Carlos Alba se enfrenta al espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars 2′ y revela su gran preocupación

Carlos Alba se enfrent al espejo tras su salida de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

La cuenta regresiva para la final de Supervivientes All Stars 2 ha comenzado. Después de casi tres meses conviviendo en condiciones extremas, afrontando el hambre, el clima adverso y numerosos desafíos físicos, los finalistas de esta edición se preparan para competir por el triunfo absoluto. En la gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, la audiencia conoció la identidad de los tres primeros finalistas: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno.

La emisión estuvo marcada por un anuncio relevante. Y es que la presentadora Sandra Barneda informó al inicio del programa que los concursantes vivirían un momento especial: la esperada mudanza a Cayo Paloma, una de las playas emblemáticas de este reality show. Esta nueva localización ha sido protagonista en anteriores ediciones y suele asociarse con la recta final del concurso, incrementando la presión sobre los supervivientes restantes.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

A esta fase decisiva aún resta por definir quién será el cuarto finalista del certamen, una decisión que queda entre Adara Molinero y Rubén Torres. El desempeño de ambos ha sido objeto de seguimiento por parte del público y del jurado. Rubén Torres, bombero de profesión, ha destacado por sus habilidades en las pruebas propuestas, tanto grupales como individuales, y por su participación constante en las labores de pesca y supervivencia. Adara Molinero, por su parte, ha enfrentado dificultades de distinta índole, superando miedos personales, problemas de salud digestiva y un reciente episodio de ataque de pánico.

Carlos Alba se enfrenta al espejo

La edición de esta semana estuvo marcada por la dureza de las condiciones meteorológicas. “Los concursantes han pasado una de las noches más espantosas y espeluznantes de la historia de Supervivientes”, ha explicado Sandra Barneda, en referencia al fuerte temporal que azotó el entorno insular. En ese contexto, la gala ha incluido la última nominación antes de la final. “No me quiero ir. Pero si me voy, me voy orgulloso porque me estoy enfrentando a un gran superviviente. Yo soy el Sevilla, y me estoy enfrentando al Real Madrid. Así que, orgulloso con lo que pase”, manifestó Carlos Alba, poco antes de conocer la decisión de la audiencia.

Carlos Alba se enfrenta al espejo tras ser eliminado de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Tras saber que era el penúltimo expulsado del concurso, Carlos se dirigió a sus compañeros y a la audiencia para agradecer la experiencia compartida. De esta manera, ha recordado un episodio personal crítico: su diagnóstico de muerte súbita, que derivó en una operación y diez días en la UCI, experiencia que modificó su visión sobre la vida. “Dios me dio la oportunidad de seguir disfrutando de esta vida. Quiero agradecer a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado. Esto lo hago para enseñarle a la gente que esté entre la vida y la muerte... siempre con ganas, se puede. De verdad que esto es muy duro”, ha afirmado el chef y empresario.

Después de poner fin a su paso por Honduras, Carlos Alba se ha sometido al tradicional reto que llevan a cabo los participantes tras ser expulsados. El exparticipante se ha enfrentado por primera vez al espejo tras semanas sin ver su imagen. Tras observar con detenimiento los cambios físicos, ha reaccionado afirmando “¡Madre mía de mi alma!“.

Carlos Alba se ve en el espejo tras su salida de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Observando con detalle su torso, el abdomen y la espalda, ha mostrado una especial preocupación por el estado de su cabello y su barba. “Lo que más me ha impresionado ha sido el pelo y la barba”, ha admitido, preguntando con humor: “¿No tendréis una peluca por ahí?”. La salida de Carlos ha concluido con la esperada ducha y un banquete, que reconoció le gustaría compartir con sus compañeros Torres y Adara.