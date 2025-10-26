Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denuncia la "negligente" gestión de la Comunidad Valenciana de la DANA y lamenta el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón: "Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas" (Europa Press)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo en León contra la gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, en un acto de precampaña junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. A pocos meses de unas nuevas elecciones autonómicas, el jefe del Ejecutivo ha denunciado lo que considera un “patrón repetido” en las comunidades gobernadas por los populares: “recortes en los servicios públicos, mala gestión y mentiras para tapar su incompetencia”.

El acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa bajo el lema ‘Un alcalde para Castilla y León’, reunió a militantes, alcaldes y representantes municipales del PSOE en la comunidad. Entre los asistentes, se encontraban regidores de municipios afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano, que han reclamado una mayor inversión en prevención y medios de extinción.

Antes de entrar en materia política, Sánchez aludió al cambio horario de la pasada madrugada con un comentario irónico: “Nos han cambiado la hora. A ver si dejamos de hacerlo, que es lo que dice la ciencia”. Pero su tono cambió de inmediato para centrarse en la crítica a los gobiernos del PP. Según el presidente, los más de 300 millones de euros transferidos por el Estado a Castilla y León en los últimos años “no se han traducido en mejoras para los ciudadanos”.

“La gestión fue negligente, el apoyo indecente”

Sánchez dedicó una parte de su intervención a recordar el primer aniversario de la DANA que el año pasado provocó graves inundaciones en la Comunidad Valenciana y en la que fallecieron 229 personas. “¿Por qué sigue Mazón en su cargo un año después de una negligencia que causó una de las peores tragedias que se recuerdan en Valencia?”, se preguntó el presidente, señalando directamente a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como “los dos responsables” de su continuidad al frente de la Generalitat.

“La gestión fue negligente, pero el apoyo de Abascal y Feijóo a Mazón es indecente para los valencianos y los familiares de las víctimas”, insistió Sánchez, que aprovechó para vincular el caso valenciano con otras comunidades gobernadas por el PP. “En Castilla y León, se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes; en Andalucía, se recortó en Sanidad y dejaron a las mujeres desprotegidas; en Valencia, se recortó en protección civil y se produjo una de las tragedias más graves que ha vivido esa tierra”, resumió.

El líder socialista acusó a los presidentes autonómicos del PP de comportarse “según un mismo patrón”, al que calificó de “manual del deterioro institucional”. “Da igual que se llamen Ayuso, Mañueco o Mazón. Recortan, gestionan mal y mienten para tapar su negligencia”, afirmó entre los aplausos del público.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre de las jornadas ‘Atrévete a construir el futuro (Fernando Otero / Europa Press)

En su discurso, Sánchez también reprochó al líder del PP su falta de iniciativa política. “Al frente del PP no hay nadie al volante”, ironizó, al tiempo que recordó que “desde hace siete años, el único cambio real que ha propuesto el PP ha sido cambiar de líder, ya van tres y cada cual peor”.

León recibe a Sánchez entre protestas

El acto del PSOE no estuvo exento de tensión. A la llegada del presidente, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones para reclamar soluciones a tres conflictos que siguen marcando la agenda leonesa: la paralización del proyecto de soterramiento del tren en San Andrés del Rabanedo, la falta de avances en la llegada del tren de Feve a León capital y la reivindicación de una autonomía propia para la región leonesa.

Según la estimación de la Policía Local, alrededor de un centenar de manifestantes participaron en las protestas, convocadas de forma independiente por diferentes plataformas ciudadanas. Las concentraciones transcurrieron sin incidentes, aunque obligaron a reforzar el dispositivo de seguridad en los accesos al recinto.

Desde el escenario, Sánchez no mencionó las protestas, pero sí hizo referencia a los “retos estructurales” que afronta la comunidad y a la “necesidad de políticas activas” que eviten la despoblación y la pérdida de servicios públicos en el medio rural. “Esta tierra merece más. Merece futuro, merece oportunidades y merece gobiernos que trabajen, no que callen”, señaló.

“Hay que atreverse al cambio”

El candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, cerró el acto con un discurso en el que apeló a la necesidad de “dar un vuelco” a cuarenta años de gobiernos del Partido Popular. “Castilla y León lleva demasiado tiempo en blanco y negro. Es hora de abrir las ventanas y dejar que entre la luz”, afirmó.

Martínez, que se presenta como “un alcalde que conoce los problemas reales de la gente”, prometió una gestión “eficaz, cercana y comprometida” si llega a la Presidencia autonómica. “Mañueco es la antítesis, no trabaja. No se puede entender que quien tiene la responsabilidad de defender esta tierra esté en modo silencioso”, criticó.

El dirigente socialista pidió a los asistentes “atreverse al cambio” y subrayó que “solo el PSOE puede garantizar un futuro de progreso y bienestar social”. En su intervención, también recordó la iniciativa impulsada por Vox en Castilla y León para obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar, una propuesta que tildó de “retroceso inaceptable” y que, según dijo, demuestra que “la única función de Vox es sostener al PP”.

“Cualquier persona a la que le preguntes sabe que hay que echar a Mañueco, y nosotros somos la única alternativa”, sentenció Martínez, que se mostró confiado en que Castilla y León “recupere la esperanza” tras las próximas elecciones.