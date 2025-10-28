España

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Miles de conductores gallegos recuperarán el dinero abonado entre 2015 y 2018, tras constatar que Audasa mantuvo el peaje íntegro pese a los atascos provocados por los trabajos en el puente

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El puente de Rande, en
El puente de Rande, en Vigo (Flickr)

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo vuelco al largo conflicto judicial en torno a los peajes de la autopista AP-9, la principal vía que conecta A Coruña con Vigo. En una sentencia hecha pública este martes, el alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha obligado a la concesionaria, Audasa, a devolver las cantidades cobradas a los usuarios entre febrero de 2015 y junio de 2018, coincidiendo con las obras de ampliación del puente de Rande, en la ría de Vigo (Pontevedra).

Durante ese periodo, las obras provocaron atascos frecuentes y prolongados que afectaron a miles de conductores, sin que la empresa redujera el importe del peaje. El Supremo considera ahora que esa práctica vulneró los derechos de los usuarios y califica la actuación de Audasa como “abusiva”, confirmando de forma íntegra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra.

La resolución de la Sala de lo Civil revoca así el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que había dado la razón a la compañía concesionaria tras su recurso. Los magistrados del Supremo concluyen que Audasa incumplió sus obligaciones en la prestación del servicio, al no garantizar una circulación “rápida y fluida”, tal y como exige la naturaleza de una autopista de peaje, y al no ofrecer información suficiente a los usuarios sobre las incidencias derivadas de las obras.

Una “falta de reciprocidad” con los conductores

La sentencia señala que las obras de ampliación del puente de Rande generaron más de 200 retenciones, de las cuales 81 fueron de “especial relevancia” por su duración e impacto en el tráfico. A pesar de ello, la concesionaria mantuvo los peajes íntegros, sin aplicar descuentos ni exenciones, lo que a juicio del tribunal supuso un “desequilibrio” entre las obligaciones de la empresa y los derechos de los consumidores.

Imagen de las cámaras de
Imagen de las cámaras de la DGT de la AP-9 (DGT)

El Supremo recuerda que Audasa debía informar con la “antelación suficiente” sobre las retenciones para que los conductores pudieran decidir libremente si utilizar o no la autopista. Al no hacerlo, añade la resolución, los usuarios se vieron privados de esa posibilidad, de modo que no consintieron de forma válida el pago del peaje en condiciones de servicio deficientes.

“Al cobrar el peaje íntegro pese a no poder decidir los usuarios si utilizar o no la autopista (…) y al no garantizar Audasa la circulación rápida y fluida, se limitó el derecho de los usuarios a poder obtener una exención o reducción del precio”, subrayan los magistrados.

El tribunal comparte el razonamiento del juez de primera instancia, que ya había considerado “abusiva” la actuación de la concesionaria y había ordenado la devolución de los importes “indebidamente pagados” a todos los afectados. La resolución ahora confirmada por el Supremo consolida ese criterio y sienta un precedente relevante en materia de protección de los consumidores frente a las concesionarias de infraestructuras.

Pese a ello, la Sala de lo Civil matiza que la sentencia no tiene un alcance general sobre otras autopistas gestionadas por Audasa o por otras compañías. La demanda, precisan los magistrados, se refería “específicamente” a las incidencias derivadas de las obras del puente de Rande, por lo que el fallo no puede extenderse de manera automática a otras vías ni a situaciones distintas.

Temas Relacionados

GaliciaCarreterasTribunal SupremoPeajesJuiciosJusticiaTribunales EspañaMotorMotor EspañaTráficoTráfico EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

El sueldo medio en Suiza ronda los 7.339 euros, por lo que con un salario de 4.325 euros al mes, la trabajadora se sitúa por debajo de estos ingresos

Una española viviendo en Suiza

El Instituto Cervantes denuncia que la Constitución es “definitivamente machista”: “No menciona a la mujer. Solo en el ámbito doméstico y con cierto tono paternalista”

La institución pública ha presentado este martes el anuario ‘El español en el mundo 2025′

El Instituto Cervantes denuncia que

Pitingo confirma su divorcio de Verónica Fernández y presenta a su nueva pareja: “La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura”

El cantante ha confirmado los rumores que surgieron a comienzos de verano sobre su vida sentimental

Pitingo confirma su divorcio de

´Tengo un plan’ encabeza la lista de los pódcast más escuchados en Spotify España hoy

Formados como uno de los formatos digitales más cercanos y personales, estas producciones auditivas han conseguido aumentar su popularidad gracias a la variedad de plataformas de streaming que las hacen accesibles al público

´Tengo un plan’ encabeza la

Coca de otoño: una receta con calabaza que reinventa el típico bizcocho de la abuela

El postre con calabaza aprovecha los productos de temporada para elaborar un dulce sencillo que puede acompañarse de licores como la ratafía o el moscatel

Coca de otoño: una receta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una española viviendo en Suiza

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Los diputados no podrán quedarse con regalos que cuesten más de 150 euros: el Congreso aprueba este nuevo protocolo para evitar conflictos de interés

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

El Gobierno amplía la cobertura de la Ley ELA a otras enfermedades irreversibles mediante un nuevo real decreto

ECONOMÍA

Una española viviendo en Suiza

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los portales inmobiliarios inflan el precio de la vivienda: los anuncios superan un 44% el valor real de compra ante notario

DEPORTES

Un expresidente del Barça carga

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas