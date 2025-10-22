España

La Aemet activa las alertas ante la borrasca Benjamín: dejará “rachas de viento muy fuertes” y un “importante temporal marítimo”

El organismo público tiñe de naranja y amarillo el mapa de avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros en la mitad del país para el jueves

María Santos Viñas

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para el jueves, 23 de octubre de 2025. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado a través de su cuenta de X de la llegada de la borrasca Benjamín, que ha sido nombrada por los meteorólogos de Météo-France. Este tipo de fenómenos solo adquieren un nombre cuando se espera que provoque un fuerte impacto en la superficie. En el caso de España, la Aemet selaña que “provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península e importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros”.

Este miércoles, el organismo público ha activado los avisos de nivel amarillo -que implica “riesgo bajo”- en el tercio norte peninsular. No obstante, el impacto será mayor el jueves, cuando medio mapa se teñirá de amarillo, mientras que la costa cantábrica el nivel de alerta, según la actual disposición de la Aemet, será naranja ante la previsión de fuertes rachas de viento y mala mar.

