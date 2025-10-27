Iker Casillas se indigna ante las palabras del supuesto ladrón de sus relojes: “¡Hay que ser mongolo! País de pandereta...”

Iker Casillas. (EUROPA PRESS).

La tranquilidad de Iker Casillas se ha visto truncada en las últimas semanas después de descubrir que varios de sus relojes de alta gama, valorados en torno a los 200.000 euros, habrían sido sustraídos de su domicilio. Lo más llamativo del caso es que los presuntos responsables pertenecían a su entorno más cercano: una empleada doméstica y su marido, vigilante de seguridad en la urbanización madrileña de La Finca.

El pasado viernes, el programa El tiempo justo sacaba a la luz las declaraciones del principal investigado, quien reconocía haber cometido el robo, aunque exculpaba a su esposa. “Fue un error, no hubo mala intención”, aseguraba en televisión, intentando restar gravedad al suceso y defendiendo que solo había tomado dos de los cinco relojes denunciados.

Sin embargo, la reacción del exguardameta no se ha hecho esperar. Este lunes, el campeón del mundo con España intervenía en el mismo espacio televisivo y mostraba su indignación de forma tajante: “¡Hay que ser mongolo! País de pandereta…”. Visiblemente molesto, Casillas rechazó cualquier tipo de justificación y dejó claro que no piensa perder más tiempo con el asunto: “¿Yo? Qué cojones. Demanda y fuera. Abogados. Yo no pierdo el tiempo”.

El madridista no da credibilidad alguna a la versión ofrecida por el acusado, que insiste en que solo se llevó dos relojes. “Pues nada, los otros 3 me los ha cambiado el espíritu santo. ¡Este es mongolo! Ya se encargará el abogado, el seguro y demás”, comentó con ironía, subrayando que el caso seguirá su curso judicial. El exjugador confía plenamente en sus abogados y en la investigación policial, convencido de que se hará justicia.

Respecto a la mujer implicada, que trabajó durante siete años en su casa y fue niñera de sus hijos, el exfutbolista se ha mostrado especialmente dolido. “Dice que desde que me birla los relojes mi trato hacia ella cambia. ¡Vaya crack! ¡Si quiere le pago el doble! ¿Pero esta gente en qué mundo vive?”, se preguntaba con evidente indignación.

El modus operandi del robo

La investigación, conocida como 'Operación Santo’ —en alusión al apodo que recibió Casillas durante su carrera deportiva—, detalla que los relojes robados habrían sido sustituidos por imitaciones. El presunto autor explicó que desmontó las piezas originales tras ver vídeos en internet, minimizando sus conocimientos y tratando de presentar el hurto como un error desafortunado. “Me ponen que soy un experto relojero y claro... yo desmonté uno viendo vídeos. Vamos, mis conocimientos de reloj pues eso”, afirmaba ante las cámaras.

Según fuentes del programa, el exportero detectó el engaño al comparar las piezas actuales con unas fotografías de inventario realizadas meses antes. Fue entonces cuando comprobó que varios de los relojes no coincidían con los originales y decidió presentar denuncia ante la Policía.

Más allá del valor económico, lo que más ha afectado a Casillas es la traición personal. La empleada no era una desconocida: llevaba años trabajando para él, incluso desde su etapa en Portugal, y había formado parte de la rutina familiar junto a Sara Carbonero y los hijos de ambos. Por eso, la noticia del robo ha sido especialmente amarga.

“Esta señora no solo es una empleada de hogar, era la niñera de sus hijos, en la que más confiaban. Está con ellos desde 2019 de Portugal”, señalan desde su entorno al programa de Telecinco. El propio Casillas ha reconocido que le resulta incomprensible que alguien tan cercano pudiera aprovechar esa confianza.

Mientras tanto, el presunto autor del robo asegura sentirse “arrepentido” y teme por las consecuencias que el caso tendrá para su pareja: “Si pudiera volver atrás sobre todo, pero no por mí que me da igual, por mi mujer... Ella lo está pasando pero muy mal. Si hubiera podido cambiar esto, lo hubiera cambiado. Pero, cuando una cosa está hecha, ya está hecha”. Aun así, insiste en que nunca hubo intención de perjudicar a Casillas.

