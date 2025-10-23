España

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

El teniente coronel lleva unos meses muy grave, pero no ha fallecido. “Es un bulo”, ha asegurado su hijo

Noelia Tabanera
Miguel Moreno Mena

Noelia TabanerayMiguel Moreno Mena

Antonio Tejero, en cementerio antes
Antonio Tejero, en cementerio antes de la rehinumación de Franco. Imagen de archivo. Alejandro Jiménez / Europa Press

En torno a las 13:30 horas de este jueves saltaba la noticia de que Antonio Tejero, el líder del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, había muerto a los 93 años. Sin embargo, Infobae España ha hablado con la familia, que ha desmentido esta información. “Está muy grave”, han afirmado a este medio. El teniente coronel lleva unos meses grave por motivos de salud, pero no ha fallecido. “Os comunico que mi padre no ha fallecido. Es un bulo. Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”, ha asegurado su hijo.

Desde hace tiempo se encontraba fuera de los focos. Tejero, nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), ocupaba en 1981 el rango de teniente coronel en la Guardia Civil, a la que se incorporó en 1951. Tras liderar el 23-F, fue expulsado del cuerpo y sentenciado a 30 años de prisión por rebelión militar. En total, cumplió aproximadamente la mitad de la condena y recuperó la libertad en 1996.

Imágenes del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. (Televisión Española)

La tarde del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados junto a más de 200 guardias civiles armados. Adolfo Suárez cedía su puesto tras ser el primer presidente de la democracia y el Congreso iba a escoger a su sucesor en una sesión de investidura. A las 18:23, el grito de “¡quieto todo el mundo!” interrumpió las intervenciones.

El disparo al techo y todo el mundo en pie

Antonio Tejero, dentro del edificio, disparó al techo y ordenó a todos los diputados se tiraran al suelo. Tres de ellos, Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, hicieron oídos sordos y se mantuvieron en pie. Todo quedó registrado gracias a la retransmisión de la radio en directo, lo que permite tenerlo archivado en la cadena SER y RTVE.

El plan golpista estaba liderado por Tejero, coordinado junto al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, y el capitán general Jaime Milans del Bosch. Este último adoptó medidas excepcionales en Valencia, desplegando tanques por la ciudad y decretando el estado de excepción, para mostrar su apoyo al golpe. Sin embargo, no contó con la colaboración esperada.

El teniente coronel de la
El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, accede al Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. (Europa Press)

La intervención televisiva del rey Juan Carlos I durante la madrugada terminó con sus aspiraciones. Vestido con uniforme militar, transmitió el respaldo de la Corona al orden constitucional y democrático. Ante la ausencia de respaldo militar y político, Tejero y sus colaboradores terminaron por entregarse. A mediodía del 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron las instalaciones del Congreso y permitieron la salida de los diputados retenidos.

