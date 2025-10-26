España

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

El presidente del Gobierno reclama a los ciudadanos de Castilla y León que apuesten por el PSOE para frenar la continuidad de gobiernos populares que “recortan servicios públicos, gestionar mal y mienten para intentar tapar su negligencia”

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denuncia la "negligente" gestión de la Comunidad Valenciana de la DANA y lamenta el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón: "Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas" (Europa Press)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo en León contra la gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, en un acto de precampaña junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. A pocos meses de unas nuevas elecciones autonómicas, el jefe del Ejecutivo ha denunciado lo que considera un “patrón repetido” en las comunidades gobernadas por los populares: “recortes en los servicios públicos, mala gestión y mentiras para tapar su incompetencia”.

El acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa bajo el lema ‘Un alcalde para Castilla y León’, reunió a militantes, alcaldes y representantes municipales del PSOE en la comunidad. Entre los asistentes, se encontraban regidores de municipios afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano, que han reclamado una mayor inversión en prevención y medios de extinción.

Antes de entrar en materia política, Sánchez aludió al cambio horario de la pasada madrugada con un comentario irónico: “Nos han cambiado la hora. A ver si dejamos de hacerlo, que es lo que dice la ciencia”. Pero su tono cambió de inmediato para centrarse en la crítica a los gobiernos del PP. Según el presidente, los más de 300 millones de euros transferidos por el Estado a Castilla y León en los últimos años “no se han traducido en mejoras para los ciudadanos”.

“La gestión fue negligente, el apoyo indecente”

Sánchez dedicó una parte de su intervención a recordar el primer aniversario de la DANA que el año pasado provocó graves inundaciones en la Comunidad Valenciana y en la que fallecieron 229 personas. “¿Por qué sigue Mazón en su cargo un año después de una negligencia que causó una de las peores tragedias que se recuerdan en Valencia?”, se preguntó el presidente, señalando directamente a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como “los dos responsables” de su continuidad al frente de la Generalitat.

“La gestión fue negligente, pero el apoyo de Abascal y Feijóo a Mazón es indecente para los valencianos y los familiares de las víctimas”, insistió Sánchez, que aprovechó para vincular el caso valenciano con otras comunidades gobernadas por el PP. “En Castilla y León, se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes; en Andalucía, se recortó en Sanidad y dejaron a las mujeres desprotegidas; en Valencia, se recortó en protección civil y se produjo una de las tragedias más graves que ha vivido esa tierra”, resumió.

El líder socialista acusó a los presidentes autonómicos del PP de comportarse “según un mismo patrón”, al que calificó de “manual del deterioro institucional”. “Da igual que se llamen Ayuso, Mañueco o Mazón. Recortan, gestionan mal y mienten para tapar su negligencia”, afirmó entre los aplausos del público.

El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre de las jornadas ‘Atrévete a construir el futuro (Fernando Otero / Europa Press)

En su discurso, Sánchez también reprochó al líder del PP su falta de iniciativa política. “Al frente del PP no hay nadie al volante”, ironizó, al tiempo que recordó que “desde hace siete años, el único cambio real que ha propuesto el PP ha sido cambiar de líder, ya van tres y cada cual peor”.

León recibe a Sánchez entre protestas

El acto del PSOE no estuvo exento de tensión. A la llegada del presidente, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones para reclamar soluciones a tres conflictos que siguen marcando la agenda leonesa: la paralización del proyecto de soterramiento del tren en San Andrés del Rabanedo, la falta de avances en la llegada del tren de Feve a León capital y la reivindicación de una autonomía propia para la región leonesa.

Según la estimación de la Policía Local, alrededor de un centenar de manifestantes participaron en las protestas, convocadas de forma independiente por diferentes plataformas ciudadanas. Las concentraciones transcurrieron sin incidentes, aunque obligaron a reforzar el dispositivo de seguridad en los accesos al recinto.

Desde el escenario, Sánchez no mencionó las protestas, pero sí hizo referencia a los “retos estructurales” que afronta la comunidad y a la “necesidad de políticas activas” que eviten la despoblación y la pérdida de servicios públicos en el medio rural. “Esta tierra merece más. Merece futuro, merece oportunidades y merece gobiernos que trabajen, no que callen”, señaló.

“Hay que atreverse al cambio”

El candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, cerró el acto con un discurso en el que apeló a la necesidad de “dar un vuelco” a cuarenta años de gobiernos del Partido Popular. “Castilla y León lleva demasiado tiempo en blanco y negro. Es hora de abrir las ventanas y dejar que entre la luz”, afirmó.

El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre de las jornadas ‘Atrévete a construir el futuro (Fernando Otero / Europa Press)

Martínez, que se presenta como “un alcalde que conoce los problemas reales de la gente”, prometió una gestión “eficaz, cercana y comprometida” si llega a la Presidencia autonómica. “Mañueco es la antítesis, no trabaja. No se puede entender que quien tiene la responsabilidad de defender esta tierra esté en modo silencioso”, criticó.

El dirigente socialista pidió a los asistentes “atreverse al cambio” y subrayó que “solo el PSOE puede garantizar un futuro de progreso y bienestar social”. En su intervención, también recordó la iniciativa impulsada por Vox en Castilla y León para obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar, una propuesta que tildó de “retroceso inaceptable” y que, según dijo, demuestra que “la única función de Vox es sostener al PP”.

“Cualquier persona a la que le preguntes sabe que hay que echar a Mañueco, y nosotros somos la única alternativa”, sentenció Martínez, que se mostró confiado en que Castilla y León “recupere la esperanza” tras las próximas elecciones.

Temas Relacionados

Pedro SánchezCarlos MazónAlberto Núñez FeijóoPPPartido PopularPSOEDANAValenciaCastilla y LeónPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Un ganadero ‘pierde’ sus caballos en Francia y aparecen en Rumanía tras una investigación en cinco países: tiene que pagar 5.000 euros para recuperarlos

La investigación ha revelado una red de tráfico de animales que conectaba ambos países

Un ganadero ‘pierde’ sus caballos

La propuesta de una nutricionista para preparar un almuerzo otoñal sin carbohidratos en 10 minutos

La estrella de esta receta es una tortilla otoñal de intenso sabor, enriquecida con champiñones salteados y prosciutto. Un plato sencillo pero elegante, con aroma a bosque y bienestar

La propuesta de una nutricionista

La ‘resiliencia’ se graba en la piel de los afectados por la DANA de Valencia un año después: “El tatuaje es una cicatriz que cura otra cicatriz”

El tatuador Pascual Julián, víctima también de la riada, reabrió su estudio convertido en refugio emocional para quienes buscan curar las cicatrices del alma

La ‘resiliencia’ se graba en

Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: campo de fútbol, gimnasio privado y sala de fiestas por 14 millones de euros

Según ha publicado ‘El País’, el joven jugador del FC Barcelona toma el relevo de Gerard Piqué y adquiere el que fue su hogar con Shakira en Esplugues de Llobregat

Lamine Yamal compra la mansión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados dos vendedores de filtradores

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Laura Encina, experta en finanzas: “La mayoría de la gente ahorra sin objetivos y eso es un error tremendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Diez horas diarias de lunes a domingo por 800 euros y sin derecho a vacaciones: la policía nacional detiene a un hostelero por explotación laboral

DEPORTES

Juanma Civera, el joven de

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta