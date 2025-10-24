Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

El Consejo General del Notariado ha lanzado su nuevo Portal Estadístico del Notariado, una plataforma que tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos el acceso a datos reales sobre el mercado de la vivienda en España. Durante la presentación de la herramienta, que tuvo lugar el pasado jueves en el Espacio Fundación Telefónica, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, explicó que el objetivo de esta plataforma es aportar transparencia y fiabilidad al sector inmobiliario, proporcionando información precisa a quienes desean comprar o vender una propiedad. El portal, accesible de forma gratuita a través de la dirección web www.penotariado.com, está dirigido tanto a particulares como a profesionales e instituciones implicadas en la vivienda.

El Portal Estadístico del Notariado integra datos anónimos extraídos del Índice Único Informatizado Notarial, una base con más de 170 millones de documentos firmados ante notario en España. Esta fuente constituye la segunda mayor base de datos del país y, hasta ahora, era de uso exclusivo de la Administración. Con su apertura, cualquier persona puede consultar los precios efectivos de venta, evitando así la confusión que generan los precios de oferta.

La plataforma dispone de un mapa interactivo que permite explorar la información por áreas geográficas. Los usuarios pueden filtrar búsquedas por tipo de finca y construcción, y consultar indicadores fundamentales como el precio medio por metro cuadrado, la superficie media de las viviendas, el importe total y el número de compraventas registradas en cada zona. El portal actualiza sus datos mensualmente y ofrece una visión retrospectiva de los últimos doce meses, reflejando la evolución del mercado inmobiliario con un nivel de detalle inédito hasta ahora.

Impulso al diseño de nuevas políticas públicas

El nuevo portal supone una herramienta relevante para ciudadanos, profesionales del sector e instituciones públicas. Al ofrecer datos fiables y actualizados, facilita la toma de decisiones tanto para particulares que desean comprar o vender como para quienes diseñan políticas de vivienda. La disponibilidad de estadísticas precisas ayuda a detectar tendencias, identificar dificultades de acceso y adaptar las estrategias a la situación real del mercado.

El escaparate de una inmobiliaria. (EuropaPress)

Desde la institución notarial, se ha hecho hincapié en la urgencia de movilizar suelo público para contener el aumento de precios, sobre todo en áreas tensionadas. También se ha señalado la conveniencia de mejorar el transporte público en las grandes ciudades para facilitar el acceso a viviendas más asequibles. A través del seguimiento mensual y el análisis retrospectivo, el portal refuerza la capacidad de respuesta ante los retos más inmediatos que enfrenta el mercado de la vivienda.

Crisis del acceso a la vivienda

El desarrollo de esta herramienta responde a la demanda social por mayor claridad en el mercado, en un contexto donde la vivienda representa una de las principales preocupaciones ciudadanas. El portal pretende ofrecer respuestas verificadas sobre el valor de los inmuebles, las tendencias de precios y las posibilidades de acceso, permitiendo a los usuarios tomar decisiones fundamentadas.

Esta misma semana el INE daba a conocer que en agosto el mercado inmobiliario registró un descenso en las compraventas de viviendas, que cayeron un 3,4% interanual tras más de un año de subidas, alcanzando cifras mínimas en cinco años. Las hipotecas también crecieron menos que en meses anteriores. Los analistas atribuyen este parón a la escasa oferta y la subida de precios, que aumentaron un 15,3% anual, situando el valor promedio del metro cuadrado en 2.517 euros, mientras los ciudadanos señalan la falta de políticas eficaces para garantizar el acceso a la vivienda por parte del Gobierno.