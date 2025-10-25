España

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

El Gobierno germano ha rebajado la positividad tras conocerse la reunión de ambos ejecutivos

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Pedro Sánchez y Friedrich Merz
Pedro Sánchez y Friedrich Merz (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

Alemania no cambia su postura sobre el uso de lenguas en la Unión Europea (UE), según ha confirmado este sábado el Gobierno germano a la agencia EFE. El Ejecutivo hizo esta aclaración tras conocerse que España y Alemania tienen previsto mantener contactos bilaterales para abordar la petición española sobre el reconocimiento del catalán.

El portavoz gubernamental, Stefan Kornelius, señaló que “la posición del canciller alemán no ha cambiado”, y recordó que para establecer nuevas lenguas oficiales dentro de la Unión sería necesario modificar los tratados comunitarios. Estas declaraciones rebajan la positividad que, en un principio, se había desarrollado tras el anuncio de reunión.

La intención de revitalizar la entrada del idioma en la UE llega en el momento en que Junts estudia retirar su apoyo a la legislatura. El Gobierno ha recordado su compromiso de cumplir con los compromisos, y uno de los ofrecidos a la organización de Puigdemont a cambio de su voto era luchar por la inclusión del catalán.

Alemania no cambia su postura

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha reiterado que la postura del canciller no ha experimentado cambios respecto a la posible incorporación de nuevas lenguas oficiales en la UE. Kornelius subrayó que cualquier ampliación en el listado de idiomas oficiales requeriría una reforma de los tratados europeos, un proceso que implicaría la aprobación unánime de todos los Estados miembros y la adaptación legal.

Estas declaraciones llegan tras el anuncio, realizado el día anterior, de que los gobiernos de España y Alemania iniciarán un diálogo bilateral para estudiar la demanda española de reconocimiento de las lenguas cooficiales. En su declaración conjunta, ambos ejecutivos coincidieron en que el uso de estas lenguas representa “una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España”.

De esta manera, Alemania se cubre las espaldas en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo. La administración de Merz transmite sus dudas con la posibilidad de hacer realidad esta ambición del gobierno de Sánchez, sin llegar a rechazar la conversación y la posibilidad de llegar a un acuerdo si se presenta una fórmula viable.

PSOE y Junts han sellado un acuerdo este lunes para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña aunque sin especificar el contenido del texto (Europa Press/Junts/PSOE/Congreso)

Reunión bilateral de España y Alemania

La cuestión del reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE se ha transformado en un punto clave de tensión entre el Gobierno central y Junts, cuyo respaldo resulta crucial para garantizar la estabilidad de la legislatura. El partido independentista condiciona su apoyo al PSOE a avances en los compromisos alcanzados.

Tras el último Consejo Europeo en Bruselas, Pedro Sánchez afirmó que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos y trabaja para que otros actores también lo hagan, en alusión al proceso europeo. De esta manera, busca transmitir que se está realizando un esfuerzo y que ‘la pelota ya no está en su tejado’.

El próximo domingo 26 de octubre, Junts realizará una consulta a sus militantes sobre la continuidad del apoyo al Gobierno. Sánchez ha ofrecido un motivo para que lo mantengan, mostrando su lucha por el catalán, pero el resultado no ha sido muy esperanzador de cara a su reconocimiento.

Temas Relacionados

AlemaniaEspañaCatalánGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

El 34% de las universidades españolas ha abierto expedientes a sus profesores por acoso, pero solo el 20% ha sido despedido

Más del 90% de las instituciones desarrollan campañas de sensibilización y políticas de inclusión, aunque persisten desafíos en la integración y seguimiento

El 34% de las universidades

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Para conocer el estado real del patrimonio del difunto, la experta recomienda solicitar el informe de actividad del fallecido, que mostrará su situación económica

María Cristina Clemente, notaria, sobre

Las cuatro zonas que siempre debes limpiar a tu perro después de un paseo

En estas partes del cuerpo de las mascotas suele acumularse más la suciedad y producirse irritaciones

Las cuatro zonas que siempre

De la inesperada propuesta de matrimonio a la princesa Leonor a la tirada de bolos de Felipe VI: las anécdotas de la visita al Pueblo Ejemplar 2025

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han puesto colofón final a los Premios Princesa de Asturias 2025 con su visita a Valdesoto, región asturiana galardonada este año

De la inesperada propuesta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Embargan 2.700 euros a una

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

Un experto en motor explica por qué la normativa de la UE que permite a personas de 17 años conducir acompañados “es una evolución lógica”

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Entregas con drones y vuelos de pasajeros sin piloto: así es el nuevo plan del Ayuntamiento para revolucionar la movilidad en Madrid

Tasa de basuras: cómo funciona en cada municipio y quién debe pagarla

Resultados del Super Once del 25 octubre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Real Madrid

Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche