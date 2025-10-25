Precio de la luz en España domingo 26 de octubre: cuáles son las horas más económicas

La tarifa de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer el precio de la energía eléctrica en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este domingo 26 de octubre.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de octubre

Tarifa media: 51.59 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 105.16 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 1.55 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 26 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.49 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 87.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.11 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 57.35 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 58.55 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 41.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.06 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.71 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.64 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.86 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 1.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.94 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.12 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 24.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.44 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 87.59 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.34 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.16 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 95.21 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.33 euros por megavatio hora.

De 24:00 a 25:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.64 euros por megavatio hora.