parque y su entorno en un nodo de conocimiento, divulgación, investigación e innovación, y el nuevo acceso conectará los barrios del Born y la Ribera con Vila Olímpica.

