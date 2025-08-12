Íker Casillas anunció que volverá a Colombia en medio del escándalo que lo salpica con una influenciadora: “¿No hay más gilipollas a los que sacar?”

Juliana Pantoja e Íker Casillas en el centro de la polémica por aparente relación - crédito Mediaset

En julio de 2025, un escándalo amoroso estalló en las narices de Íker Casillas, luego de que el portero español fuera fotografiado con una joven colombiana llamada Juliana Pantoja, con la que se le vio bastante cariñoso en unas vacaciones en Cartagena de Indias.

Según han expuesto medios españoles, el exfutbolista está de nuevo en la mira debido a las publicaciones que en sus redes sociales esta joven colombiana con él y de la que se rumora, podría ser su nuevo romance.

Debido al silencio que guardaba el arquero madridista, el programa TardeAR habló con Pantoja, la involucrada en los hechos.

“Era un amor puro, muy lindo, él me cuidaba bastante, no solo teníamos relaciones sexuales”, afirmó Juliana al programa transmitido por la cadena Telecinco.

Asimismo, recordó que estaba al tanto de que el exfutbolista mantenía encuentros con otras mujeres y que entre ellos no existía una exclusividad.

Iker Casillas vuelve a ser noticia por su cercanía con la psicóloga colombiana Juliana Pantoja en Cartagena - crédito julianapantojab / Instagram

Recientemente, a través de su cuenta de X, Casilla de 44 años se pronunció sobre esta polémica que lo salpica a él desde junio de 2025 y confirmó que regresará a Colombia para hacerle frente a la situación con Pantoja.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. España is different”, dijo Iker.

Publicación de Íker Casillas que encendió las alarmas por un aparente regreso a Colombia - crédito @IkerCasillas/X

Sin embargo, hay quienes dicen que el español se refería a la visita que realizó a territorio colombiano, en el que compartió con un grupo de amigos, bebió, disfrutó de su soltería de hace más de cuatro años y por las declaraciones de la joven todo se ha volcado en su contra.

Qué dijo Juliana Pantoja

Durante la conversación que sostuvo la joven en la tarde del 11 de agosto de 2025 con el programa TardeAR de una reconocida cadena de televisión española, Juliana Pantoja confesó que el exfutbolista sigue obsesionado con ella, a tal punto que después de bloquearlo de WhatsApp él le escribió por TikTok.

La joven así lo dijo durante la transmisión de un programa de variedades en España - crédito @tardear/IG

La colombiana aseguró inicialmente que sí hubo algo más que una amistad, y agregó que: “Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo… Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”.

Posteriormente, indicó que en ningún momento ha dicho que esté despechada por negar la relación que ambos tuvieron durante el tiempo que han permanecido juntos y mucho menos que esté pelando por su papel de novia.

“...Me ha hecho gaslight hasta el punto de que yo dudo de qué es real. Yo le quería mucho y él también me quería mucho. Fue muy bonito lo que nosotros vivimos“.

Juliana Pantoja, psicóloga y profesional de Syntex Health, gana notoriedad tras ser vinculada con Casillas - crédito julianapantojab / Instagram

Por último, la joven colombiana no dudó en arremeter contra él, señalando de que es una persona controladora y en todo se le debe hacer caso: “Todo tiene que controlarlo. Tienes que tener una responsabilidad afectiva… Iker, no les puedes pagar mal a las personas que te pagaron muy bien en la vida. Desechas a las personas cuando ya no te sirven”.

Asimismo, Pantoja indicó que en su conversación con la psicóloga con la que habla del tema, le recomendó que hiciera un cierre de todo este proceso que ha tenido junto a Casilla, algo como “un cierre digno y para mí, esto es un cierre digno”.