Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos deja al menos tres heridos “muy graves” en Socuéllamos (Ciudad Real)

El Ayuntamiento asegura que “no existe riesgo de contaminación ni peligro” para los vecinos

María Santos Viñas

Ambulancia de Soporte Vital Básico.
Ambulancia de Soporte Vital Básico.

Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real) ha dejado, por el momento, a tres trabajadores “con heridas muy graves”, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. En concreto, la explosión se ha producido en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano antes de las nueve de la mañana por causas que aún se desconocen.

Según han informado los Servicios de Emergencias, uno de los heridos es un hombre de 58 años, que ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Albacete. Los otros dos heridos también han sido trasladados en helicópteros medicalizados a otros centros hospitalarios.

Hasta el lugar del incidente se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI, una ambulancia de Soporte Vital Básico y bomberos de Tomelloso, que continúan con las labores de extinción del incendio.

“No existe riesgo de contaminación ni peligro”

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha difundido a través de sus redes sociales un comunicado en el que hace un “un llamamiento a la tranquilidad” y asegura que “tras la intervención de los servicios de emergencia y las comprobaciones realizadas, no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos.”

