Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saluda al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre del Consejo Europeo. REUTERS/Yves Herman

El problema de la vivienda trasciende las fronteras españolas y afecta a gran parte de los países de la Unión Europea donde su precio ha subido de media un 58% en la última década, mientras que el incremento de España ha sido del 72%. Para tratar sobre posibles soluciones, la cumbre del Consejo Europeo que ha comenzado este jueves en Bruselas ha incluido, por primera vez en su agenda, el tema de la vivienda.

Durante el encuentro, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá que se habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa, y medidas para frenar la compra de las que no estén destinadas a uso residencial, recoge Efe.

También defendió que Europa proporcione palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades en las que el precio de la vivienda está sufriendo un fuerte incremento debido a la presión del turismo. Pedro Sánchez considera la vivienda una cuestión central para el Gobierno de España y quiere que lo sea también para toda la Unión Europea.

“Estamos hablando de un problema europeo, el problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, y es algo que comparten un español, un italiano, un francés o un alemán”, señaló a los periodistas.

A juicio del presidente del Gobierno español, hablar del pilar social de la Unión Europea es hablar de una Europa al servicio de los ciudadanos, y destacó la importancia del diálogo que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con un grupo de alcaldes de grandes ciudades europeas del que forma parte el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ese grupo de alcaldes recordó que están pidiendo también instrumentos legales a la Unión Europea para poder actuar ante una crisis social tan importante como es la provocada por el acceso a la vivienda.

Los ciudadanos de Madrid y Barcelona destinan el 74% de su sueldo a la vivienda

En la cumbre se ha analizado un informe elaborado por el Consejo Europeo que muestra que el precio de la vivienda subió en la UE una media del 58% en la última década, según datos del índice HPI (House Price Index) de Eurostat. La mayor alza entre los Estados miembros se registró en Hungría (237%), Portugal y Lituania (147% en ambas), mientras que en la parte baja de la tabla se sitúan Finlandia (0,4%), Italia y Chipre (ambas con el 13%) y Francia (26%). En España, este incremento ha sido del 72%.

El documento también sitúa a Lisboa, Barcelona y Madrid como las ciudades de la Unión Europea en las que sus habitantes deben destinar un mayor porcentaje de su sueldo a la vivienda. En Lisboa, los ciudadanos destinan un 116% de su salario a este fin, seguida de Madrid y Barcelona, ambas con un ratio del 74%.

Esas tres grandes urbes de la Península Ibérica se sitúan muy por encima de ciudades como Luxemburgo y Fráncfort (ambas con 34%), Helsinki (35%) o Viena (37%), según una clasificación no exhaustiva de veintidós ciudades europeas de referencia. En ese caso, los datos recopilados por el Consejo proceden del instituto de investigación del Deutsche Bank, y miden los ingresos mensuales que necesita un hogar medio para pagar el alquiler o la hipoteca promedio.