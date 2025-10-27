España

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 27 de octubre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 27 de octubre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 9, 2, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Estos son los ocho solteros de ‘La isla de las Tentaciones 9′: dos italianos, un opositor a Policía y varios empresarios

La cadena adelanta el estreno del reality show de parejas más exitoso de la pequeña pantalla española, que verá la luz el próximo lunes, 3 de noviembre

Estos son los ocho solteros

Un hombre es rescatado de arenas movedizas momentos antes de ser engullido: el suceso ha sido “surrealista”

El equipo de rescate confirma que el individuo se encuentra bien tras haber sido rescatado cuando solo se le veía la cabeza, el pecho y un brazo

Un hombre es rescatado de

El Supremo rechaza el recurso del fiscal general del Estado de anular o rebajar la fianza de 75.000 euros

El magistrado Hurtado decretó una fianza inicial de 150.000 euros y la rebajó a 75.000 en concepto de responsabilidad civil, de cara al juicio del próximo 3 de noviembre

El Supremo rechaza el recurso

Alertan por presencia de plásticos azules en el gofre belga de la marca Lotus

Este aviso llama a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alertan por presencia de plásticos

Connor Robson, chef: “Una de las formas más sabrosas de cocinar el salmón es curándolo con partes iguales de sal y azúcar”

El salmón es un pescado graso que presenta un alto porcentaje de proteína, así como altos contenidos de ácidos grasos monoinsaturados, insaturados y omega-3

Connor Robson, chef: “Una de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts decide por “unanimidad” romper

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

ECONOMÍA

Garamendi denuncia que los salarios

Garamendi denuncia que los salarios podrían ser “muy superiores” si no fuera por los impuestos: “No se puede llegar a más”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Dani Alves se hace predicador

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años