Esteban dice que si Junts retira su apoyo al Gobierno debilitaría su posición pero no implicaría su caída "mañana"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que si Junts retirara su apoyo al Gobierno central debilitaría la posición del Ejecutivo pero tampoco implicaría su "caída mañana por la mañana".

Esteban ha participado este sábado en Heleta (Francia) en un encuentro con el Ipar Buru Batzar para preparar las elecciones francesas y donde se ha referido a la situación del Gobierno central y a la posibilidad de que Junts pudiera decidir retirar el apoyo al Ejcutivo de Pedro Sánchez.

El dirigente jeltzale ha asegurado que existe en el Estado un "bloqueo constitucional" y ha recordado que el sistema constitucional español exige una moción de censura constructiva, "pero no hay una mayoría alternativa para llevar eso adelante" y por lo tanto, "es muy difícil".

Esteban ha asegurado que, "desde luego", acabar una legislatura sin haber aprobado ningún presupuesto es "bastante inaudito", pero eso tampoco "quiere decir que el gobierno vaya a caer mañana por la mañana".

"Hay un partido que supuestamente estaba en esa mayoría de apoyo que sistemáticamente viene negando el voto, que es Podemos. Ahora, en su caso, que tampoco sabemos qué va a pasar exactamente con la posición de Junts, podrían ser dos", ha señalado.

Eso, a su juicio, "debilita" todavía más la posición del Gobierno, pero cree que seguramente el presidente, Pedro Sánchez, "tomará la decisión de ir a unas elecciones si la toma, no porque le obliguen los demás, sino porque demoscópicamente verá que, en un momento determinado, ya es insostenible y le convenga ir".

Por tanto, Esteban ha afirmado desconocer qué es lo que pasará finalmente con la decisión de Junts pero eso "tampoco implica que la caída del Gobierno vaya a ser mañana por la mañana"

