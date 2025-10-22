Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este mes cobrarás la nómina un día o dos antes”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

La llegada de las transferencias bancarias inmediatas va a suponer un cambio muy importante en la forma en la que los trabajadores en España recibirán su salario a partir de este mes de octubre. Gracias a una nueva normativa del Banco de España, en el marco del reglamento europeo, las nóminas llegarán a las cuentas corrientes de los empleados hasta dos días antes de lo habitual. Según explica la asesora financiera Montse Cespedosa, esta medida terminará con los tradicionales retrasos causados por los festivos o los fines de semana en el recibo de la nómina.

“Todas las transferencias tienen que tardar 10 segundos”

Montse Cespedosa, experta en asesoría financiera, alerta a los usuarios desde sus redes sociales sobre este avance: “Este mes, la nómina te caerá entre uno o dos días antes. Comparte esta buena noticia para que se entere todo el mundo”, indica en su vídeo divulgado en TikTok. El grueso de este adelanto reside, según la especialista, en una nueva normativa: “Desde el 9 de octubre, por normativa del Banco de España, todas las transferencias tienen que tardar como máximo diez segundos, incluidas tu nómina”. Este cambio afecta a todos los bancos y entidades financieras que ya ofrecen transferencias ordinarias en euros.

Uno de los aspectos más destacados, subrayado por Cespedosa, es la inmediatez y la ausencia de excusas por parte de las entidades bancarias: “Ya no colará lo de los fines de semana y festivos en fin de mes, porque es 24/7”. Esto supone que, con independencia de si el último día del mes es festivo o cae en fin de semana, los salarios estarán disponibles en la cuenta del trabajador en cuestión de segundos y a cualquier hora.

Como resultado, los trabajadores no tendrán que preocuparse por posibles demoras bancarias en el abono de su salario, lo que permitirá una mejor planificación de gastos y obligaciones económicas para el resto del mes.

El reglamento europeo y las transferencias inmediatas

El trasfondo de este cambio se encuentra en el reglamento europeo sobre pagos inmediatos, que obliga a todas las entidades bancarias a ofrecer transferencias inmediatas en euros si ya proporcionan transferencias ordinarias en esta moneda. Tal y como aclara el Banco de España, esta herramienta permite abonar pagos en la cuenta del beneficiario en tan solo segundos y está disponible en cualquier momento del día y cualquier día del año, tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea.

El usuario tiene la posibilidad de realizar una transferencia inmediata desde cualquier canal habitualmente disponible, ya sea la banca online, cajeros automáticos, terminales de autoservicio, oficinas bancarias o incluso por teléfono. Ejemplos tan cotidianos como Bizum demuestran cómo este tipo de pagos ya son familiares para muchos consumidores, si bien hasta ahora no estaban plenamente implementados para el abono de nóminas u operaciones de mayor cuantía.

Además, el reglamento europeo garantiza que el coste de estas transferencias inmediatas no podrá superar al de las transferencias ordinarias, lo que se traduce en un beneficio inmediato para el usuario, que no tendrá que asumir ningún gasto extra por recibir su nómina de forma más rápida.

Verificación y seguridad en los pagos

Otro punto relevante que introduce la nueva normativa es la responsabilidad por parte de los proveedores de servicios de pago de ofrecer siempre un sistema de verificación del beneficiario. Con esta medida, se garantiza que el nombre del destinatario del pago coincide con el titular de la cuenta donde se enviarán los fondos, lo que refuerza los mecanismos de seguridad y reduce el riesgo de errores o fraudes en las operaciones.

El reglamento también prevé que los usuarios puedan establecer límites de importe por operación o por día para sus transferencias inmediatas, con posibilidad de modificar dichos límites en cualquier momento y con efecto inmediato. Una vez realizado el envío de una transferencia inmediata, el dinero pasa directamente a disposición del beneficiario y únicamente podrá ser devuelto si este último lo acepta.