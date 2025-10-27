Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas (EFE)

La ejecutiva de Junts per Catalunya (JxCat) ha decidido este lunes por “unanimidad” romper sus acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dos años después de la firma del pacto que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La decisión se ha tomado tras una reunión de más de tres horas en Perpiñán, en el sur de Francia, donde el líder del partido, Carles Puigdemont, ha trasladado personalmente su posición a los más de 50 miembros de la dirección del partido.

Según fuentes de Junts, todos los asistentes han defendido la necesidad de romper los acuerdos ante lo que consideran incumplimientos reiterados por parte del Gobierno central. La reunión, que comenzó a las diez de la mañana y finalizó alrededor de las 13:20, ha servido para poner punto final a un ciclo político marcado por la colaboración parlamentaria entre ambas formaciones desde 2023.

A las 17:00 horas, Puigdemont ofrecerá una comparecencia pública para explicar los motivos y las consecuencias de la decisión. Posteriormente, el partido someterá la ruptura a la validación de sus bases mediante una consulta que se celebrará entre el miércoles y el jueves. Además, se ha convocado un consejo nacional extraordinario para mañana, en el que se trasladará la decisión a los cuadros de la formación.

Dos años después del “acuerdo de Bruselas”

El movimiento de Junts llega casi dos años después de la firma del conocido como “acuerdo de Bruselas”, rubricado en noviembre de 2023, que sirvió de base para la investidura de Sánchez y estableció una hoja de ruta política en la que se incluían compromisos clave en materia lingüística, judicial y competencial.

Entre los asuntos que Junts considera incumplidos se encuentra la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una de las principales reivindicaciones del independentismo. Aunque el Gobierno español reactivó el viernes las gestiones ante la UE tras acordar con Alemania iniciar conversaciones bilaterales, este gesto ha resultado insuficiente para convencer a Puigdemont y a la dirección del partido.

La ejecutiva de Junts (Europa Press)

Otro de los puntos conflictivos es la aplicación efectiva de la ley de amnistía, que sigue pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que afecta directamente al propio Puigdemont. A ello se suma la frustrada transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, tumbada recientemente en el Congreso con el rechazo, entre otros, del grupo parlamentario de Podemos.

Próximos pasos

La reunión de Perpiñán, celebrada en un coworking de las afueras de la ciudad, ha estado marcada por una estricta reserva informativa. Para evitar filtraciones, la dirección modificó la dinámica habitual y suprimió la pausa para el almuerzo, manteniendo el encuentro a puerta cerrada hasta su conclusión.

Mientras tanto, en Madrid, la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha asegurado que su partido afronta “con muchísima tranquilidad” el proceso interno de Junts. “Sea cual sea la decisión, la respetaremos”, ha declarado antes de la reunión de la Ejecutiva socialista. López ha insistido en que el Gobierno “trabaja cada día para mejorar la vida de los españoles y las españolas” y ha defendido los resultados económicos del Ejecutivo como prueba de estabilidad.

Desde el PSOE se subraya que la prioridad del Gobierno sigue siendo la gestión y el cumplimiento de los compromisos sociales, restando dramatismo al posible impacto de la ruptura sobre la legislatura. No obstante, la pérdida del apoyo parlamentario de Junts podría complicar el equilibrio en el Congreso y forzar al Ejecutivo a buscar nuevas alianzas.

La consulta interna prevista para esta semana será el siguiente paso clave. La dirección del partido confía en que las bases ratifiquen la ruptura y refuercen la posición de Puigdemont, que, desde Bruselas, sigue ejerciendo una influencia determinante en la estrategia de Junts.