Los bigotes de tu gato pueden revelar molestias que no conocías

Este es el significado de que hables con tu gato (Pexels)

La observación de los bigotes de los gatos puede ofrecer pistas valiosas sobre su bienestar, según las recomendaciones del Dr. Jones, reconocido por su enfoque en la salud natural de las mascotas y su labor como autor y ex veterinario. En una reciente publicación dirigida a los más de 1,3 millones de suscriptores de su canal Veterinary Secrets en Facebook y YouTube, el especialista instó a los propietarios a examinar detenidamente los bigotes de sus felinos para identificar posibles signos de dolor.

El Dr. Jones explicó que la escala de muecas felinas es una herramienta veterinaria que permite evaluar el dolor en los gatos a partir de sus expresiones faciales. Utilizando a su propio gato, Cassian, como ejemplo, detalló que unos bigotes relajados y caídos suelen indicar que el animal se encuentra tranquilo y sin molestias. En contraste, cuando los bigotes sobresalen, las orejas se muestran algo aplanadas y las mejillas parecen hundidas, estos pueden ser indicios de incomodidad o dolor. El veterinario subrayó que un cambio en la disposición de los bigotes, acompañado de una expresión facial diferente, debe alertar a los dueños sobre la posibilidad de que el gato esté sufriendo.

Ante la sospecha de dolor o cualquier preocupación relacionada con la salud del animal, el Dr. Jones recomendó consultar de inmediato con un veterinario. Esta advertencia cobra especial relevancia considerando que, según Cats Protection, los gatos tienen una notable capacidad para ocultar síntomas de enfermedad, lo que dificulta la detección temprana de problemas de salud. La organización señaló que las señales de malestar en los gatos suelen ser sutiles y pueden pasar desapercibidas.

Otros signos de malestar

Freepik

Aunque cada patología presenta manifestaciones específicas, existen ciertos comportamientos generales que pueden alertar a los propietarios sobre un posible problema de salud. Entre estos signos se encuentran los siguientes:

El hecho de que el gato se esconda con mayor frecuencia. Esto indica que puede estar sintiendo malestar o estar enfermo. En su naturaleza está esconderse como mecanismo de defensa cuando no se encuentra bien.

Que altere su consumo de agua. Ya sea porque bebe más o menos de lo habitual, hay que tener en cuenta esta práctica.

Si reduce la ingesta de alimento. Si tu gato no es muy tendente a comer mucho, no tiene por qué existir un problema real, pero nunca está de más comprobar que no reduzca demasiado la ingesta.

Que incremente sus horas de sueño es un indicio de que algo puede ir mal. Los gatos son animales que pasan de 12 a 16 horas durmiendo, pero hay que controlar que no se les vaya de las manos.

En el caso de que tu gato experimente pérdidas de peso radicales, también es un indicio de que algo puede ir mal.

Por último, si el gato modifica sus hábitos de limpieza puede llegar a alarmar. Lo más habitual es que un felino se lave varias veces al día. Si de repente reduce su limpieza o, por el contrario, se lava en exceso, no está de más hacer una visita al veterinario.

Los especialistas consultados por Cats Protection destacaron: «A veces no podemos hacer nada para evitar que nuestros gatos se enfermen, pero la buena noticia es que hay muchas enfermedades que podemos prevenir. Muchas enfermedades felinas se pueden prevenir fácilmente vacunando a tu gato y asegurándote de recibir dosis de refuerzo periódicas. La gripe felina, el parvovirus felino y el virus de la leucemia felina (FeLV) se pueden mantener a raya mediante la vacunación regular».