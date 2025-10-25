Un experto en motor explica por qué la normativa de la UE que permite a personas de 17 años conducir acompañados “es una evolución lógica” (Montaje Infobae)

La Unión Europea ha aprobado una reforma de las normas de conducción que transformará el modo en que los europeos obtienen y utilizan su carné. Entre las principales novedades figura la posibilidad de obtener el permiso desde los 17 años y la creación de un carné digital que podrá consultarse directamente desde el teléfono móvil. España deberá aplicar las medidas en un plazo máximo de tres años tras su publicación oficial en el Diario Oficial de la UE.

Según el Parlamento Europeo, la actualización busca “contribuir a la seguridad vial y reducir los accidentes que, cada año, se cobran casi 20.000 vidas en las carreteras de la Unión”. El paquete legislativo introduce cambios en la edad mínima, la validez de los documentos y la formación de los conductores.

Conducir a los 17: aprendizaje acompañado y nuevas exigencias

Los jóvenes de 17 años podrán obtener el carné tipo B, aunque solo podrán circular acompañados por un conductor experimentado hasta cumplir los 18. Además, todos los nuevos conductores tendrán un periodo de prueba de dos años, con sanciones más duras en caso de infracciones graves como el consumo de alcohol o la falta de uso del cinturón.

Los exámenes incluirán contenidos sobre ángulos muertos, distracciones al volante y seguridad de peatones y ciclistas. También será obligatorio un reconocimiento médico con pruebas de visión y estado cardiovascular, aunque cada país podrá adaptar este requisito mediante sistemas nacionales de autoevaluación.

La medida ha generado debate entre los conductores y aficionados al motor. En un vídeo publicado en TikTok, el creador @garaje.hermetico planteaba: “¿Te parece una buena idea dejar a una persona de diecisiete años que conduzca un coche? A mí sí, a mí me parece muy buena idea. Y te voy a explicar por qué no es un disparate, sino una evolución lógica.”

El creador recordaba que, según la normativa española, “desde los quince años puedes llevar un ciclomotor de cuarenta y nueve centímetros cúbicos” y que “a partir de los dieciséis, puedes llevar los de ciento veinticinco, que ya son vehículos con unas prestaciones importantes”. En su opinión, la experiencia en moto “es una escuela de conducción increíble” porque enseña a anticiparse y a entender el entorno, aunque matiza que el paso al coche “es otra historia, porque la responsabilidad se multiplica exponencialmente”.

Un conductor novel tras aprobar el examen de conducir (Pixabay)

Un carné digital y controles más coordinados

La gran novedad será la digitalización del permiso. El nuevo formato podrá consultarse desde el móvil y sustituirá progresivamente al documento físico. Quien lo prefiera podrá seguir solicitando una copia impresa, que deberá emitirse en un máximo de tres semanas.

Los permisos de coche y moto tendrán una validez de 15 años - frente a los 10 actuales -, y los de camión o autobús, de cinco. Además, se refuerza el control transfronterizo: cuando un país retire o suspenda un carné por infracciones graves, la medida se aplicará automáticamente en toda la Unión Europea.

“Al introducir criterios más claros y oportunos para retirar el derecho a conducir, protegemos no solo a los conductores responsables, sino a toda la comunidad”, explicó el eurodiputado Matteo Ricci. Su compañera Jutta Paulus destacó que “las nuevas reglas harán las profesiones del transporte más atractivas y accesibles”.

En su vídeo, @garaje.hermetico apuntaba que los vehículos actuales también facilitan esta transición: “Los coches de ahora no tienen nada que ver con los de hace veinte años. Hablo de direcciones asistidas, de cambios automáticos, de ayudas electrónicas a la conducción. Son máquinas más dóciles y más seguras.”

El divulgador considera que las nuevas generaciones “están muy preparadas, acostumbradas a procesar múltiples estímulos y con gran capacidad de adaptación”. Por eso, defiende que “darles la formación adecuada un año antes, supervisada, no es un riesgo, es una inversión en seguridad en el futuro”.

Tres años para adaptarse y una meta: cero víctimas

Las nuevas normas entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de entonces, los Estados miembros dispondrán de tres años para adaptar su legislación y de un año adicional para poner en marcha el sistema digital. El objetivo final, conocido como Visión Cero, busca alcanzar las cero víctimas mortales en las carreteras europeas en 2050.

Mientras tanto, en España, la Dirección General de Tráfico estudia la implantación del modelo de conducción acompañada, aunque sin calendario definido. Tal como señalaba @garaje.hermetico, “la propia DGT ha planteado en diversas ocasiones la introducción gradual de la conducción acompañada a los diecisiete años, siguiendo el modelo de otros países europeos que la han implantado con enorme éxito”, pero “de momento no percibe una gran demanda y no tiene fecha concreta para su aplicación”.