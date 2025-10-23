España

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

La cumbre de los Veintisiete debate por primera vez el tema de la crisis habitacional del continente, tras subir el precio de las casas en la última década un 58% en la UE y un 72% en España

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saluda al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre del Consejo Europeo. REUTERS/Yves Herman

El problema de la vivienda trasciende las fronteras españolas y afecta a gran parte de los países de la Unión Europea donde su precio ha subido de media un 58% en la última década, mientras que el incremento de España ha sido del 72%. Para tratar sobre posibles soluciones, la cumbre del Consejo Europeo que ha comenzado este jueves en Bruselas ha incluido, por primera vez en su agenda, el tema de la vivienda.

Durante el encuentro, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá que se habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa, y medidas para frenar la compra de las que no estén destinadas a uso residencial, recoge Efe.

También defendió que Europa proporcione palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades en las que el precio de la vivienda está sufriendo un fuerte incremento debido a la presión del turismo. Pedro Sánchez considera la vivienda una cuestión central para el Gobierno de España y quiere que lo sea también para toda la Unión Europea.

“Estamos hablando de un problema europeo, el problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, y es algo que comparten un español, un italiano, un francés o un alemán”, señaló a los periodistas.

A juicio del presidente del Gobierno español, hablar del pilar social de la Unión Europea es hablar de una Europa al servicio de los ciudadanos, y destacó la importancia del diálogo que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con un grupo de alcaldes de grandes ciudades europeas del que forma parte el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ese grupo de alcaldes recordó que están pidiendo también instrumentos legales a la Unión Europea para poder actuar ante una crisis social tan importante como es la provocada por el acceso a la vivienda.

Los ciudadanos de Madrid y Barcelona destinan el 74% de su sueldo a la vivienda

En la cumbre se ha analizado un informe elaborado por el Consejo Europeo que muestra que el precio de la vivienda subió en la UE una media del 58% en la última década, según datos del índice HPI (House Price Index) de Eurostat. La mayor alza entre los Estados miembros se registró en Hungría (237%), Portugal y Lituania (147% en ambas), mientras que en la parte baja de la tabla se sitúan Finlandia (0,4%), Italia y Chipre (ambas con el 13%) y Francia (26%). En España, este incremento ha sido del 72%.

El documento también sitúa a Lisboa, Barcelona y Madrid como las ciudades de la Unión Europea en las que sus habitantes deben destinar un mayor porcentaje de su sueldo a la vivienda. En Lisboa, los ciudadanos destinan un 116% de su salario a este fin, seguida de Madrid y Barcelona, ambas con un ratio del 74%.

Esas tres grandes urbes de la Península Ibérica se sitúan muy por encima de ciudades como Luxemburgo y Fráncfort (ambas con 34%), Helsinki (35%) o Viena (37%), según una clasificación no exhaustiva de veintidós ciudades europeas de referencia. En ese caso, los datos recopilados por el Consejo proceden del instituto de investigación del Deutsche Bank, y miden los ingresos mensuales que necesita un hogar medio para pagar el alquiler o la hipoteca promedio.

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioVivienda EspañaPrecio AlquilerAlquileres EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alertan por presencia de gluten no declarado en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo

Se recomienda a aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que no consuman este producto

Alertan por presencia de gluten

El pastel 5-4-3-2-1, una receta rápida y sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

Este pastel admite variantes con gusto: yogur, chocolate, ralladura de limón o canela son algunos ingredientes extra

El pastel 5-4-3-2-1, una receta

Una estudiante alquila una casa y, al llegar, está ocupada por turistas: así es la estafa que se ha popularizado en Italia

No es la primera vez que ocurre en Florencia y los expertos prevén un auge de este método

Una estudiante alquila una casa

Spotify España: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Spotify España: las 10 canciones

No consuma este producto: Detectan salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

La AESAN divulgó una alerta sanitaria para evitar que se consuma este producto contaminado

No consuma este producto: Detectan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

ECONOMÍA

El fabricante del montacargas utilizado

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

Francisco Franco, abogado penalista: “Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy cara este 24 de octubre: estas serán las tarifas por horas

BBVA Research revisa al alza el PIB de las autonomías: la Comunidad Valenciana y Canarias serán las que más crezcan este año

DEPORTES

Iker Casillas habla de su

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”

El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

La FIA sufre un hackeo y se filtran los datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1

El mural de Djokovic es vandalizado en Belgrado tras su apoyo a las protestas juveniles y su traslado a Grecia

El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”